Foram várias as iniciativas muito tocantes do Milan em homenagem a Baresi: no círculo central, destacava-se uma camisa com a histórica número 6; na leitura das escalações, o grande capitão do Milan também foi citado. Poucos minutos antes do apito inicial, foi exibido nos telões de San Siro um vídeo de Franco Baresi, saudado pelo coro dos torcedores: "You'll never walk alone".





Antes do início da partida, as equipes de Milan e Venezia se posicionaram no centro do campo, ao redor da gigantesca camisa número 6, para a homenagem a Franco Baresi;





Aos 6 minutos, o estádio, comandado pela Curva Sud, aplaudiu e depois entoou alguns cantos como "Só existe um capitão" e "Franco Baresi".





Grandes aplausos também quando o telão mostrou o filho de Baresidepositando a camisa do pai na tribuna de honra, no lugar em que o ex-capitão do Milan acompanhava todos os jogos em casa de sua equipe. Momentos de comoção para o herdeiro do grande defensor e para alguns de seus ex-companheiros e amigos íntimos, como Daniele Massaro , que caiu em lágrimas e acompanhou tudo com uma mão apoiada sobre o coração.