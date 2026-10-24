A situação de emergência que agita o Milan às vésperas do confronto de amanhã à noite contra a Udinese traz de volta um problema que já havia surgido no início desta temporada: o elenco é curto e incompleto para suportar o desgaste de uma temporada complexa em que o Milan disputa três competições. O quadro fica ainda mais complicado pelas lesões que atingiram o Milan nos últimos dez dias: com as ausências de Gabbia, afastado há bastante tempo, e de Gila, De Winter e Pavlovic terão de fazer hora extra. Um zagueiro em janeiro é prioridade.
Milan, a articulação de Mendes e dois nomes de peso na lista: o que se sabe sobre a contratação de impacto para a defesa em janeiro
GHILARDI FOI OFERECIDO
Nos últimos dias, Ghilardi, da Roma, foi oferecido ao Milan: o jogador nascido em 2003 vem evoluindo sob o comando de Gasperini, mas tem muito pouco espaço na Roma.
Mendes tenta convencer o Lecce a aceitar um empréstimo remunerado de Thiago Gabriel, pois vê nele uma possível solução para o Milan. Amorim não está muito convencido, mas o assunto será discutido.
INÁCIO E KIM
Na lista de compras do Milan, os nomes de Inacio e Kim continuam em destaque: o português segue em primeiro lugar, enquanto o sul-coreano aparece em segundo. O clube aguarda sinais do Sporting de Lisboa sobre Inacio. No caso de Kim, a principal dificuldade está ligada ao salário, já que o Bayern de Munique não fecha as portas para uma transferência antecipada em janeiro.
Yoro para a próxima temporada
Um nome que agrada muito ao Milan para a próxima temporada é o do talentoso zagueiro francês do Manchester United, nascido em 2005, Yoro. O Milan espera contar com o trabalho do agente do jogador, Mendes, para tentar encaminhar a negociação no verão; são necessários entre 40 e 50 milhões de euros.
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