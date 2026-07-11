Mikel Merino é “feito sob medida” para o estilo de jogo da Espanha, e Luis de la Fuente elogia sua contribuição decisiva na vitória sobre a Bélgica na Copa do Mundo

Após a partida, De la Fuente elogiou a adaptabilidade de Merino e sua importância para o esquema da Espanha. Ele afirmou que o meio-campista se encaixa perfeitamente no estilo de jogo que deseja que sua equipe pratique e continua sendo uma opção confiável sempre que é escalado.

“Merino tem muitas qualidades, ele poderia jogar em qualquer seleção e em qualquer clube, e para nós ele é feito sob medida para esta equipe, para este modelo. Sabemos que, sempre que precisamos dele, ele está lá”, explicou De la Fuente, conforme citado pelo Marca. “É injusto que Mikel não esteja jogando, mas seria igualmente injusto se outra pessoa fosse deixada de fora.

“Apenas 11 podem jogar ao mesmo tempo, e eles entendem esse papel, a função que têm de desempenhar a qualquer momento. Quando entram em campo, sabem o que têm que fazer, e é por isso que é um prazer ser o técnico deles. Ele é um jogador muito completo e versátil; já atuou como volante, número 6, número 8, número 10 e número 9, e faz tudo bem.”

Ele acrescentou: “Ele tem esse leque de habilidades, pode atuar nessas posições e ter um desempenho de alto nível. Ele pode ser o melhor centroavante, meia-atacante, armador... Sua compreensão do jogo é excepcional para interpretar as necessidades da equipe. Sua atitude em relação à vida e ao futebol é de comprometimento e solidariedade, mesmo sabendo que é um jogador de renome. Houve um momento na partida em que pensamos em colocá-lo como centroavante. Percebemos que o jogo poderia tomar outro rumo, e deu certo.”