Mikel Oyarzabal se pronuncia sobre os rumores de transferência para o Barcelona e revela a rede de apoio de Lamine Yamal no estágio da Espanha para a Copa do Mundo

Apesar dos rumores que o ligam ao Barcelona, Oyarzabal insiste que não está distraído durante a campanha da Espanha na Copa do Mundo. O jogador de 29 anos, há muito tempo o rosto da Real Sociedad, vem de uma temporada 2025-2026 brilhante, na qual marcou 18 gols e deu quatro assistências em 40 partidas.

Em entrevista ao Mundo Deportivo, Oyarzabal se pronunciou sobre os rumores envolvendo o Barça: “Se as pessoas estão falando de mim, é porque acham que estou fazendo as coisas certas, mas não dou muita atenção a isso nem perco tempo com essas coisas. No momento, estou focado aqui, nesta Copa do Mundo, em tentar ajudar a equipe da melhor maneira possível nas próximas partidas, quer eu jogue ou não, tentando ajudar a equipe e garantir que tudo corra bem para o grupo, que é o que importa.”







