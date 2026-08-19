Milan, 150 milhões no mercado sem Champions? Como Cardinale fez isso, o impacto no balanço e a estratégia futura

Primeiro Goncalo Ramos, depois Mario Gila e agora Diego Moreira. O Milan literalmente se soltou no mercado de transferências com uma despesa por esses 3 jogadores que já chega a cerca de 150 milhões de euros para mais ou para menos em bônus.

Um gasto importantíssimo que deixou muita gente surpresa e boquiaberta, mas que, na forma como foi estruturado, ainda é sustentável mesmo sem as receitas ligadas à ausência na próxima Champions League.

Claro, Gerry Cardinale precisa agradecer ao mercado e ao player trading, além de um balanço colocado em segurança nos últimos anos, porque foi justamente o mecanismo de compras/vendas que permitiu até agora ao Milan fechar essas operações. Vamos entender em detalhes como o clube se movimentou.