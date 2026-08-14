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Milan aberto à saída de Christopher Nkunku, enquanto a Roma avalia uma troca envolvendo Matias Soule
Nkunku é cortado de forma surpreendente por Amorim
Nkunku foi surpreendentemente colocado na lista de transferências no Milan pelo técnico Amorim. Com pouco menos de duas semanas restantes até o fechamento oficial da janela de verão, Amorim entregou à diretoria do clube sua lista atualizada de jogadores de que não deseja mais contar.
Apesar de um encantamento inicial durante os primeiros estágios da pré-temporada, o atacante francês de 28 anos perdeu prestígio. Atualmente, ele treina à margem do elenco principal em Milanello. Segundo o Calcio Mercato, sua repentina e inesperada disponibilidade chamou rapidamente a atenção da rival doméstica Roma. O clube da capital acompanha de perto sua situação enquanto busca reforçar o elenco.
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Roma retoma antigo interesse de mercado
A Roma mantém um interesse firme e de longa data no ex-atacante do Chelsea. Durante a última janela de transferências de janeiro, o técnico giallorosso Gian Piero Gasperini apontou Nkunku como o encaixe tático perfeito. Gasperini acreditava que o francês era o perfil ideal para reforçar suas opções ofensivas pelo lado esquerdo. No entanto, a forte resistência tanto do jogador quanto da cúpula do Milan se mostrou completamente intransponível naquele momento.
Apesar daquela rejeição anterior, a estima da Roma pelo jogador de 28 anos permaneceu completamente intacta. Após dificuldades recentes em sua tentativa de contratar Rodrigo Mora, o diretor esportivo Tony D'Amico agora prepara uma nova investida por Nkunku.
Proposta sensacional de troca por Soule
Segundo informações do Asromalive, um cenário de transferência bastante intrigante começa a surgir. As negociações propostas podem fazer com que o talentoso atacante argentino Soule seja incluído diretamente como moeda de troca.
Incluir Soule no acordo faz todo o sentido para o Milan. Não é segredo que o argentino tem sido um nome de destaque na lista de reforços do clube, que busca ativamente fortalecer suas opções para o meio-campo ofensivo. Um acordo de troca direta envolvendo os dois jogadores poderia oferecer a solução tática ideal para os dois pesos-pesados da Serie A. A movimentação permitiria que Amorim e Gasperini garantissem rapidamente seus alvos preferidos para o ataque.
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Diferença salarial segue sendo o principal obstáculo
Chegar a um acordo sobre as taxas de transferência não deve ser um grande problema para nenhum dos dois clubes. Tanto o Milan quanto a Roma avaliam atualmente seus respectivos atacantes em um preço notavelmente semelhante, na faixa de € 35 milhões a € 40 milhões. No entanto, um obstáculo significativo permanece em relação aos salários atuais dos jogadores. Soule, segundo relatos, recebe pouco mais da metade do lucrativo pacote salarial de Nkunku, criando uma diferença financeira que precisa ser resolvida.
Com o prazo final da janela de transferências se aproximando rapidamente, serão necessárias negociações intensas para superar esse entrave salarial específico. Resta saber se Roma e Milan conseguirão estruturar um pacote financeiro complexo que, no fim, satisfaça todas as partes envolvidas.
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