Milan, a Roma volta à carga por Nkunku: pedido de Gasperini, a resposta do clube rossonero

AC Milan e Roma estão à procura de reforços para completar os seus plantéis, seguindo as indicações técnicas e táticas de Amorim e Gasperini. Os dois clubes têm uma relação ótima e, muitas vezes, partilham ideias e possibilidades para tentar fazer algo no mercado que possa tornar-se uma solução para ambas as partes. O último tema de discussão nos últimos dias foi Christopher Nkunku, o avançado francês que vem de uma temporada de doutor Jekill e Mr.Hyde: desastrosa na primeira parte, decididamente positiva no final, com 7 gaolos e 3 assistências.