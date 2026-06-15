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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Milagre de Cabo Verde, vergonha para a Espanha: 0 a 0 na estreia na Copa do Mundo. De la Fuente falha, estreia de Yamal

Espanha x Cabo Verde
Espanha
Cabo Verde
Copa do Mundo

Acompanhe conosco AO VIVO a primeira rodada da Copa do Mundo.

Copa do Mundo de 2026

Espanha x Cabo Verde 0 x 0

Gols: -



A primeira das três grandes favoritas estreia na Copa do Mundo de 2026. A Espanha de Luis de la Fuente, apontada junto com França e Argentina como uma das três candidatas ao título, estreia na Copa do Mundo de 2026 hoje às 18h no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, na partida válida pela primeira rodada do Grupo H, que também inclui Uruguai e Arábia Saudita, que se enfrentam à meia-noite. A Furia Roja, atual campeã europeia e sem Yamal e Nico Williams, que ficam no banco, quer o primeiro lugar do grupo e começa sua trajetória contra a equipe considerada a Cinderela do grupo, ou seja, Cabo Verde. Equipe estreante na Copa do Mundo, comandada por Bubista e com dois velhos conhecidos da Série A, Dailon Livramento e Jovane Cabral.




  • OS OBJETIVOS E OS DESTAQUES:

    90'+1' - Grande chance para Cabo Verde! Borges cabeceia após cobrança de escanteio, e Unai Simón segura a bola.


    88' - Milagre de Pico Lopes! Yamal para Olmo, que cruza para Oyarzabal: o zagueiro de Cabo Verde se sacrifica e desvia para escanteio.


    82' - Mais uma vez Cucurella cabeceia no segundo poste, mais uma vez Vozinha defende.


    72' - Yamal para Llorente, cruzamento para Merino que finaliza de primeira: o habitual Vozinha defende.


    56' - Belo passe de Pedri para Fabián Ruiz, cabeceio fraco para Vozinha.


    45'+3 - Mais uma vez Vozinha na cabeçada de Laporte, que desvia de cabeça um escanteio de Pedri: grande defesa do goleiro de Cabo Verde.


    45' - Oportunidade da Espanha! Cucurella cruza rasteiro, Ferran Torres tenta um chute de esquerda rasteiro, no qual Vozinha se estica para defender com maestria.


    38' - Trave de Ferran Torres! Passe de Rodri para a entrada de Cucurella pela esquerda, cabeceia para o centro da área e Ferran Torres, com um chute certeiro, acerta a trave superior, após a saída de Vozinha. A bola chega a Oyarzabal, que cabeceia, mas o goleiro de Cabo Verde desvia para escanteio.


    29' - Cucurella tenta: chute de fora com o pé direito e a bola passa rente à trave.


    12' - Primeiro perigo criado pela Espanha: belo cruzamento pela direita de Pedri, Pico Lopes antecipa-se bem a Oyarzabal no meio da área e resolve a situação.

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  • O RESULTADO:

    Espanha x Cabo Verde 0 a 0

    Gols:


    ESPANHA (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Fabián Ruiz (a partir dos 71' Merino), Rodri (a partir dos 87' Nico Williams), Pedri; Ferran Torres (a partir dos 81' Dani Olmo), Oyarzabal, Gavi (a partir dos 71' Lamine Yamal). Técnico: De La Fuente.


    CABO VERDE (4-2-3-1): Vozinha; Borges, Pico Lopes, Lopes Cabral (a partir dos 76' João Paulo), Moreira; Laros Duarte (a partir dos 61' Deroy Duarte), Pina; Mendes, Monteiro (a partir dos 79' Arcanjo), Jovane Cabral (a partir dos 61' Semedo); Rocha Livramento (a partir dos 61' Nuno Da Costa). Técnico: Bubista.


    Árbitro: Adam Makhadmeh (Jordânia)

    Avisados: Lopes Cabral (C), Pedri (S)

    Expulsos:

    Assistências:

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