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Mikey Moore acerta empréstimo ao FC Koln vindo do Tottenham após passagem de destaque pelo Rangers
Moore acerta transferência para a Bundesliga
O jovem inglês se juntou oficialmente ao Colônia por empréstimo do Tottenham até o fim da temporada. A transferência acontece após uma impressionante campanha de 2025-26 pelo Rangers, em que ele fez 47 partidas e conquistou o prêmio de Jogador Jovem do Ano. Tendo já atuado 21 vezes pelo time principal do Spurs, o ponta agora busca minutos regulares na equipe principal na primeira divisão alemã.
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Diretor esportivo apoia adolescente
O diretor esportivo do Koln, Thomas Kessler, recebeu o jovem ponta com entusiasmo em um comunicado oficial do clube: "Apesar da pouca idade, Mikey já demonstra uma maturidade notável."
Kessler destacou sua confiança na qualidade do atacante, acrescentando: "Ele possui excelente capacidade técnica, é criativo e ousado nas situações de um contra um e representa constantemente uma ameaça no ataque graças ao seu dinamismo e ao seu estilo despreocupado. Seu perfil ampliará nossas opções no terço final e nos dará mais versatilidade. Estamos convencidos de que ele dará os próximos passos em seu desenvolvimento conosco."
Ponta aprecia desafio alemão
Moore revelou que foi imediatamente convencido pelo interesse persistente do clube e pela filosofia ofensiva durante as negociações: "O clube demonstrou grande interesse desde o início. As conversas com a diretoria correram muito bem; a perspectiva de jogar a Bundesliga aqui e a forma como o clube quer jogar tornaram minha decisão muito fácil."
O jogador das categorias de base da Inglaterra também destacou sua ambição de causar impacto imediato: "O time começou muito bem. Assisti aos dois jogos da copa e à partida contra o Hoffenheim. Estou muito feliz por estar aqui agora e quero ajudar a equipe marcando o máximo de gols possível e dando o máximo de assistências possível, para que possamos manter isso e ter uma boa temporada."
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Confronto com o Stuttgart aguarda estreante
O talento de 19 anos pode fazer sua rápida estreia na Bundesliga quando o Colônia visitar o VfB Stuttgart na sexta-feira. A equipe de Rene Wagner chega em alta após abrir a temporada com uma vitória por 2 a 1 sobre o Wurzburger Kickers na DFB-Pokal e um triunfo por 3 a 2 sobre o Hoffenheim na liga. Ao lado dos também ingleses Reigan Heskey e Jahmai Simpson-Pusey, o adolescente reforça um ataque em boa fase que busca ampliar um início perfeito.
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