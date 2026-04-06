Mikey Moore, jovem promessa do Tottenham, revela que um problema cardíaco o deixou acamado por seis semanas

Em novembro de 2024, Moore foi diagnosticado com miocardite, uma inflamação do músculo cardíaco, após sentir dores repentinas no peito. O diagnóstico obrigou o adolescente a seis semanas de repouso absoluto, proibindo qualquer tipo de exercício físico, justamente quando ele estava se consolidando no time titular do Tottenham.

Relatando o momento no site oficial do Tottenham, Moore disse: “Eu estava jogando muito bem, começando a me encontrar no time titular, então acho que foi pouco antes do jogo contra o Galatasaray. Treinei alguns dias antes, acho que estava escalado para começar ou entrar naquele jogo, depois fui para uma aula de direção naquela noite e, de repente, senti uma dor no peito.

O médico me ligou e disse apenas ‘esqueça o futebol por enquanto’. Descobriu-se que eu tinha miocardite, que é um vírus que atingiu meu coração, causando a dor no peito. Tive sorte de ter sido diagnosticado logo no início, porque não sei o que poderia ter acontecido depois disso. Acho que fiquei de cama por seis semanas. Não pude fazer nenhum exercício.”