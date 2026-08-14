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Nkunku MilanGetty Images
Yosua Arya

Traduzido por

Milan aberto à saída de Christopher Nkunku, enquanto a Roma explora acordo de troca por Matias Soule

Mercado da bola
Milan
C. Nkunku
M. Soule
Roma
Campeonato Italiano

Christopher Nkunku foi informado de forma surpreendente que pode deixar o AC Milan depois de o técnico Ruben Amorim considerar o atacante francês fora dos planos. A Roma agora monitora ativamente a situação incerta do jogador e pode propor uma troca de impacto envolvendo o talentoso meia argentino Matias Soule.

  • Nkunku é cortado de forma surpreendente por Amorim

    Nkunku foi surpreendentemente colocado na lista de transferências no Milan pelo técnico Amorim. Com pouco menos de duas semanas restantes para o fechamento oficial da janela de verão, Amorim entregou à diretoria do clube sua lista atualizada de jogadores indesejados.

    Apesar de um encantamento inicial durante os primeiros estágios da pré-temporada, o atacante francês de 28 anos perdeu espaço. Atualmente, ele treina à margem do time principal em Milanello. Segundo o Calcio Mercato, sua repentina e inesperada disponibilidade chamou rapidamente a atenção da rival doméstica Roma. O clube da capital acompanha de perto sua situação enquanto busca reforçar o elenco.

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  • Nkunku MilanGetty Images

    Roma retoma antigo interesse de mercado

    A Roma mantém um interesse firme e antigo no ex-atacante do Chelsea. Na janela de transferências de janeiro anterior, o técnico giallorosso Gian Piero Gasperini apontou Nkunku como o encaixe tático perfeito. Gasperini acreditava que o francês era o perfil ideal para reforçar suas opções ofensivas pelo lado esquerdo. No entanto, a forte resistência tanto do jogador quanto da diretoria do Milan se mostrou completamente intransponível naquele momento.

    Apesar daquela recusa anterior, a admiração da Roma pelo jogador de 28 anos permaneceu completamente intacta. Após dificuldades recentes em sua busca por Rodrigo Mora, o diretor esportivo Tony D'Amico agora prepara uma nova investida por Nkunku.

  • Proposta sensacional de troca por Soule

    Segundo informações do Asromalive, um cenário de transferência bastante intrigante começa a surgir. As negociações propostas podem incluir o talentoso atacante argentino Soule como moeda de troca direta.

    Incluir Soule no negócio faz todo o sentido para o Milan. Não é segredo que o argentino tem sido um nome de destaque na lista de reforços do clube, que busca ativamente fortalecer suas opções para o meio-campo ofensivo. Uma troca direta envolvendo os dois jogadores pode oferecer a solução tática ideal para os dois pesos-pesados da Serie A. A movimentação permitiria a Amorim e Gasperini garantirem rapidamente seus alvos preferidos para o setor ofensivo.

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  • Soule RomaGetty

    Diferença salarial continua sendo o principal obstáculo

    Chegar a um acordo sobre as taxas de transferência não deve ser um grande problema para nenhum dos dois clubes. Tanto o Milan quanto a Roma atualmente avaliam seus respectivos atacantes em um preço notavelmente semelhante, na faixa de € 35 milhões a € 40 milhões. No entanto, um obstáculo significativo permanece em relação aos salários atuais dos jogadores. Segundo informações, Soule ganha pouco mais da metade do lucrativo pacote salarial de Nkunku, criando uma diferença financeira que precisa ser resolvida.

    Com o prazo final da janela de transferências se aproximando rapidamente, serão necessárias negociações intensas para superar esse obstáculo salarial específico. Resta saber se Roma e Milan conseguirão estruturar um pacote financeiro complexo que, no fim, satisfaça todas as partes envolvidas.

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