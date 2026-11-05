Habemus diretor de futebol. O Milan iniciou a contagem regressiva para receber Markus Krosche como responsável pelo futebol. O dirigente alemão de 46 anos deixou oficialmente o Eintracht Frankfurt em 18 de outubro de 2026, após pedir ao clube alemão que o dispensasse de suas funções. O dirigente, no entanto, não estava totalmente livre: seu contrato com o Eintracht tinha vencimento previsto para 30 de junho de 2028. Isso porque o acordo incluía uma cláusula de rescisão entre 5 milhões e 7 milhões de euros. Já com um acordo fechado com Krosche, Cardinale negociou com o Eintracht Frankfurt para chegar a um meio-termo: o clube da rua Aldo Rossi pagará 3,5 milhões de euros ao clube alemão.
Milan, 3,5 milhões ao Eintracht Frankfurt por Krosche: Cardinale trabalha para reeditar a dupla com Hardung; o que se sabe
JÁ EM MILÃO?
O perfil no X Inside Eintracht, muito bem informado sobre os bastidores do Eintracht, revelou que Krösche já está em Milão. A nomeação oficial do dirigente alemão deve ocorrer em 1º de janeiro de 2027, justamente quando começa a janela de transferências de inverno. Krosche queria antes aproveitar um período de descanso para recarregar as energias após a última temporada, muito estressante sob todos os aspectos.
Krosche quer Hardung como diretor esportivo do Milan
O mestre quer levar consigo o melhor pupilo: apesar da recente confirmação por parte do Eintracht Frankfurt, o Milan não abandonou a ideia de levar para Milão também seu braço direito, Timmo Hardung, nome pedido explicitamente pelo próprio Krösche para dar continuidade ao trabalho produtivo que desenvolveram juntos em Frankfurt. Já do lado alemão, o Eintracht identificou o sucessor: segundo Kicker e Sky Germany, Joti Chatzialexiou assumirá o cargo de novo diretor-executivo e responsável pela área esportiva. Há boas chances de que o acordo seja fechado nos próximos dias.
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