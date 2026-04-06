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Mikey Moore, jovem promessa do Tottenham, revela que um problema cardíaco o deixou acamado por seis semanas
Doença rara interrompe a ascensão de uma estrela em ascensão
Em novembro de 2024, Moore foi diagnosticado com miocardite, uma inflamação do músculo cardíaco, após sentir dores repentinas no peito. O diagnóstico obrigou o adolescente a seis semanas de repouso absoluto, proibindo qualquer tipo de exercício físico, justamente quando ele estava se consolidando no time titular do Tottenham.
Relatando o momento no site oficial do Tottenham, Moore disse: “Eu estava jogando muito bem, começando a me encontrar no time titular, então acho que foi pouco antes do jogo contra o Galatasaray. Treinei alguns dias antes, acho que estava escalado para começar ou entrar naquele jogo, depois fui para uma aula de direção naquela noite e, de repente, senti uma dor no peito.
O médico me ligou e disse apenas ‘esqueça o futebol por enquanto’. Descobriu-se que eu tinha miocardite, que é um vírus que atingiu meu coração, causando a dor no peito. Tive sorte de ter sido diagnosticado logo no início, porque não sei o que poderia ter acontecido depois disso. Acho que fiquei de cama por seis semanas. Não pude fazer nenhum exercício.”
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"Agora me sinto no meu melhor"
O jogador da seleção juvenil da Inglaterra admitiu que lidar com o desgaste psicológico causado pela doença foi um desafio, especialmente com os rumores constantes que circulavam sobre sua condição física. Agora, totalmente recuperado e em grande forma durante o empréstimo ao Rangers, Moore está determinado a deixar esse susto de saúde no passado.
Ele acrescentou: “Havia muitos rumores naquela época e foi difícil lidar com isso. Aquelas seis semanas não foram seis semanas de recuperação na academia, como acontece com uma lesão comum. Neste momento, sinto-me no meu melhor. Sinto-me mais ou menos como me senti quando comecei a jogar no Tottenham. Isso tudo já passou. Deixei para trás. É isso, na verdade.”
A passagem pelo Rangers demonstra resiliência
Apesar do susto, Moore provou sua resistência nesta temporada ao disputar 41 partidas pelo Rangers, gigante do futebol escocês, em todas as competições. O ponta tem sido uma peça fundamental na Premiership, entrando em campo 27 vezes e marcando seis gols e duas assistências, ajudando o time a manter a disputa pelo título.
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Final emocionante antes do retorno do Spurs
Moore enfrenta um final de temporada emocionante, já que o Rangers está apenas um ponto atrás do líder Hearts, com a disputa pelo título da Premiership escocesa entrando em sua reta final. O jovem será fundamental nesta reta final antes de seu retorno previsto ao Tottenham no final de junho, clube com o qual mantém contrato até 2030. Tendo demonstrado sua resistência, espera-se que ele dispute uma vaga no elenco principal para a temporada 2026-27.