Mikel Merino faz comparação ousada com Lamine Yamal ao exaltar a sensação adolescente "inacreditável" do Arsenal, Max Dowman

Apesar de sua habilidade evidente, Dowman mantém os pés no chão no clube. Merino destacou que integrar um talento tão jovem exige um equilíbrio delicado entre incentivo e doses de realidade.

"O lado bom desse tipo de jogador, como Lamine e Max, é que eles são talentos especiais, mas ao mesmo tempo são muito humildes", acrescentou Merino. "Eles estão sempre dispostos a aprender e a ouvir os veteranos. Isso não tem preço.

"Então, estamos muito felizes por tê-lo, mas ao mesmo tempo ele sabe que estamos aqui para ajudá-lo e, às vezes, mesmo quando o pressionamos um pouco, ele sabe que é para o bem dele. Ele é um garoto muito bom.

"Ele é um grande talento, e temos de cuidar dele. Temos de continuar exigindo dele. Ele precisa continuar aprendendo, sempre de olhos e ouvidos abertos. Ainda há muito espaço para evolução em várias áreas, e ele sabe disso, então vamos estar ao lado dele tentando levá-lo ao seu melhor nível."