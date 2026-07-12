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grafica amorim milan 2.1Getty Images

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Milan, a lista dos convocados para a pré-temporada: novidades com Idrissi e Guernier; Bondo fica de fora

Milan
Mercado da bola

Milão, segunda-feira, 13 de julho, começa a pré-temporada da Primeira Equipe: veja a lista de convocados de Ruben Amorim

A curiosidade em torno do nascimento do novo Milan de Amorim está crescendo exponencialmente. As contratações de Gonçalo Ramos e Gila são uma clara demonstração das grandes ambições de Cardinale com o Diavolo, que tem como objetivo voltar a ser competitivo na disputa pelos títulos mais prestigiados. O primeiro passo é a concentração marcada para amanhã, segunda-feira, 13 de junho, em Milanello.

  • OS CONVOCADOS

    São 26 os jogadores do Rossonero convocados por Ruben Amorim para a concentração marcada para amanhã em Milanello. O Diavolo inicia sua pré-temporada com uma nova contratação, Mario Gila, enquanto a outra, Gonçalo Ramos, está de férias após a aventura na Copa do Mundo. Entre os jogadores que retornam, com destaque para Chukwueze e Musah, e os jovens em ascensão, com Comotto e Camarda sob os holofotes, eis o elenco presente no centro esportivo de Carnago.


    Os 26 convocados por Amorim para a concentração

    GOLEIROS
    Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani.

    DEFENSORES
    : Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlovic, Terracciano F., Tomori

    MEIO-CAMPISTAS
    : Cisse A., Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ricci.

    ATACANTES
    : Camarda, Chukwueze, Guernier, Idrissi, Kostic, Nkunku, Ossola.

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  • BONDO FORA

    Vários jogadores estão prestes a sair, de Loftus-Cheek a Filippo Terracciano, que tentarão convencer Amorim, mas apenas um foi excluído diretamente: Warren Bondo. O meio-campista francês, que retorna do empréstimo à Cremonese, não faz parte dos planos e foi colocado à venda. O valor de mercado do ex-jogador do Monza é de cerca de 8 milhões de euros.

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