Há vários dias o Aston Villa está em conversas com o Milan sobre dois dossiês acima de tudo: o de Leao e justamente o de Tomori. Os dois clubes pareciam convergir em uma avaliação de 10 milhões mais bônus, mas nas últimas horas os Villains pisaram no freio porque estão envolvidos na negociação por Ordonez com o Club Bruges.

Almastadt, que tem ótimas relações com o Aston Villa, tentará reativar os contatos na esperança de fechar negócio: em caso de desfecho negativo, o Milan continuará trabalhando no mercado inglês com o objetivo de se livrar de um contrato pesado até o apito final da janela de transferências.