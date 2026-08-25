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Milan adota linha dura com os afastados: Tomori corre o risco de ficar fora da lista, as últimas sobre o Aston Villa e o interesse da Premier League

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Milan, o futuro de Tomori é um enigma: o Aston Villa ainda não avançou de vez, risco de ficar fora da lista

Deixar o Milan certamente não é uma decisão a ser tomada com leveza, e em Milão se vive muito bem. Galliani repetia com frequência esses conceitos para justificar a dificuldade em negociar os jogadores que não faziam parte dos planos. Depois de vários anos, o tema voltou com força à atualidade com Fofana e Tomori que, apesar de terem sido excluídos por Amorim, estão tendo dificuldade para aceitar a decisão do clube. Tomori, em janeiro de 2025, fez melar a negociação com o Tottenham justamente na reta final: seu amor pelo clube, pela cidade e por seus torcedores é sincero, mas as coisas mudaram nos últimos 18 meses. Cardinale explicou os motivos da decisão ao defensor inglês, reforçando a linha dura que pode levar à exclusão da lista da Serie A caso sua saída não se concretize até as 20h de 1º de setembro.

  • Oportunidade sem custo

    Tomori tem contrato com o Milan até julho de 2027, com salário de 3,5 milhões de euros líquidos. A partir de fevereiro, ele teria a possibilidade de escolher de forma autônoma seu próximo destino de graça e, por esse motivo, trabalha separadamente em Milanello sem a ansiedade de ter que se transferir rapidamente. Espera, avalia e quer o melhor destino possível. Ainda decepcionado com aquilo que sente como uma traição por parte de um clube que tatuou no coração.

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  • A Premier League chama

    Tomori tem mercado na Arábia Saudita. Nos primeiros momentos da janela, ele havia sido um alvo do Al-Hilal, de Simone Inzaghi e do amigo Theo Hernandez. Contatos exploratórios que não se concretizaram em uma oferta concreta a ser avaliada com o Milan. Os pedidos, os verdadeiros, concretos, chegaram da Premier League: do Coventry ao Newcastle, passando por West Ham e Aston Villa, que parece ser o único clube para o qual Fikayo deu abertura com convicção.

  • O Aston Villa ganha tempo

    Há vários dias o Aston Villa está em conversas com o Milan sobre dois dossiês acima de tudo: o de Leao e justamente o de Tomori. Os dois clubes pareciam convergir em uma avaliação de 10 milhões mais bônus, mas nas últimas horas os Villains pisaram no freio porque estão envolvidos na negociação por Ordonez com o Club Bruges.

    Almastadt, que tem ótimas relações com o Aston Villa, tentará reativar os contatos na esperança de fechar negócio: em caso de desfecho negativo, o Milan continuará trabalhando no mercado inglês com o objetivo de se livrar de um contrato pesado até o apito final da janela de transferências.

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