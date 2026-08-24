Leao rapidamente se transformou em um verdadeiro caso de mercado: das exigências da Premier League às únicas duas ofertas chegadas de Fenerbahce e Galatasaray. O Milan agora se pergunta qual caminho seguir nos últimos 8 dias de mercado porque, por um lado, Leao não foi afastado do elenco como aconteceu com Fofana, Tomori e Nkunku; por outro, segue sendo um equívoco tático para Amorim e um jogador a ser vendido pela propriedade americana.

Até aqui, Cardinale se mostrou intransigente na avaliação de 60 milhões de euros para o camisa 10 do Milan, mas agora as coisas podem mudar: diante de uma proposta de 45/50 milhões de euros, o Milan não poderia virar o rosto para o outro lado.