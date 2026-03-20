Mikey Moore vai ficar no Rangers? Ex-jogador da seleção da Escócia explica por que a luta contra o rebaixamento do Tottenham e o próximo técnico do clube vão decidir o futuro do jovem prodígio

O ex-atacante do Rangers, Gray, em entrevista exclusiva ao BetSelect.co.uk, falou ao GOAL sobre o que torna Moore especial e por que os gigantes da Premiership escocesa estarão ansiosos para mantê-lo no time: “Ele é fantástico. Sei que o adoram por lá, e ele teve um impacto enorme no clube com seu talento.

“Ele me surpreendeu? Eu vi alguns trechos dele, obviamente, no Tottenham. Alguns trechos, mas não muitos, se for totalmente honesto com você. Não muitos, então eu não sabia bem o que esperar, mas acho que ele tem sido brilhante.

“Tem sido um ótimo acordo de empréstimo. Infelizmente, é apenas um acordo de empréstimo. Eu realmente acho que, se eu fosse o Tottenham e olhasse para a situação do clube no momento, se eles caíssem — e há uma possibilidade de que isso aconteça, independentemente de conseguirem se salvar —, ele seria o tipo de jogador que eles gostariam de ter de volta aos 18 anos? Será que diriam: ‘Bem, você tem 18 anos, então vamos deixá-lo lá se quiser ficar, se você gosta, vamos deixá-lo lá por mais um ano’.

“Acho que muito depende do Mikey Moore e do técnico que eles tiverem, de quem for contratado. Porque o técnico pode pensar: ‘não, quero que ele continue seu progresso, ele pode ficar mais um ano no Rangers’. Ou ele pode dizer: ‘não, preciso desse talento agora, vou usá-lo, vou aproveitá-lo’.

“Se ele vai levá-lo de volta e não colocá-lo para jogar, qual é o sentido? É um desperdício. Então, acho que a nomeação do novo técnico no Tottenham é um fator importante para decidir se Mikey Moore fica no Ibrox ou não. Obviamente, do meu ponto de vista, espero que ele fique.”