Mikey Moore acerta empréstimo ao FC Koln vindo do Tottenham após passagem de destaque pelo Rangers

Moore revelou que foi imediatamente convencido pelo interesse persistente do clube e pela filosofia ofensiva durante as negociações: "O clube demonstrou grande interesse desde o início. As conversas com a diretoria correram muito bem; a perspectiva de jogar a Bundesliga aqui e a forma como o clube quer jogar tornaram minha decisão muito fácil."

O jogador das categorias de base da Inglaterra também destacou sua ambição de causar impacto imediato: "O time começou muito bem. Assisti aos dois jogos da copa e à partida contra o Hoffenheim. Estou muito feliz por estar aqui agora e quero ajudar a equipe marcando o máximo de gols possível e dando o máximo de assistências possível, para que possamos manter isso e ter uma boa temporada."