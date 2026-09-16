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imago-sport-1083368328.jpgSports Press Photo
Adhe Makayasa

Traduzido por

Mikel Merino, "muito orgulhoso" por ser capitão do Arsenal, enquanto estrelas do time brilham na vitória na Copa da Liga sobre o Ipswich Town

M. Merino
Arsenal
Ipswich x Arsenal
Ipswich
Carabao Cup
Premier League

Mikel Merino expressou enorme orgulho após usar a braçadeira de capitão e liderar o Arsenal em uma convincente vitória por 4 a 2 sobre o Ipswich Town. O meio-campista espanhol teve atuação influente ao marcar um gol e dar uma assistência em Portman Road, garantindo que a equipe de Mikel Arteta assegurasse sua vaga na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa em grande estilo.

  • Arsenal passa com facilidade pelo Ipswich

    Max Dowman abriu o placar na noite de terça-feira antes de Noni Madueke ampliar a vantagem do Arsenal com uma finalização precisa no primeiro tempo. Dowman marcou seu segundo depois do intervalo, com Merino fechando uma vitória dominante com um chute preciso. Embora o Ipswich tenha diminuído com gols de Anis Mehmeti e Chuba Akpom, o Arsenal confirmou com segurança sua vaga na quarta rodada.


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    Merino aprecia o papel de capitão

    O meio-campista espanhol não conseguiu esconder a alegria depois de receber a confiança para liderar seus companheiros de equipe na entrada em campo. Em entrevista ao site oficial do Arsenal, Merino disse: "É uma honra enorme. Estou muito orgulhoso e de representar este clube dessa forma, usando a braçadeira. Muitas lendas fizeram isso antes de mim. Para mim, isso é felicidade, e eu tento fazer o melhor que posso para representar este clube. Sei o quão grande é usar a braçadeira, então estou realmente feliz."

  • Meio-campista detalha contribuições

    Merino teve uma atuação influente no meio-campo, marcou uma vez e deu uma assistência inteligente, enquanto os visitantes controlaram o ritmo desde o início. 

    Refletindo sobre suas contribuições individuais, o meio-campista acrescentou: "Acho que na assistência houve muita pressão sobre o time, e eu estou realmente atento para encontrar essa segunda bola e achar o Noni, e aí ele finaliza muito bem, e depois o gol é uma ação muito boa do time no terço final, quando recebo a bola, consigo abrir no primeiro toque e depois só colocar onde o goleiro não podia alcançar, então estou muito, muito feliz, é sempre bom deixar o nome na súmula, e vou continuar buscando marcar mais gols."

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  • Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Arsenal perfeito aguarda o sorteio

    O Arsenal manteve seu aproveitamento de 100% em todas as competições nesta temporada, apesar de ter feito mudanças em massa na escalação inicial. As atuações de destaque das promessas adolescentes Dowman e Marli Salmon deram um impulso bem-vindo à profundidade do elenco de Arteta. A equipe do norte de Londres agora aguarda seu próximo adversário no sorteio da quarta rodada da Copa da Liga de quarta-feira à noite.

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