Terceiro reforço do Milan. O Milan fechou com o Strasburgo por Diego Moreira, ponta canhoto de 22 anos, internacionalbelga nascido em 2004 visto na Copa do Mundo: está tudo certo em uma operação de cerca de 50 milhões de euros, com bônus e percentual sobre uma futura revenda. Os exames médicos estão marcados para amanhã em Milão, para a segunda contratação mais cara da história do Milan, depois de Goncalo Ramos. Chegará à cidade ao meio-dia.
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Milan acerta por Diego Moreira: acordo com o Strasbourg, os detalhes
Mendes no comando
O ponta esquerdo que pertence ao Strasbourg vai reforçar o elenco à disposição de Ruben Amorim: negócio fechado com seu agente, Jorge Mendes, no comando da operação. O ponta belga de 22 anos queria se transferir para o Milan apesar do interesse de grandes clubes na Inglaterra, Alemanha e Itália: jogador excepcionalmente versátil, Moreira pode atuar pelos dois lados como ala e é um reforço perfeito para o sistema de Amorim.
Encerrada por Cardinale
Escolha do grupo de trabalho, agrada muito a Amorim pelas características técnicas, convence Bobby Gardiner e Tiago Estevao, os analistas de dados protagonistas do novo ciclo, tem a aprovação de Hendrik Almstadt, sobretudo é uma operação que Gerry Cardinale quis fechar pessoalmente por um jovem, talentoso, que pode crescer muito e se tornar protagonista.
ONDE VAI JOGAR
Moreira será o ala esquerdo do meio-campo, na posição de Estupinan, ou um dos dois jogadores atrás de Gonçalo Ramos. Nessa posição, digamos de segundo atacante-meia, podem jogar Pulisic, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Alphadjo Cissè, e, se necessário, Rabiot. Talento, drible, criatividade e versatilidade: na carreira, jogou em todos os lugares pela esquerda e também pela direita, de onde, com o pé esquerdo, pode cortar para dentro e buscar o gol
Quem é Moreira e aquela pista nas redes sociais
Moreira nasceu em Liège, onde, na época, seu pai, o ex-jogador da seleção da Guiné-Bissau Almami Moreira, atuava pelo Standard de Liège. Com dupla cidadania belga e portuguesa, embora pudesse ser convocado tanto pela Guiné-Bissau quanto pela Alemanha, decidiu representar a seleção da Bélgica, depois de ter jogado por Portugal Sub-21. Pelo lado materno, é neto de Helmut Graf, ex-jogador austríaco que atuou no clube de 1976 a 1982. Revelado nas categorias de base do Standard de Liège, passou por Benfica e Chelsea, além do Lyon, antes de ir para o Strasbourg, justamente em sinergia com os Blues. Duas semanas atrás, enquanto estava de férias, treinou com a camisa do Milan, um indício do que depois seria seu futuro.
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