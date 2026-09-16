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Mikel Merino faz comparação ousada com Lamine Yamal ao exaltar a sensação adolescente "inacreditável" do Arsenal, Max Dowman
Um talento especial surge no Arsenal
Merino rasgou elogios ao jovem talento Dowman, do Arsenal. O internacional da Espanha acredita que o adolescente, muito bem avaliado, é um "talento inacreditável" e já está provando que consegue competir com profissionais experientes. Dowman é o mais recente produto da base a gerar enorme empolgação no Arsenal. Seu desenvolvimento rápido já rendeu comparações com um dos jovens mais empolgantes do mundo.
Merino vê semelhanças claras entre Dowman e seu companheiro de seleção Yamal. O ponta despontou no Barcelona aos 16 anos antes de brilhar na conquista da Euro 2024 pela Espanha e na vitória na Copa do Mundo neste verão.
- AFP
Brilhando sob os holofotes mais intensos
Segundo Merino, é a mentalidade destemida de Dowman que mais se assemelha à de Yamal. Ambos os adolescentes demonstraram a capacidade de jogar sem medo ao subirem para o time principal.
"Sim, eu diria que há algumas semelhanças em termos de personalidade", explicou Merino, em declaração reproduzida pela Sky Sports. "Eles não se importam com os holofotes, rendem melhor quando a pressão está no auge, estão sempre prontos para o desafio e não são nada tímidos, mesmo diante dos maiores nomes do futebol, então são muito parecidos."
Mantendo os pés no chão durante uma ascensão rápida
Apesar de sua habilidade evidente, Dowman mantém os pés no chão no clube. Merino destacou que integrar um talento tão jovem exige um equilíbrio delicado entre incentivo e doses de realidade.
"O lado bom desse tipo de jogador, como Lamine e Max, é que eles são talentos especiais, mas ao mesmo tempo são muito humildes", acrescentou Merino. "Eles estão sempre dispostos a aprender e a ouvir os veteranos. Isso não tem preço.
"Então, estamos muito felizes por tê-lo, mas ao mesmo tempo ele sabe que estamos aqui para ajudá-lo e, às vezes, mesmo quando o pressionamos um pouco, ele sabe que é para o bem dele. Ele é um garoto muito bom.
"Ele é um grande talento, e temos de cuidar dele. Temos de continuar exigindo dele. Ele precisa continuar aprendendo, sempre de olhos e ouvidos abertos. Ainda há muito espaço para evolução em várias áreas, e ele sabe disso, então vamos estar ao lado dele tentando levá-lo ao seu melhor nível."
- Getty Images Sport
Alcançando seu potencial máximo
Dowman teve recentemente uma atuação brilhante pelo Arsenal, marcando dois gols na vitória por 4–2 sobre o Ipswich Town na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. Embora ainda não tenha assegurado minutos regulares no time principal, o jogador de 16 anos segue focado em dar continuidade ao seu desenvolvimento na equipe de base do Arsenal.
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