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Adhe Makayasa
Traduzido por

Mikel Merino garante que o Arsenal está “pronto” para conquistar a Premier League e a Champions League na mesma temporada e revela que o objetivo é “ganhar tudo”

M. Merino
Arsenal
Premier League
Liga dos Campeões

Mikel Merino está convencido de que o Arsenal tem a tradição necessária para conquistar títulos nacionais e europeus nesta temporada. Depois de encerrar, na temporada passada, uma espera de duas décadas pelo título da primeira divisão, o meio-campista espanhol acredita que a equipe de Mikel Arteta pode agora ir um passo além no cenário continental.

  • Meio-campista espanhol busca título histórico

    Integrante da seleção espanhola declarou que o Arsenal está pronto para somar o título da Premier League ao troféu da Champions League na tentativa de conquistar todos os títulos nesta temporada. Esse otimismo absoluto vem após o fim de uma espera de 22 anos pelo título da liga na temporada passada e o início da nova campanha com nove vitórias em 10 jogos em todas as competições. O único tropeço do Arsenal até agora foi uma surpreendente derrota por 3 a 0 para o Brighton, que deixou o clube a três pontos do Manchester City.

  • Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Sequência invicta alimenta confiança no cenário continental

    A vitória convincente sobre o Lille na noite de terça-feira foi a segunda do Arsenal em dois jogos na Europa nesta temporada e ampliou para 14 partidas, ao longo de quase dois anos, sua impressionante sequência de vitórias na fase de liga.

    Ao comentar essa fase e a principal ambição do elenco nesta temporada, Merino disse, segundo a ESPN: “É uma sequência absolutamente incrível. Sabemos que estamos fazendo história. Ao mesmo tempo, sabemos como é difícil vencer partidas, então valorizamos muito o que estamos fazendo e reconhecemos o mérito do time por isso.

    “A meta, o objetivo, é conquistar a Champions League, a Premier League, conquistar tudo. É isso que o treinador quer. É isso que os torcedores querem. É isso que nós, jogadores, também queremos.”

  • Revés doloroso em Paris motiva o elenco

    A dolorosa derrota nos pênaltis para o Paris Saint-Germain na Champions League, na temporada passada, só aumentou a determinação do elenco de concluir o trabalho desta vez.

    Questionado se o elenco está preparado para conquistar os dois títulos nesta temporada, Merino respondeu: "Com certeza. Essa é a nossa mentalidade e o nosso objetivo. Ficamos muito, muito perto na temporada passada. Isso nos mostrou que estamos prontos. Agora, tudo depende dos detalhes. É preciso estar presente e preparado nos momentos certos e, claro, acreditamos nisso."

    Antes da viagem à Alemanha na próxima semana para enfrentar o Bayern de Munique, o Arsenal recebeu uma boa notícia sobre a condição física de Martin Zubimendi, que superou um problema no tornozelo sofrido em um treino após a vitória sobre o Leeds United, embora Piero Hincapie tenha levado uma pancada mais forte no Emirates Stadium.

    Ao atualizar a situação dos dois, o técnico Mikel Arteta confirmou: "Zubi está muito, muito melhor. Piero está melhorando, mas o problema parece mais sério. Acho que será uma questão de semanas [até ele estar disponível], mas não sabemos exatamente quantas."

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  • imago-sport-1084492771.jpgEvery Second Media

    Jogos difíceis fora de casa aguardam os campeões

    Os atuais campeões da Premier League precisam primeiro voltar suas atenções para o jogo fora de casa contra o Nottingham Forest, no City Ground, neste fim de semana. Zubimendi deve voltar a ser opção para a partida. Depois desse compromisso, a equipe de Arteta viajará para a Alemanha para enfrentar o Bayern, gigante da Bundesliga. O confronto europeu dá ao Arsenal a chance de ampliar para 15 jogos sua notável sequência de vitórias na fase de grupos da Champions League.

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18 de out. de 2026

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