AC Milan e Roma estão à procura de reforços para completar os respetivos plantéis, seguindo as indicações técnicas e táticas de Amorim e Gasperini. Os dois clubes têm uma relação excelente e, muito frequentemente, partilham ideias e possibilidades para tentar fazer algo no mercado que possa tornar-se uma solução para ambas as partes. O mais recente tema de discussão nos últimos dias foi Christopher Nkunku, o avançado francês vindo de uma temporada ao estilo de Dr. Jekyll e Mr. Hyde: desastrosa na primeira parte, claramente positiva no final, com 7 golos e 3 assistências registados.
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Milan, a Roma volta a insistir em Nkunku: pedido de Gasperini, a resposta do clube rossonero
Pupilo de Gasperini
A qualidade técnica e os rasgos de Nkunku não estão em discussão, mas o que faltou ao francês nos últimos anos foi continuidade de utilização e de rendimento. Gasperini é um admirador confesso do ex-Leipzig, acompanha-o e estima-o há vários anos e treiná-lo-ia de muito bom grado, tanto que já na última janela de transferências de inverno tinha pedido a sua contratação à dupla Ranieri-Massara.
Contacto de D'Amico-Milan
Nestas últimas horas, o diretor desportivo da Roma Tony D’Amico teve vários contactos com o Milan para tentar avançar por Christopher Nkunku. No entanto, a resposta do clube rossonero foi negativa. Ruben Amorim, assim como todo o ambiente rossonero, está convencido de que o jogador de 28 anos, natural de Lagny-sur-Marne, pode voltar a ser aquele jogador decisivo admirado sobretudo no Leipzig. Salvo ofertas irrecusáveis, o Milan recomeçará com Nkunku no centro do projeto.
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