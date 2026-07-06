Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Oyarzabal Ronaldo GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Mikel Oyarzabal é o anti-Ronaldo! O herói desconhecido da Espanha está em posição perfeita para roubar os holofotes de Cristiano no confronto decisivo da Copa do Mundo contra Portugal

Análises
Espanha
Copa do Mundo
M. Oyarzabal
C. Ronaldo
Portugal
Especiais e Opinião
Portugal x Espanha

Mikel Oyarzabal foi um dos cinco jogadores da Real Sociedad convocados para a seleção espanhola na Euro 2024. Nenhum outro clube teve mais representantes. Mas nem Oyarzabal nem seus companheiros bascos fizeram alarde sobre seu papel no sucesso da Espanha na Alemanha. “Esses seríamos nós”, disse ele ao The Guardian. “[Nós] não gostamos de estar sob os holofotes.” No entanto, está ficando cada vez mais difícil para ele evitar isso.

O emocionante confronto das oitavas de final da Copa do Mundo desta segunda-feira entre Espanha e Portugal, em Dallas, está inevitavelmente sendo apresentado como Lamine Yamal contra Cristiano Ronaldo, o que não é nenhuma surpresa. A narrativa é irresistível. De um lado, está o adolescente destemido e sensação do futebol, com magia nos pés, tentando consolidar seu status como o melhor jogador do mundo; do outro, um dos maiores de todos os tempos curtindo sua “última dança” no maior palco do futebol.

No entanto, agora está claro para aqueles de nós que subestimamos Oyarzabal por tempo demais que o herói desconhecido da Espanha pode decidir o jogo em Arlington. De fato, o atacante de 29 anos parece exatamente o tipo de jogador de que Portugal precisaria para liderar seu ataque no lugar de Ronaldo: um herói humilde que sempre coloca a equipe em primeiro lugar.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O estranho no ninho

    Nesta Copa do Mundo repleta de superestrelas, Oyarzabal realmente parece ser o azarão na disputa pelo título de artilheiro do torneio.

    Todos esperavam que Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane e Ousmane Dembélé disputassem a Chuteira de Ouro — mas ninguém apostava que Oyarzabal estaria na briga, o que, à primeira vista, é estranho.

    Afinal, foi Oyarzabal quem marcou o gol da vitória da Espanha na Euro 2024, além de ter balançado as redes em cinco das partidas de sua seleção nas eliminatórias para a Copa do Mundo; já na única partida em que não marcou, contra a Turquia, ele acumulou três assistências.

    • Publicidade
  • TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDADAFP

    Uma lenda discreta

    Além disso, com o gol marcado na última partida preparatória da Espanha para a Copa do Mundo, contra o Peru, Oyarzabal elevou sua contagem para 12 gols nas últimas 11 partidas pela seleção.

    Ele também vinha de sua temporada mais prolífica na La Liga (15 gols em 34 jogos), além de ter mantido seu notável recorde de marcar gols em todas as finais que disputou, quando a Real Sociedad derrotou o Atlético de Madrid e conquistou apenas sua terceira Copa del Rey.

    À luz dessas estatísticas impressionantes, como é que Oyarzabal conseguiu chegar à América do Norte sem chamar atenção? Talvez fosse inevitável, no entanto, já que essa lenda discreta do País Basco parece ter o dom de passar despercebido.

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Passando direto por Guehi

    Basta olhar para o gol da vitória de Oyarzabal na Euro 2024. Quando ele passa a bola de primeira para Marc Cucurella, Marc Guehi está bem ao lado de Oyarzabal, mas parece que nem o vê.

    Em vez de marcar de perto o reserva espanhol, Guehi olha ao redor para ver se há algum perigo iminente e, nesse momento, já é tarde demais. Oyarzabal passou despercebido por ele para desviar o cruzamento rasteiro de Cucurella, mandando a bola para o fundo da rede de Jordan Pickford.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    'O Homem Invisível'

    Oyarzabal voltou a brilhar na vitória da Espanha por 3 a 0 sobre a Áustria nas oitavas de final. Quando a bola chegou aos pés de Cucurella pela esquerda, havia seis austríacos e três espanhóis dentro da área. Tanto Alex Baena quanto Dani Olmo estavam marcados de perto, mas Oyarzabal não, apesar de estar bem no meio da área, e mesmo assim ele acabou marcando o primeiro gol da partida com um chute de lado quase que com indiferença.

