Milagre de Cabo Verde, vergonha para a Espanha: 0 a 0 na estreia na Copa do Mundo. De la Fuente falha, estreia de Yamal

Copa do Mundo de 2026
Espanha x Cabo Verde 0 x 0
Gols: -
A primeira das três grandes favoritas estreia na Copa do Mundo de 2026. A Espanha de Luis de la Fuente, apontada junto com França e Argentina como uma das três candidatas ao título, estreia na Copa do Mundo de 2026 hoje às 18h no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, na partida válida pela primeira rodada do Grupo H, que também inclui Uruguai e Arábia Saudita, que se enfrentam à meia-noite. A Furia Roja, atual campeã europeia e sem Yamal e Nico Williams, que ficam no banco, quer o primeiro lugar do grupo e começa sua trajetória contra a equipe considerada a Cinderela do grupo, ou seja, Cabo Verde. Equipe estreante na Copa do Mundo, comandada por Bubista e com dois velhos conhecidos da Série A, Dailon Livramento e Jovane Cabral.