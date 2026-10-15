A vitória convincente sobre o Lille na noite de terça-feira foi a segunda do Arsenal em dois jogos na Europa nesta temporada e ampliou para 14 partidas, ao longo de quase dois anos, sua impressionante sequência de vitórias na fase de liga.

Ao comentar essa fase e a principal ambição do elenco nesta temporada, Merino disse, segundo a ESPN: “É uma sequência absolutamente incrível. Sabemos que estamos fazendo história. Ao mesmo tempo, sabemos como é difícil vencer partidas, então valorizamos muito o que estamos fazendo e reconhecemos o mérito do time por isso.

“A meta, o objetivo, é conquistar a Champions League, a Premier League, conquistar tudo. É isso que o treinador quer. É isso que os torcedores querem. É isso que nós, jogadores, também queremos.”