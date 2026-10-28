"Não disse que perdemos por causa das lesões. Acho que nos faltou energia e, como não podemos fazer as mesmas rotações, é difícil para nós pressionar o tempo todo e jogar o nosso futebol. Quando deixamos de jogar o nosso futebol, sofremos. E um treinador que chegou há dois meses não pode exigir que toda a equipe jogue um futebol diferente durante 90 minutos. Isso é algo que vocês deveriam entender". Amorim não quer usar as ausências como desculpa em entrevista à Dazn, mas pede paciência. Provavelmente a mesma que lhe faltou ao fazer a troca entre Diawara e Estupinan e pedir uma linha de cinco na defesa aos 60 minutos: o Milan chamou os adversários para o seu campo e perdeu as referências. O resultado? Dois gols sofridos, com responsabilidades individuais evidentes, como no caso de De Winter.





A segunda chave de leitura, ligada também à primeira, é a de um elenco curto em número e qualidade, além de mal distribuído: as ausências de Saelemakers, Gabbia, Chukwueze, Rabiot, Gila e Moreira enfraqueceram a equipe, que não tinha energia para disputar a terceira partida em 6 dias. E é justamente sobre esse ponto, que muitos já haviam destacado no verão passado, que devem ser feitas as devidas avaliações.