Nkunku foi surpreendentemente colocado na lista de transferências no Milan pelo técnico Amorim. Com pouco menos de duas semanas restantes até o fechamento oficial da janela de verão, Amorim entregou à diretoria do clube sua lista atualizada de jogadores de que não deseja mais contar.

Apesar de um encantamento inicial durante os primeiros estágios da pré-temporada, o atacante francês de 28 anos perdeu prestígio. Atualmente, ele treina à margem do elenco principal em Milanello. Segundo o Calcio Mercato, sua repentina e inesperada disponibilidade chamou rapidamente a atenção da rival doméstica Roma. O clube da capital acompanha de perto sua situação enquanto busca reforçar o elenco.