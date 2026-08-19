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Cardinale Grafica Milan
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Milan, 150 milhões no mercado sem Champions? Como Cardinale fez isso, o impacto no balanço e a estratégia futura

Milan

O Milan está com tudo apesar das receitas não obtidas, mas como um mercado tão importante pode ser sustentável mesmo sem a classificação para a próxima Liga dos Campeões?

Primeiro Goncalo Ramos, depois Mario Gila e agora Diego Moreira. O Milan literalmente se soltou no mercado de transferências com uma despesa por esses 3 jogadores que já chega a cerca de 150 milhões de euros para mais ou para menos em bônus.

Um gasto importantíssimo que deixou muita gente surpresa e boquiaberta, mas que, na forma como foi estruturado, ainda é sustentável mesmo sem as receitas ligadas à ausência na próxima Champions League.

Claro, Gerry Cardinale precisa agradecer ao mercado e ao player trading, além de um balanço colocado em segurança nos últimos anos, porque foi justamente o mecanismo de compras/vendas que permitiu até agora ao Milan fechar essas operações. Vamos entender em detalhes como o clube se movimentou.

  • FIM do fair play financeiro

    A base de partida, como dito, é uma gestão ordinária fechada nas últimas 3 temporadas praticamente sempre no azul e que permitiu ao clube, por um lado, arrumar o balanço sem passivos estruturais e, por outro, encerrar essa questão, de poder sair definitivamente da questão do settlement agreement com a Uefa.

    Em essência, ao menos para esta temporada, o Milan está no mesmo patamar do Como: livre para investir antes de poder, eventualmente, voltar a ser colocado sob observação.

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  • A troca de jogadores: Cardinale agradece a Newcastle e Manchester City

    O mercado do Milan, ao menos em base anual, poderá se beneficiar de receitas que chegam de operações fechadas no passado recente e que estão gerando uma segunda mais-valia e um segundo efeito positivo nas contas.

    As vendas por parte de Newcastle e Manchester City, respectivamente, de Tonali para o Tottenham e de Reijnders para o Al-Qadsiah levaram aos cofres do Milan, respectivamente, cerca de 9 e nada menos que 14 milhões de euros: total de 23 milhões de euros.

  • O IMPACTO DAS TRÊS CONTRATAÇÕES

    Analisando os impactos econômicos de Moreira, Gila e Ramos, para os quais todos os três receberam um contrato com duração de 5 anos, a cota de amortização dos três será de cerca de 30 milhões de euros no total (9+5,6+14,8), sem contar os bônus.

    Já considerando apenas os 23 milhões de euros arrecadados com Reijnders e Tonali, o valor no balanço de 2026/2027 ficaria negativo em "apenas" 7 milhões de euros, mas o mercado ainda está ativo e também é preciso considerar a questão dos salários.

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  • OS SALÁRIOS

    Com a contratação de Gila, o Milan lançou mão de um trunfo, já que o jogador continua a se beneficiar das vantagens do decreto crescimento. Se isso for somado ao impacto, por outro lado, de Ramos e Moreira, o aumento anual da folha salarial bruta chega a 21 milhões de euros brutos.

    Parte desse valor, informa a Gazzetta dello Sport, porém, também neste caso já foi coberta, já que em relação ao balanço de 2025/2026 encerrado em 30 de junho, saíram as rubricas relativas aos salários de Fullkrug (não comprado em definitivo), de Bennacer (rescisão), mas também de Odogu e Athekame (ambos cedidos por empréstimo).

    Em essência, o impacto até aqui da rubrica salários chega a 13 milhões de euros e, consequentemente, o impacto negativo apenas com os salários seria de 8 milhões de euros.

  • Troca de jogadores por outras contratações

    O limite de tolerância entre o squad cost ratio e as receitas do clube voltará a diminuir, e esse é o ponto mais importante que o Milan terá de levar em consideração.

    O limite deve ser de 70% para a Serie A, e o passivo não deve superar 30 milhões para evitar entrar na mira da Uefa em termos de Fair Play Financeiro.

    Por isso, considerando as receitas não obtidas da Champions, mas sim as da Europa League, que são muito inferiores, o Milan ainda assim terá um aumento em relação ao 0 de receitas da Uefa na temporada passada, o que permite compensar essa dificuldade imposta por essas 3 supercontratações.

    Para poder seguir atuando, no entanto, o player trading continuará sendo fundamental, tanto para o curto prazo quanto para o futuro.

  • POR QUE O SIM AOS EMPRÉSTIMOS

    Obviamente, vender jogadores em definitivo é o que todos os clubes desejam, mas, no caso do Milan, estão começando a chegar alguns "sins" à hipótese de empréstimo também para nomes importantes como Nkunku (e veremos se também para Leao), justamente porque, em base anual, a saída da cota de amortização + salário facilitaria de qualquer forma algumas contratações, inclusive em definitivo na chegada. O importante, de fato, não é o custo total dos desembolsos globais (para isso, basta ter linhas de crédito e garantias bancárias), mas sim o impacto anual que pesa nos balanços em curso.

    Se Nknunku sair mesmo que apenas por empréstimo, por exemplo, o Milan teria margem para poder incorporar ao elenco uma contratação de cerca de 17 milhões de euros de impacto em base anual entre custo de amortização e salário.

  • E o futuro?

    Em essência, vender ou ceder para poder comprar de novo. Mas, olhando de forma mais ampla para a próxima temporada, para evitar ter de recorrer de maneira tão pesada ao player trading, será preciso antes de tudo fazer uma ótima campanha na Europa League, mas sobretudo se classificar para a próxima Champions League.

    Considerando apenas a classificação desta temporada, para dar um exemplo, a Inter já arrecadou com a Champions mais do que o Milan arrecadaria vencendo a Europa League. É por isso que o 4º lugar, no mínimo, é o objetivo mais importante para todos os nossos clubes.

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