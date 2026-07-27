AC Milan e Roma estão à procura de reforços para completar os seus plantéis, seguindo as indicações técnicas e táticas de Amorim e Gasperini. Os dois clubes têm uma relação ótima e, muitas vezes, partilham ideias e possibilidades para tentar fazer algo no mercado que possa tornar-se uma solução para ambas as partes. O último tema de discussão nos últimos dias foi Christopher Nkunku, o avançado francês que vem de uma temporada de doutor Jekill e Mr.Hyde: desastrosa na primeira parte, decididamente positiva no final, com 7 gaolos e 3 assistências.
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Milan, a Roma volta à carga por Nkunku: pedido de Gasperini, a resposta do clube rossonero
Pupilo de Gasperini
A qualidade técnica e os lances de Nkunku não estão em discussão, mas o que tem faltado ao francês nos últimos anos é continuidade de utilização e de rendimento. Gasperini é um grande admirador do ex-Leipzig, acompanha-o e estima-o há vários anos, tanto que o treinaria de muito bom grado, até porque já na última janela de mercado de inverno tinha pedido a sua contratação à dupla Ranieri-Massara.
Contacto de D'Amico-Milan
Nestas últimas horas, o diretor desportivo da Roma Tony D’Amico teve vários contactos com o Milan para tentar o assalto a Christopher Nkunku. No entanto, a resposta do clube rossonero foi negativa. Ruben Amorim, tal como todo o ambiente rossonero, está convencido de que o jogador de 28 anos, natural de Lagny-sur-Marne, pode voltar a ser aquele jogador decisivo admirado sobretudo no Leipzig. Salvo ofertas irrecusáveis, o Milan vai recomeçar com Nkunku no centro do projeto.
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