Mikel Arteta virou as costas a Pep Guardiola e Arsene Wenger para abraçar o futebol ao estilo de David Moyes no Arsenal

Arteta é um personagem único, pois sua vida como jogador parece quase completamente separada da sua vida como técnico. Em sua juventude, ele foi um jogador itinerante entre clubes icônicos, começando no Barcelona (mas nunca jogando por ele), passando um tempo emprestado ao Paris Saint-Germain ao lado de Ronaldinho, Mauricio Pochettino e Jay-Jay Okocha, entre outros, ingressando no Rangers quando o futebol escocês ainda era uma força na Europa e, em seguida, retornando ao Real Sociedad.

Mas Arteta mal teve chances no clube de sua infância e, por isso, foi emprestado ao Everton com opção de compra no meio da temporada 2004-05, na qual os Toffees terminaram entre os quatro primeiros da Premier League.

“Estou triste por deixar a Sociedad. Fui para lá com toda a esperança do mundo, mas está claro que o técnico não está contando comigo e não posso permitir que essa situação continue”, disse Arteta ao sair de San Sebastian. “Não joguei bem no início da temporada, mas desde então não tive nenhuma chance. Não me sinto bem recebendo dinheiro e não jogando futebol, e espero que a mudança para o Everton me dê essa chance.”

A perda da Real foi o ganho do Everton, e Arteta rapidamente se tornou um herói em Goodison Park. Em 2025, Moyes falou com carinho sobre a formação de Arteta e como isso moldou seu caráter.

“Mikel era inteligente em seu pensamento futebolístico [como jogador]. Ele sabia como queria jogar também”, disse Moyes. “Ele teve uma formação muito boa, se você olhar para os clubes onde começou, os períodos no PSG, os períodos no Barcelona, na Real Sociedad. Ele teve uma chance real antes de vir e ir para o Glasgow Rangers e depois vir para cá [para o Everton].

Na verdade, ele já tinha passado por muitos clubes, muitos clubes realmente bons, com boas estruturas. Às vezes, Mikel era um pouco reclamão. E isso, às vezes, também é um bom sinal. Ele queria que as coisas fossem feitas da maneira certa, queria que fossem bem feitas, queria que a equipe jogasse melhor.

“Mas ele foi um bom jogador para nós. Ótimo capitão, ótimo jogador. Uma ótima contratação, realmente, naquela época.”