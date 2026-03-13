Goal.com
Mikel Arteta virou as costas a Pep Guardiola e Arsene Wenger para abraçar o futebol ao estilo de David Moyes no Arsenal

A próxima parada do Arsenal em sua jornada rumo à glória da Premier League será em casa, recebendo o Everton no Emirates Stadium. Será a primeira vez que Mikel Arteta enfrentará seu ex-time em N5, que está sob o comando de seu ex-técnico quando ele era jogador, com David Moyes liderando a campanha do Toffees por uma vaga na Europa.

Arteta passou seis anos e meio como jogador no Everton, mais tempo do que em qualquer outro clube. O Arsenal ficou em segundo lugar nesse quesito, já que ele passou os últimos cinco anos de sua carreira no Emirates Stadium.

Como produto do famoso sistema de formação La Masia, do Barcelona, e natural da região do País Basco, na Espanha, que revelou incríveis talentos do futebol, como Xabi Alonso, Andoni Iraola e Unai Emery, Arteta esteve rodeado de influências táticas durante toda a sua vida. No entanto, foi sua passagem pelo Goodison Park, sob o comando de Moyes, que parece ter influenciado sua visão para esta versão do Arsenal.

O time do Everton de meados dos anos 2000 era a verdadeira representação da classe trabalhadora e da zona intermediária da Premier League. Era difícil jogar contra eles, especialmente em casa; eles aproveitavam ao máximo o que tinham com o orçamento disponível; eram diretos, tenazes e temíveis. De muitas maneiras, eles forneceram o modelo para este time do Arsenal.

    “Um pouco chorão”

    Arteta é um personagem único, pois sua vida como jogador parece quase completamente separada da sua vida como técnico. Em sua juventude, ele foi um jogador itinerante entre clubes icônicos, começando no Barcelona (mas nunca jogando por ele), passando um tempo emprestado ao Paris Saint-Germain ao lado de Ronaldinho, Mauricio Pochettino e Jay-Jay Okocha, entre outros, ingressando no Rangers quando o futebol escocês ainda era uma força na Europa e, em seguida, retornando ao Real Sociedad.

    Mas Arteta mal teve chances no clube de sua infância e, por isso, foi emprestado ao Everton com opção de compra no meio da temporada 2004-05, na qual os Toffees terminaram entre os quatro primeiros da Premier League.

    “Estou triste por deixar a Sociedad. Fui para lá com toda a esperança do mundo, mas está claro que o técnico não está contando comigo e não posso permitir que essa situação continue”, disse Arteta ao sair de San Sebastian. “Não joguei bem no início da temporada, mas desde então não tive nenhuma chance. Não me sinto bem recebendo dinheiro e não jogando futebol, e espero que a mudança para o Everton me dê essa chance.”

    A perda da Real foi o ganho do Everton, e Arteta rapidamente se tornou um herói em Goodison Park. Em 2025, Moyes falou com carinho sobre a formação de Arteta e como isso moldou seu caráter.

    “Mikel era inteligente em seu pensamento futebolístico [como jogador]. Ele sabia como queria jogar também”, disse Moyes. “Ele teve uma formação muito boa, se você olhar para os clubes onde começou, os períodos no PSG, os períodos no Barcelona, na Real Sociedad. Ele teve uma chance real antes de vir e ir para o Glasgow Rangers e depois vir para cá [para o Everton].

    Na verdade, ele já tinha passado por muitos clubes, muitos clubes realmente bons, com boas estruturas. Às vezes, Mikel era um pouco reclamão. E isso, às vezes, também é um bom sinal. Ele queria que as coisas fossem feitas da maneira certa, queria que fossem bem feitas, queria que a equipe jogasse melhor.

    “Mas ele foi um bom jogador para nós. Ótimo capitão, ótimo jogador. Uma ótima contratação, realmente, naquela época.”

    Influência humana

    Havia claramente algo na relação entre Moyes e Arteta que tocava profundamente os dois em um nível emocional. Isso fica evidente em quase todas as entrevistas em que eles falaram um sobre o outro.

