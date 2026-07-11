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Mikel Merino é “feito sob medida” para o estilo de jogo da Espanha, e Luis de la Fuente elogia sua contribuição decisiva na vitória sobre a Bélgica na Copa do Mundo
Merino brilha enquanto a Espanha garante confronto com a França
A Espanha garantiu uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo com a vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica, com Merino causando grande impacto após entrar em campo. Embora não seja titular habitual, o meio-campista mais uma vez provou seu valor como uma opção versátil, capaz de mudar o rumo das partidas. O resultado define um confronto de pesos pesados contra a França nas semifinais.
- AFP
De la Fuente explica o valor único da raça Merino
Após a partida, De la Fuente elogiou a adaptabilidade de Merino e sua importância para o esquema da Espanha. Ele afirmou que o meio-campista se encaixa perfeitamente no estilo de jogo que deseja que sua equipe pratique e continua sendo uma opção confiável sempre que é escalado.
“Merino tem muitas qualidades, ele poderia jogar em qualquer seleção e em qualquer clube, e para nós ele é feito sob medida para esta equipe, para este modelo. Sabemos que, sempre que precisamos dele, ele está lá”, explicou De la Fuente, conforme citado pelo Marca. “É injusto que Mikel não esteja jogando, mas seria igualmente injusto se outra pessoa fosse deixada de fora.
“Apenas 11 podem jogar ao mesmo tempo, e eles entendem esse papel, a função que têm de desempenhar a qualquer momento. Quando entram em campo, sabem o que têm que fazer, e é por isso que é um prazer ser o técnico deles. Ele é um jogador muito completo e versátil; já atuou como volante, número 6, número 8, número 10 e número 9, e faz tudo bem.”
Ele acrescentou: “Ele tem esse leque de habilidades, pode atuar nessas posições e ter um desempenho de alto nível. Ele pode ser o melhor centroavante, meia-atacante, armador... Sua compreensão do jogo é excepcional para interpretar as necessidades da equipe. Sua atitude em relação à vida e ao futebol é de comprometimento e solidariedade, mesmo sabendo que é um jogador de renome. Houve um momento na partida em que pensamos em colocá-lo como centroavante. Percebemos que o jogo poderia tomar outro rumo, e deu certo.”
Espanha pronta para o confronto de pesos pesados nas semifinais
A vitória abre caminho para uma semifinal emocionante contra a França, partida que, segundo De la Fuente, será igualmente desafiadora para ambas as equipes. Depois de percorrer um caminho difícil até as semifinais, o técnico espanhol continua confiante na capacidade de seu time de superar as campeãs mundiais de 2018, ressaltando que sua equipe já provou que é capaz de enfrentar as melhores no cenário internacional.
“Vamos trabalhar duro para tentar derrotar a França”, disse ele. “Eles estarão tão preocupados quanto nós; somos a única seleção do mundo a ter vencido a França em duas partidas consecutivas. Queremos mais. Já que chegamos até aqui, vamos dar tudo de nós, sem dúvida. Vamos tentar.”
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A Espanha busca mais um passo rumo ao título
A Espanha agora voltará sua atenção para a semifinal contra a França, na tentativa de dar mais um passo em direção ao troféu da Copa do Mundo. A partida está marcada para terça-feira, 14 de julho, no Estádio de Dallas.
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