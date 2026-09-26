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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Mikel Oyarzabal volta a partir o coração da Inglaterra enquanto Harry Kane desperdiça pênalti bizarro com toque duplo

M. Oyarzabal
H. Kane
Inglaterra x Espanha
Inglaterra
Espanha
Liga das Nações A

Mikel Oyarzabal saiu do banco para voltar a castigar a Inglaterra, garantindo uma dramática vitória da Espanha por 3 a 2 na Liga das Nações, em Wembley. O gol da vitória nos minutos finais saiu depois de Harry Kane desperdiçar um pênalti crucial por causa de uma bizarra regra de toque duplo, coroando um confronto incrivelmente frenético entre as duas potências europeias.

  • Oyarzabal marca de novo

    O time de Luis de la Fuente selou a vitória quando Oyarzabal, que também marcou o gol decisivo na final da Euro 2024 contra a Inglaterra, deu o golpe final aos 74 minutos. Depois de Alex Baena empatar para os visitantes na marca de uma hora de jogo, o atacante da Real Sociedad aproveitou um passe incisivo de seu companheiro. Ele manteve a calma e deu uma cavadinha por cima do goleiro James Trafford. Esse gol tardio mudou completamente o rumo da partida, garantindo que os visitantes punissem a equipe de Thomas Tuchel no momento em que isso mais importava.

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  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Pênalti com toque duplo de Kane

    O desfecho dramático poderia ter sido evitado se Kane tivesse convertido um pênalti crucial aos 55 minutos, depois de Jude Bellingham sofrer a falta. O atacante escorregou e acertou a cobrança no travessão, mas também quebrou uma regra rara. Ele chutou a bola duas vezes acidentalmente, já que sua perna esquerda de apoio fez contato antes do pé direito.

    A Regra 14 da IFAB esclarece: "Se, antes de a bola estar em jogo, uma das seguintes situações ocorrer: o cobrador chuta acidentalmente a bola com os dois pés simultaneamente ou a bola toca seu pé ou perna que não chutou imediatamente após o chute: se a bola entrar no gol a partir da cobrança, a cobrança é repetida; se a bola não entrar no gol a partir da cobrança, é marcado um tiro livre indireto."

  • Primeiro tempo frenético

    Esse drama de pênalti no segundo tempo veio depois de um primeiro tempo incrivelmente aberto, no qual as duas equipes dominaram em alguns momentos. A Espanha abriu o placar logo aos dois minutos, quando Lamine Yamal se aproveitou de um erro de Marc Guehi para acertar uma finalização brilhante, colocada, sem chances para Trafford. Os visitantes poderiam facilmente ter ampliado a vantagem, mas Ferran Torres desperdiçou duas chances claras cara a cara. A Inglaterra fez a Espanha pagar e reagiu com dois gols em rápida sequência. Anthony Gordon empatou com uma finalização precisa aos 36 minutos, antes de Kane desviar de cabeça para a rede quatro minutos depois e virar o placar momentaneamente.

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  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    O que vem a seguir para a Inglaterra?

    Olhando para frente, a Inglaterra precisa se reorganizar enquanto se prepara para enfrentar a República Tcheca em seu próximo compromisso pela Liga das Nações. Enquanto isso, a Espanha tentará levar esse embalo para o próximo confronto contra a Croácia. A equipe espanhola terá um teste duro, considerando que a Croácia já garantiu uma vitória por 2 a 1 sobre a República Tcheca em sua partida de estreia.

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