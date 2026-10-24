Nos últimos dias, Ghilardi, da Roma, foi oferecido ao Milan: o jogador nascido em 2003 vem evoluindo sob o comando de Gasperini, mas tem muito pouco espaço na Roma.





Mendes tenta convencer o Lecce a aceitar um empréstimo remunerado de Thiago Gabriel, pois vê nele uma possível solução para o Milan. Amorim não está muito convencido, mas o assunto será discutido.