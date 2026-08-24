O day after do Milan é ainda mais doce. A vitória sobre o Torino destacou a evolução de vários jogadores revitalizados pelo trabalho de Amorim: de Musah a De Winter, protagonistas de uma atuação convincente e completa. Quem roubou a cena, porém, foi o jovem Cisse que, além do primeiro gol na Serie A, fez uma atuação completa em uma função-chave no desenho tático de Amorim, a de meia-atacante partindo pela esquerda. Justamente naquela faixa do campo que no Milan foi propriedade de Leao nos últimos seis anos: a explosão do camisa 70 do Milan é um fator que torna ainda mais precário o papel do português no elenco.
Traduzido por
Milan, a semana de Leao: Cardinale e Mendes trabalham na transferência do português, que está cada vez mais à margem do projeto de Amorim
Avaliação de fim de mercado
Leao rapidamente se transformou em um verdadeiro caso de mercado: das exigências da Premier League às únicas duas ofertas chegadas de Fenerbahce e Galatasaray. O Milan agora se pergunta qual caminho seguir nos últimos 8 dias de mercado porque, por um lado, Leao não foi afastado do elenco como aconteceu com Fofana, Tomori e Nkunku; por outro, segue sendo um equívoco tático para Amorim e um jogador a ser vendido pela propriedade americana.
Até aqui, Cardinale se mostrou intransigente na avaliação de 60 milhões de euros para o camisa 10 do Milan, mas agora as coisas podem mudar: diante de uma proposta de 45/50 milhões de euros, o Milan não poderia virar o rosto para o outro lado.
Mendes trabalha
A longa reunião com o advogado de Leao na semana passada é um sinal claro para quem navega: Jorge Mendes foi encarregado pelo Milan de encontrar compradores para o jogador nascido em 1999. O superagente está trabalhando especialmente em dois mercados: o árabe, com o Al Hilal, que pode voltar a investir no português, e o inglês. Atenção para o caminho que leva ao Chelsea, clube com o qual o Milan fechou diversas operações ao longo dos últimos 5 anos: Pedro Neto tem várias propostas e, em caso de saída, Leao pode se tornar uma opção para os Blues.
Dúvidas sobre o Galatasaray
O Galatasaray está negociando Sarr, do Palace, mas Rafa segue no radar dos turcos. Ou pelo menos foi isso que o intermediário que está trabalhando na negociação entre os dois clubes informou ao Milan. A primeira oferta, de 30 milhões mais 5 de bônus, foi recusada, e agora o Milan aguarda uma nova investida dos turcos, que devem colocar mais 10/15 milhões se quiserem concluir uma longa negociação.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.