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Mikel Merino, "muito orgulhoso" por ser capitão do Arsenal, enquanto estrelas do time brilham na vitória na Copa da Liga sobre o Ipswich Town
Arsenal passa com facilidade pelo Ipswich
Max Dowman abriu o placar na noite de terça-feira antes de Noni Madueke ampliar a vantagem do Arsenal com uma finalização precisa no primeiro tempo. Dowman marcou seu segundo depois do intervalo, com Merino fechando uma vitória dominante com um chute preciso. Embora o Ipswich tenha diminuído com gols de Anis Mehmeti e Chuba Akpom, o Arsenal confirmou com segurança sua vaga na quarta rodada.
- Every Second Media
Merino aprecia o papel de capitão
O meio-campista espanhol não conseguiu esconder a alegria depois de receber a confiança para liderar seus companheiros de equipe na entrada em campo. Em entrevista ao site oficial do Arsenal, Merino disse: "É uma honra enorme. Estou muito orgulhoso e de representar este clube dessa forma, usando a braçadeira. Muitas lendas fizeram isso antes de mim. Para mim, isso é felicidade, e eu tento fazer o melhor que posso para representar este clube. Sei o quão grande é usar a braçadeira, então estou realmente feliz."
Meio-campista detalha contribuições
Merino teve uma atuação influente no meio-campo, marcou uma vez e deu uma assistência inteligente, enquanto os visitantes controlaram o ritmo desde o início.
Refletindo sobre suas contribuições individuais, o meio-campista acrescentou: "Acho que na assistência houve muita pressão sobre o time, e eu estou realmente atento para encontrar essa segunda bola e achar o Noni, e aí ele finaliza muito bem, e depois o gol é uma ação muito boa do time no terço final, quando recebo a bola, consigo abrir no primeiro toque e depois só colocar onde o goleiro não podia alcançar, então estou muito, muito feliz, é sempre bom deixar o nome na súmula, e vou continuar buscando marcar mais gols."
- Getty Images Sport
Arsenal perfeito aguarda o sorteio
O Arsenal manteve seu aproveitamento de 100% em todas as competições nesta temporada, apesar de ter feito mudanças em massa na escalação inicial. As atuações de destaque das promessas adolescentes Dowman e Marli Salmon deram um impulso bem-vindo à profundidade do elenco de Arteta. A equipe do norte de Londres agora aguarda seu próximo adversário no sorteio da quarta rodada da Copa da Liga de quarta-feira à noite.
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