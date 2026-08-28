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Milan, a emocionante homenagem a Baresi: a camisa, os cantos da torcida e o lugar na tribuna, todas as iniciativas para o capitão. Massaro se emociona

Milan

O Milan e San Siro lembram Baresi, que morreu no último dia 31 de julho.

No pré-jogo de Milan x Venezia a emoção ficou toda por conta da lembrança de Franco Baresi, que morreu aos 66 anos no último dia 31 de julho, após uma longa doença. Os torcedores organizados exibiram tanto o bandeirão com o 6 de Baresi e depois uma faixa com os dizeres: "FRANCO BARESI lenda imortal, inimitável bandeira que jamais deixará de tremular. TCHAU, CAPITÃO".

  • A lembrança do Milan

    Foram várias as iniciativas muito tocantes do Milan em homenagem a Baresi: no círculo central, destacava-se uma camisa com a histórica número 6; na leitura das escalações, o grande capitão do Milan também foi citado. Poucos minutos antes do apito inicial, foi exibido nos telões de San Siro um vídeo de Franco Baresi, saudado pelo coro dos torcedores: "You'll never walk alone".


    Antes do início da partida, as equipes de Milan e Venezia se posicionaram no centro do campo, ao redor da gigantesca camisa número 6, para a homenagem a Franco Baresi;


    Aos 6 minutos, o estádio, comandado pela Curva Sud,  aplaudiu e depois entoou alguns cantos como "Só existe um capitão" e "Franco Baresi".


    Grandes aplausos também quando o telão mostrou o filho de Baresidepositando a camisa do pai na tribuna de honra, no lugar em que o ex-capitão do Milan acompanhava todos os jogos em casa de sua equipe. Momentos de comoção para o herdeiro do grande defensor e para alguns de seus ex-companheiros e amigos íntimos, como Daniele Massaro , que caiu em lágrimas e acompanhou tudo com uma mão apoiada sobre o coração.

    • Publicidade

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