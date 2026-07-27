AC Milan e Roma estão à procura de reforços para completar os respetivos plantéis, seguindo as indicações técnicas e táticas de Amorim e Gasperini. Os dois clubes têm uma relação excelente e, muito frequentemente, partilham ideias e possibilidades para tentar fazer algo no mercado que possa tornar-se uma solução para ambas as partes. O mais recente tema de discussão nos últimos dias foi Christopher Nkunku, o avançado francês vindo de uma temporada ao estilo de Dr. Jekyll e Mr. Hyde: desastrosa na primeira parte, claramente positiva no final, com 7 golos e 3 assistências registados.