Milagre de Cabo Verde, vergonha para a Espanha: 0 a 0 na estreia na Copa do Mundo. De la Fuente falha, estreia de Yamal

90'+1' - Grande chance para Cabo Verde! Borges cabeceia após cobrança de escanteio, e Unai Simón segura a bola.





88' - Milagre de Pico Lopes! Yamal para Olmo, que cruza para Oyarzabal: o zagueiro de Cabo Verde se sacrifica e desvia para escanteio.





82' - Mais uma vez Cucurella cabeceia no segundo poste, mais uma vez Vozinha defende.





72' - Yamal para Llorente, cruzamento para Merino que finaliza de primeira: o habitual Vozinha defende.





56' - Belo passe de Pedri para Fabián Ruiz, cabeceio fraco para Vozinha.





45'+3 - Mais uma vez Vozinha na cabeçada de Laporte, que desvia de cabeça um escanteio de Pedri: grande defesa do goleiro de Cabo Verde.





45' - Oportunidade da Espanha! Cucurella cruza rasteiro, Ferran Torres tenta um chute de esquerda rasteiro, no qual Vozinha se estica para defender com maestria.





38' - Trave de Ferran Torres! Passe de Rodri para a entrada de Cucurella pela esquerda, cabeceia para o centro da área e Ferran Torres, com um chute certeiro, acerta a trave superior, após a saída de Vozinha. A bola chega a Oyarzabal, que cabeceia, mas o goleiro de Cabo Verde desvia para escanteio.





29' - Cucurella tenta: chute de fora com o pé direito e a bola passa rente à trave.





12' - Primeiro perigo criado pela Espanha: belo cruzamento pela direita de Pedri, Pico Lopes antecipa-se bem a Oyarzabal no meio da área e resolve a situação.