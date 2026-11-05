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Habemus diretor de futebol. O Milan iniciou a contagem regressiva para receber Markus Krosche como responsável pelo futebol. O dirigente alemão de 46 anos deixou oficialmente o Eintracht Frankfurt em 18 de outubro de 2026, após pedir ao clube alemão que o dispensasse de suas funções. O dirigente, no entanto, não estava totalmente livre: seu contrato com o Eintracht tinha vencimento previsto para 30 de junho de 2028. Isso porque o acordo incluía uma cláusula de rescisão entre 5 milhões e 7 milhões de euros. Já com um acordo fechado com Krosche, Cardinale negociou com o Eintracht Frankfurt para chegar a um meio-termo: o clube da rua Aldo Rossi pagará 3,5 milhões de euros ao clube alemão.