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Mikey Moore vai ficar no Rangers? Ex-jogador da seleção da Escócia explica por que a luta contra o rebaixamento do Tottenham e o próximo técnico do clube vão decidir o futuro do jovem prodígio
Moore fez história com o Tottenham, seu clube de origem
Moore conquistou seu espaço na equipe principal no norte de Londres, tendo disputado 21 partidas oficiais pelo Spurs. Ele marcou seu primeiro gol em um confronto da Liga Europa contra o Elfsborg, em janeiro de 2025, tornando-se o mais jovem artilheiro da Inglaterra em uma grande competição europeia, aos 17 anos e 172 dias.
Ele ficou no banco de reservas na final em que o Tottenham conquistou o título continental na última temporada, encerrando uma espera de 17 anos por um título importante, mas teve a chance de mostrar seu talento durante o verão de 2025, quando se transferiu para Glasgow.
O tempo de jogo regular com o Rangers tem sido benéfico para Moore, com cinco gols marcados em 38 partidas em todas as competições, e ainda há a promessa de muito mais por vir de um jogador cujo potencial nunca foi posto em dúvida.
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O que torna o jovem prodígio Moore tão especial?
O ex-atacante do Rangers, Gray, em entrevista exclusiva ao BetSelect.co.uk, falou ao GOAL sobre o que torna Moore especial e por que os gigantes da Premiership escocesa estarão ansiosos para mantê-lo no time: “Ele é fantástico. Sei que o adoram por lá, e ele teve um impacto enorme no clube com seu talento.
“Ele me surpreendeu? Eu vi alguns trechos dele, obviamente, no Tottenham. Alguns trechos, mas não muitos, se for totalmente honesto com você. Não muitos, então eu não sabia bem o que esperar, mas acho que ele tem sido brilhante.
“Tem sido um ótimo acordo de empréstimo. Infelizmente, é apenas um acordo de empréstimo. Eu realmente acho que, se eu fosse o Tottenham e olhasse para a situação do clube no momento, se eles caíssem — e há uma possibilidade de que isso aconteça, independentemente de conseguirem se salvar —, ele seria o tipo de jogador que eles gostariam de ter de volta aos 18 anos? Será que diriam: ‘Bem, você tem 18 anos, então vamos deixá-lo lá se quiser ficar, se você gosta, vamos deixá-lo lá por mais um ano’.
“Acho que muito depende do Mikey Moore e do técnico que eles tiverem, de quem for contratado. Porque o técnico pode pensar: ‘não, quero que ele continue seu progresso, ele pode ficar mais um ano no Rangers’. Ou ele pode dizer: ‘não, preciso desse talento agora, vou usá-lo, vou aproveitá-lo’.
“Se ele vai levá-lo de volta e não colocá-lo para jogar, qual é o sentido? É um desperdício. Então, acho que a nomeação do novo técnico no Tottenham é um fator importante para decidir se Mikey Moore fica no Ibrox ou não. Obviamente, do meu ponto de vista, espero que ele fique.”
Será que o Rangers conseguiria chegar a um acordo para prolongar o empréstimo de Moore?
Já houve casos anteriores em que empréstimos do Old Firm foram prolongados para jogadores da Premier League, e Gray acrescentou que Moore poderia seguir esse caminho: “Ele poderia, sim, se tiver paciência. Ele tem apenas 18 anos, então tem muito tempo pela frente. Muito tempo. E se ele gostou de Glasgow, se gostou do Rangers, não vejo por que não jogaria em um clube grande como esse. E se isso puder proporcionar futebol europeu de alguma forma, então ele pode simplesmente dizer: ‘sabe de uma coisa, sim, isso faz parte da minha formação, estou aprendendo muito e já aprendi muito’.
“E acho que Danny Rohl também aprenderia com isso. Acho que ele seria um técnico decente para o Danny ter por mais 12 meses. Então, no geral, estou otimista, mas acho que tudo depende do novo técnico do Tottenham.”
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Até quando vai o contrato de Moore no Tottenham?
Igor Tudor está no comando interino do Spurs, mas será substituído por um técnico permanente no meio do ano. O novo técnico pode decidir que há espaço para Moore em seus planos, já que o criativo ponta tem provado que não se intimida com a pressão.
Gray continuou, dizendo que as experiências no Ibrox foram muito úteis para Moore: “O que isso mostra é: você consegue lidar com isso? O que isso mostra para quem está observando é: ele desistiu e desmoronou quando jogou contra o Celtic, nessas partidas importantes? Não, ele não desistiu. Ele se manteve firme, foi reconhecido e teve um bom desempenho. Portanto, isso é um grande trunfo para se ter quando se é jovem. E as pessoas vão perceber isso, isso é uma certeza absoluta.”
O Tottenham tem Moore sob contrato até 2030, com seu futuro a longo prazo na capital inglesa. Espera-se que ele assuma uma vaga de titular em seu clube de origem em algum momento, mas mais uma temporada no Ibrox pode acabar sendo a melhor opção para todos os envolvidos.
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