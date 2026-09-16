Merino teve uma atuação influente no meio-campo, marcou uma vez e deu uma assistência inteligente, enquanto os visitantes controlaram o ritmo desde o início.

Refletindo sobre suas contribuições individuais, o meio-campista acrescentou: "Acho que na assistência houve muita pressão sobre o time, e eu estou realmente atento para encontrar essa segunda bola e achar o Noni, e aí ele finaliza muito bem, e depois o gol é uma ação muito boa do time no terço final, quando recebo a bola, consigo abrir no primeiro toque e depois só colocar onde o goleiro não podia alcançar, então estou muito, muito feliz, é sempre bom deixar o nome na súmula, e vou continuar buscando marcar mais gols."