Era para ser o ensaio geral para o dérbi de sábado, mas o Milan não só perde como perde feio, sofrendo nada menos que quatro gols em casa. Com um protagonista inesperado: Mbangula, autor de um hat-trick histórico. E mais uma lesão para acrescentar à lista, que já é longa: Tomori não pôde continuar após o primeiro tempo. Amorim e seus jogadores caem para o quinto lugar na tabela, sete pontos atrás da dupla que lidera a classificação, formada pela rival Inter e pela Lazio. Ao fim da partida, boa parte do público, com exceção da Curva Sud, "se despede" de seus ídolos com vaias.
Milan, a derrocada contra o Bologna expõe as limitações estruturais do elenco: o clube precisa de contratações de peso em janeiro
ELENCO CURTO E MAL DISTRIBUÍDO
"Não disse que perdemos por causa das lesões. Acho que nos faltou energia e, como não podemos fazer as mesmas rotações, é difícil para nós pressionar o tempo todo e jogar o nosso futebol. Quando deixamos de jogar o nosso futebol, sofremos. E um treinador que chegou há dois meses não pode exigir que toda a equipe jogue um futebol diferente durante 90 minutos. Isso é algo que vocês deveriam entender". Amorim não quer usar as ausências como desculpa em entrevista à Dazn, mas pede paciência. Provavelmente a mesma que lhe faltou ao fazer a troca entre Diawara e Estupinan e pedir uma linha de cinco na defesa aos 60 minutos: o Milan chamou os adversários para o seu campo e perdeu as referências. O resultado? Dois gols sofridos, com responsabilidades individuais evidentes, como no caso de De Winter.
A segunda chave de leitura, ligada também à primeira, é a de um elenco curto em número e qualidade, além de mal distribuído: as ausências de Saelemakers, Gabbia, Chukwueze, Rabiot, Gila e Moreira enfraqueceram a equipe, que não tinha energia para disputar a terceira partida em 6 dias. E é justamente sobre esse ponto, que muitos já haviam destacado no verão passado, que devem ser feitas as devidas avaliações.
Cardinale deve intervir em janeiro
Além do azar que não dá trégua ao Milan, Amorim e Cardinale precisam entender como e onde agir em janeiro, porque o elenco não é competitivo para disputar o campeonato e a Europa League ao mesmo tempo. O técnico português pede aos jogadores que saiam da zona de conforto para atuar em diferentes posições, mas, a longo prazo, isso não basta para suprir as deficiências de um elenco que tem poucas alternativas, e de nível insuficiente, em várias posições. O tempo certamente não joga a favor do Milan, mas a única saída é aguentar firme até a abertura da janela de transferências de janeiro, quando se espera uma diretoria forte e atuante, com pelo menos três contratações de alto nível: um jogador de elite para a defesa, um meio-campista com as características de Musah e uma alternativa de verdade a Ramos.
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