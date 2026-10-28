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Milan, a derrocada contra o Bologna expõe as limitações estruturais do elenco: o clube precisa de contratações de peso em janeiro

Milan

Milan, as muitas ausências pesaram contra o Bologna: o elenco é curto demais em número e qualidade

Era para ser o ensaio geral para o dérbi de sábado, mas o Milan não só perde como perde feio, sofrendo nada menos que quatro gols em casa. Com um protagonista inesperado: Mbangula, autor de um hat-trick histórico. E mais uma lesão para acrescentar à lista, que já é longa: Tomori não pôde continuar após o primeiro tempo. Amorim e seus jogadores caem para o quinto lugar na tabela, sete pontos atrás da dupla que lidera a classificação, formada pela rival Inter e pela Lazio. Ao fim da partida, boa parte do público, com exceção da Curva Sud, "se despede" de seus ídolos com vaias.

  • ELENCO CURTO E MAL DISTRIBUÍDO

    "Não disse que perdemos por causa das lesões. Acho que nos faltou energia e, como não podemos fazer as mesmas rotações, é difícil para nós pressionar o tempo todo e jogar o nosso futebol. Quando deixamos de jogar o nosso futebol, sofremos. E um treinador que chegou há dois meses não pode exigir que toda a equipe jogue um futebol diferente durante 90 minutos. Isso é algo que vocês deveriam entender". Amorim não quer usar as ausências como desculpa em entrevista à Dazn, mas pede paciência. Provavelmente a mesma que lhe faltou ao fazer a troca entre Diawara e Estupinan e pedir uma linha de cinco na defesa aos 60 minutos: o Milan chamou os adversários para o seu campo e perdeu as referências. O resultado? Dois gols sofridos, com responsabilidades individuais evidentes, como no caso de De Winter.


    A segunda chave de leitura, ligada também à primeira, é a de um elenco curto em número e qualidade, além de mal distribuído: as ausências de Saelemakers, Gabbia, Chukwueze, Rabiot, Gila e Moreira enfraqueceram a equipe, que não tinha energia para disputar a terceira partida em 6 dias. E é justamente sobre esse ponto, que muitos já haviam destacado no verão passado, que devem ser feitas as devidas avaliações.

  • Cardinale deve intervir em janeiro

    Além do azar que não dá trégua ao Milan, Amorim e Cardinale precisam entender como e onde agir em janeiro, porque o elenco não é competitivo para disputar o campeonato e a Europa League ao mesmo tempo. O técnico português pede aos jogadores que saiam da zona de conforto para atuar em diferentes posições, mas, a longo prazo, isso não basta para suprir as deficiências de um elenco que tem poucas alternativas, e de nível insuficiente, em várias posições. O tempo certamente não joga a favor do Milan, mas a única saída é aguentar firme até a abertura da janela de transferências de janeiro, quando se espera uma diretoria forte e atuante, com pelo menos três contratações de alto nível: um jogador de elite para a defesa, um meio-campista com as características de Musah e uma alternativa de verdade a Ramos.

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