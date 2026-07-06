Mikel Oyarzabal é o anti-Ronaldo! O herói desconhecido da Espanha está em posição perfeita para roubar os holofotes de Cristiano no confronto decisivo da Copa do Mundo contra Portugal

É preciso, é claro, reconhecer que Ronaldo raramente se beneficia dessa falta de atenção. Os movimentos do jogador mais famoso e do artilheiro mais renomado do mundo quase nunca passam despercebidos; portanto, o mérito deve ser atribuído a Ronaldo pela maneira como ele conseguiu criar espaço para si mesmo na Copa do Mundo — especialmente considerando que ele já tem 41 anos.

Ele só foi impedido de marcar o que teria sido um gol brilhante na vitória de Portugal sobre a Croácia nas oitavas de final por uma marcação de impedimento por uma diferença mínima. No entanto, não há como negar o fato de que Ronaldo já não representa a mesma ameaça de gol contra adversários de alto nível.

Ele pode ter marcado seu primeiro gol em uma fase eliminatória da Copa do Mundo, de pênalti, em Toronto, mas não jogou nada bem — e, pela primeira vez, até mesmo Roberto Martínez reconheceu esse fato ao tirar de campo o maior artilheiro de todos os tempos do futebol internacional quando faltavam pouco menos de 10 minutos para o fim da partida.

Além disso, Portugal só conseguiu avançar para as oitavas de final graças ao reserva de Ronaldo, Goncalo Ramos — criminosamente subutilizado —, que marcou de cabeça o gol da vitória aos 94 minutos, após receber a responsabilidade exclusiva de liderar o ataque após a saída de um jogador que havia tocado na bola apenas uma vez na grande área (ao mesmo tempo em que, por sorte, converteu seu pênalti mal cobrado!).

Considerando que ele não influencia mais o jogo fora da área, foi difícil não questionar o valor da contribuição de Ronaldo para a causa da Seleção, se ele não é mais capaz de causar muito dano dentro dela — especialmente porque os jogadores de Martínez agora enfrentarão uma Espanha que ainda não sofreu nenhum gol na Copa do Mundo.