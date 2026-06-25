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Mikel Oyarzabal se pronuncia sobre os rumores de transferência para o Barcelona e revela a rede de apoio de Lamine Yamal no estágio da Espanha para a Copa do Mundo
Ignorando o barulho de Barcelona
Apesar dos rumores que o ligam ao Barcelona, Oyarzabal insiste que não está distraído durante a campanha da Espanha na Copa do Mundo. O jogador de 29 anos, há muito tempo o rosto da Real Sociedad, vem de uma temporada 2025-2026 brilhante, na qual marcou 18 gols e deu quatro assistências em 40 partidas.
Em entrevista ao Mundo Deportivo, Oyarzabal se pronunciou sobre os rumores envolvendo o Barça: “Se as pessoas estão falando de mim, é porque acham que estou fazendo as coisas certas, mas não dou muita atenção a isso nem perco tempo com essas coisas. No momento, estou focado aqui, nesta Copa do Mundo, em tentar ajudar a equipe da melhor maneira possível nas próximas partidas, quer eu jogue ou não, tentando ajudar a equipe e garantir que tudo corra bem para o grupo, que é o que importa.”
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Compromisso com a Real Sociedad
As especulações sobre uma possível saída inevitavelmente voltam ao fato de Oyarzabal ser um jogador que sempre defendeu apenas um clube, a Real Sociedad, onde acumulou 437 partidas, 133 gols e dois títulos da Copa del Rey. Com dois anos restantes em seu contrato, o atacante não tem pressa em forçar uma transferência ou iniciar negociações enquanto estiver a serviço da seleção.
“Estou tranquilo. Já disse mil vezes: a Real Sociedad e San Sebastián são meu lar. É meu porto seguro, onde cresci, e a Real Sociedad é o clube que me deu a oportunidade de estar aqui hoje”, explicou ele. “Então, nesse aspecto, estou tranquilo, sem me deixar levar pela ansiedade. Ainda não conversamos sobre uma renovação. Faltam dois anos para o fim do meu contrato e ainda há um longo caminho pela frente.”
Protegendo Yamal
Embora Oyarzabal lide com seu próprio futuro com serenidade, ele faz questão de proteger seu companheiro de equipe de 18 anos, Yamal, do intenso escrutínio mundial. Apesar da pouca idade, Yamal já se tornou o destaque da Espanha, com 27 partidas pela seleção, sete gols e 12 assistências, após seu papel fundamental na conquista da Euro 2024. Oyarzabal acredita que os veteranos da seleção têm o dever de proteger o jovem astro do Barcelona.
“Acho que ele provavelmente nem tem plena consciência disso, e não acho que as pessoas fora do clube tenham plena noção do que significa para ele ter 18 anos”, disse Oyarzabal. “E eu nem consigo imaginar o que aconteceu no último Campeonato Europeu, quando ele tinha 16 anos; o que significa para um garoto da idade dele fazer o que ele faz e causar o impacto que ele causa. Então, acho que cabe a nós, a vocês, a todos, cuidar dele, tentar fazê-lo se sentir bem, fazê-lo se sentir apoiado, porque acho que, nessa idade, se você não tem estabilidade e equilíbrio, tudo pode ficar instável. E acho que é responsabilidade de todos, obviamente dele, mas de todos, tentar ajudá-lo nesse caminho.”
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O impacto de Yamal em campo
Além da orientação fora de campo, Oyarzabal não hesita em elogiar a vantagem tática que Yamal traz para o ataque espanhol. A sintonia entre os dois ficou evidente na recente vitória sobre a Arábia Saudita, quando Oyarzabal deu a assistência para o gol do adolescente, destacando que o conjunto único de habilidades do jovem cria oportunidades para todos os demais no terço final do campo.
“Jogar com ele faz toda a diferença. Ele causa muito caos para o adversário simplesmente com sua presença, simplesmente com o que ele é capaz de fazer”, concluiu o craque da Real Sociedad. “E, no fim das contas, temos que tentar tirar proveito disso e descobrir o que ele cria e o que podemos fazer individualmente, para aproveitar o que ele faz.”