    “Acho que ele me tornou uma pessoa melhor, me fez amadurecer nos estágios iniciais da minha carreira”, disse Arteta sobre Moyes em 2021. “Ele era muito exigente e desafiador, mas ao mesmo tempo muito, muito solidário. Gostei muito da forma como ele gerenciava o grupo e os indivíduos. Ele realmente instilou uma crença genuína no clube de que devíamos estar sempre juntos, cuidar uns dos outros, e que ninguém era mais importante do que a equipe. Ele realmente criou uma atmosfera especial quando estávamos juntos.

    Sofri quando ele passou por um momento difícil, porque não achei justo que ele não tivesse tempo em alguns lugares. Conheço suas qualidades e fico feliz em ver que agora ele está aproveitando e fazendo o que realmente sabe fazer. Vejo que sua equipe é o que ele é e o que ele gosta de fazer.”

    Há apenas alguns meses, perguntaram a Arteta como ele descreveria seus sentimentos em relação a Moyes. “Acho que as palavras que eu usaria seriam gratidão e admiração”, respondeu ele. “Acho que ele me ensinou o amor que tem pelo jogo e a integridade que o jogo exige a qualquer custo. Acho que ele é um homem notável, acho que a maneira como ele administra o clube, as pessoas, seus jogadores, é excelente e sou muito grato por tudo o que ele fez por mim e pelo Everton também.

    Mas acho que, em geral, também pelo futebol inglês, porque ele tem sido um exemplo de como se comportar nos momentos bons e nos difíceis. Não importa quando você vê como as pessoas são, e acho que David fez isso, é algo extraordinário.”

    O treinador que o desafiou

    Em 2023, Arteta revelou que Moyes estava entre suas pessoas favoritas no futebol porque, apesar do “amor” que nutriam um pelo outro, foi o escocês quem o tirou da sua zona de conforto, encarregando-o de aprender novos aspectos do jogo.

    “É mais do que respeito, acho que é admiração. Adorei jogar sob o comando dele. Eu teria atravessado uma parede de tijolos por ele quando era meu técnico, como todos naquele time fariam”, disse Arteta.

    “Ele é um treinador muito bom, excepcional na gestão do grupo e no trato com os indivíduos, e é uma pessoa muito especial, muito confiável e um homem que honra sua palavra. Ele sempre fez isso e é alguém com quem aprendi muito.

    Ele me pediu para jogar em posições que eu nunca havia jogado na vida. A maneira como ele me desafiou, mas ao mesmo tempo me deu apoio, amor e carinho — foi o equilíbrio certo e era o que eu precisava, e ele tirou o melhor de mim. Então, ele foi realmente muito útil.”

    Aconselhamento bidirecional

    Os mundos de Moyes e Arteta voltaram a colidir em 2014, quando o primeiro recebeu a oferta para treinar o Real Sociedad, meses após sua demissão do Manchester United. Ao que parece, Arteta aconselhou seu ex-treinador a aceitar o cargo.

    “Eu dei minha opinião sobre o La Real”, admitiu Arteta à imprensa espanhola. “Ele é um técnico que gosta de controlar as rédeas, vai se dar bem com o grupo. Ele exige muito e trabalha duro, não é o que se poderia chamar de um técnico inglês ‘típico’ que fica sentado no banco.

    Ele analisa muito e tem uma ideia clara de como quer que sua equipe jogue. Há coisas que podem ter um efeito adverso, mas quando ele tomou a decisão de vir para a Real Sociedad em vez de aceitar outras ofertas, foi porque viu o potencial do clube para crescer.

    “Se ele não conseguir fazer a equipe avançar desde o início, isso vai prejudicá-lo. Desejo o melhor para ele, é um técnico que consegue motivar os jogadores, e eles lutam até a morte por ele. É um técnico que merece isso.”

    Moyes ficou 364 dias na Sociedad, um a menos que um ano civil completo. No fim das contas, essas “coisas que poderiam ter um efeito adverso” acabaram sendo a barreira do idioma e a incapacidade de reverter a má fase da equipe.

    E quanto a Wenger e Guardiola?