    A capacidade de Oyarzabal de passar despercebido ficou ainda mais evidente em seu segundo gol. Mesmo levando em conta que a Áustria avançava desesperadamente nos minutos finais, toda a sua linha defensiva de quatro estava posicionada — e, mesmo assim, ninguém pareceu perceber o homem aparentemente invisível da Espanha antes que ele, com calma, convertesse mais um cruzamento de Cucurella, chegando a 17 gols em suas últimas 16 partidas como titular pela seleção.

  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    A ameaça está diminuindo

    É preciso, é claro, reconhecer que Ronaldo raramente se beneficia dessa falta de atenção. Os movimentos do jogador mais famoso e do artilheiro mais renomado do mundo quase nunca passam despercebidos; portanto, o mérito deve ser atribuído a Ronaldo pela maneira como ele conseguiu criar espaço para si mesmo na Copa do Mundo — especialmente considerando que ele já tem 41 anos.

    Ele só foi impedido de marcar o que teria sido um gol brilhante na vitória de Portugal sobre a Croácia nas oitavas de final por uma marcação de impedimento por uma diferença mínima. No entanto, não há como negar o fato de que Ronaldo já não representa a mesma ameaça de gol contra adversários de alto nível.

    Ele pode ter marcado seu primeiro gol em uma fase eliminatória da Copa do Mundo, de pênalti, em Toronto, mas não jogou nada bem — e, pela primeira vez, até mesmo Roberto Martínez reconheceu esse fato ao tirar de campo o maior artilheiro de todos os tempos do futebol internacional quando faltavam pouco menos de 10 minutos para o fim da partida.

    Além disso, Portugal só conseguiu avançar para as oitavas de final graças ao reserva de Ronaldo, Goncalo Ramos — criminosamente subutilizado —, que marcou de cabeça o gol da vitória aos 94 minutos, após receber a responsabilidade exclusiva de liderar o ataque após a saída de um jogador que havia tocado na bola apenas uma vez na grande área (ao mesmo tempo em que, por sorte, converteu seu pênalti mal cobrado!).

    Considerando que ele não influencia mais o jogo fora da área, foi difícil não questionar o valor da contribuição de Ronaldo para a causa da Seleção, se ele não é mais capaz de causar muito dano dentro dela — especialmente porque os jogadores de Martínez agora enfrentarão uma Espanha que ainda não sofreu nenhum gol na Copa do Mundo.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Jogador de futebol completo'

    Uma das principais razões para esse histórico defensivo impecável é a disposição de todo o time em trabalhar incansavelmente para recuperar a posse de bola nas raras ocasiões em que ela é perdida. Como Oyarzabal já havia destacado, o empenho tem sido fundamental para a sequência de 34 jogos sem derrota da Espanha: “Luis de la Fuente enfatizou para o grupo: trabalhem pelos companheiros, não para o próprio benefício. Esses são os valores que o técnico personifica.”

    No entanto, pode-se dizer que é Oyarzabal quem melhor personifica essa filosofia em campo. De la Fuente descreve seu atacante titular como “um jogador completo” e está muito satisfeito por um “caráter tão pé no chão” estar finalmente recebendo o “reconhecimento que merece”.

    Não que Oyarzabal realmente queira isso, é claro. Ele é uma espécie de “anti-Ronaldo”, focado exclusivamente em fazer seu “trabalho”, que é ajudar a equipe. Ele até insiste que não se importa se não marcar mais nenhum gol nesta Copa do Mundo, desde que a Espanha vença.

    “O que importa é ter minha família aqui”, disse ele depois que seus dois gols contra a Áustria elevaram sua contagem no torneio para quatro, “e o mais importante é nosso objetivo comum”.

    Nesse sentido, ele realmente não poderia ser mais diferente de Ronaldo, tanto como jogador quanto como pessoa, mas isso não o torna menos capaz de decidir a partida em Dallas na segunda-feira. Na verdade, essa pode ser justamente a razão pela qual ele acabará roubando a cena de uma das maiores estrelas do futebol.

Copa do Mundo
Portugal crest
Portugal
POR
Espanha crest
Espanha
ESP