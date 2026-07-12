Milan, a lista dos convocados para a pré-temporada: novidades com Idrissi e Guernier; Bondo fica de fora

São 26 os jogadores do Rossonero convocados por Ruben Amorim para a concentração marcada para amanhã em Milanello. O Diavolo inicia sua pré-temporada com uma nova contratação, Mario Gila, enquanto a outra, Gonçalo Ramos, está de férias após a aventura na Copa do Mundo. Entre os jogadores que retornam, com destaque para Chukwueze e Musah, e os jovens em ascensão, com Comotto e Camarda sob os holofotes, eis o elenco presente no centro esportivo de Carnago.





Os 26 convocados por Amorim para a concentração

GOLEIROS

Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani.

DEFENSORES

: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlovic, Terracciano F., Tomori

MEIO-CAMPISTAS

: Cisse A., Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ricci.

ATACANTES

: Camarda, Chukwueze, Guernier, Idrissi, Kostic, Nkunku, Ossola.