    Arteta foi apontado pela primeira vez como potencial técnico do Arsenal em 2018, após a saída de Arsene Wenger. Ele jogou por cinco anos sob o comando do francês, capitaneando os Gunners e se estabelecendo como um dos favoritos entre os torcedores e no vestiário. Após se aposentar em 2016, Arteta decidiu se juntar à equipe de Guardiola depois que o técnico catalão ingressou no Manchester City. Como assistente técnico, ele foi amplamente creditado pelo desenvolvimento da dupla de alas elétricos do City, Raheem Sterling e Leroy Sane, com ambos os jogadores levando para casa o prêmio de Jovem Jogador do Ano da PFA (Associação dos Jogadores Profissionais) em menos de três anos trabalhando sob o comando de Arteta.

    No entanto, na última hora, a diretoria do Arsenal decidiu não apostar em um técnico inexperiente como Arteta e contratou o experiente Emery. Quando o ex-técnico do PSG durou pouco mais de uma temporada, o Arsenal decidiu que era hora de uma revolução e voltou a contratar seu ex-meio-campista.

    Durante os primeiros anos de Arteta como técnico do Arsenal, havia sinais claros da influência de Wenger e Guardiola em sua filosofia. Os Gunners jogavam com sua típica arrogância com a bola, um futebol de um e dois toques para progredir no jogo. Quando o Arsenal entrou na disputa pelo título em 2022-23, era o time mais divertido do país.

    “Ele está lá. Ele vive constantemente comigo no presente”, disse Arteta sobre Wenger nesta temporada. “Eu não estaria aqui se não fosse por ele, pelo que ele viveu e pelo que ele instalou em mim, que me permitiu viver neste clube de futebol.

    “Arsene, como pessoa, tem uma aura e uma personalidade que vivem com você. Ele está constantemente aqui. Quando tenho que refletir e pensar sobre certas coisas, sempre volto a esse período: como ele faria isso? O que ele analisaria e então tomaria essa decisão?

    E também o que o Pep me ensinou. E o que meu pai me ensinou, e minha mãe também. Todos nós somos moldados por essas experiências e referências na vida. O mesmo acontece com minha esposa. Eu gostaria de estar no seu lugar também, gostaria de tratá-lo e fazer você se sentir como se tivéssemos trocado de cadeira, seria da mesma forma.

    Quando penso em um jogador, penso: deixe-me sentar na cadeira dele, ver o que ele pensa. E provavelmente você teria uma ideia melhor da situação.”

    Situação da Premier League

    Arteta sempre afirmou que suas quatro principais influências como treinador são Guardiola, Wenger, Mauricio Pochettino e Moyes. Então, por que é este último que parece ter inspirado o Arsenal de 2025-26?

    A resposta está nas histórias da temporada. A Premier League está mais física do que nunca, mais dependente de bolas paradas do que nunca. Quando Arteta contratou Nicolas Jover como treinador de jogadas ensaiadas em 2021 — do City de Guardiola, onde se conheceram —, foi genuinamente com o objetivo de melhorar os detalhes. Em busca da perfeição por meio do controle, o Arsenal de Arteta transformou as jogadas ensaiadas em uma de suas principais armas, se não a principal.

    Com exceção do City, que ainda tenta jogar de forma evangelizante, mas à custa da solidez defensiva, praticamente toda a Premier League de hoje está jogando um futebol ampliado de 15 a 20 anos atrás. O Arsenal, assim como a primeira versão do Everton de Moyes, está repleto de jogadores altos que são excelentes em duelos. A principal diferença é que Arteta montou um elenco caro, mas, em última análise, de elite, e não um time de meio de tabela. E está funcionando.

    O Arsenal perdeu apenas três partidas em todas as competições nesta temporada. Todas essas derrotas foram por apenas um gol. Eles não arrasam tanto com os adversários, mas tendem a controlar os jogos de forma tão firme que isso não costuma importar. A prova está no pudim, com os sonhos do quadruplo ainda muito vivos.

    O mestre Moyes já impediu seu aprendiz de avançar antes. Seu time do West Ham saiu de uma desvantagem de dois gols para empatar em 2 a 2 com o Arsenal durante seu colapso em 2022-23. Arteta espera ter aperfeiçoado seu time à imagem de seu ex-técnico o suficiente para derrotar o Everton de hoje no sábado, enquanto eles buscam novamente o título da Premier League.

