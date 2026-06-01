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Mikel Arteta vai ficar no Arsenal? Grandes novidades sobre o futuro do técnico dos Gunners
O Arsenal se movimenta para contratar o técnico campeão
O Arsenal se prepara para recompensar Arteta com um novo contrato lucrativo, depois que o espanhol levou o clube ao seu primeiro título da Premier League desde a era dos “Invincíveis”, em 2004. A diretoria do Emirates Stadium vê Arteta como a pedra angular indiscutível do seu projeto e está ansiosa para evitar qualquer incerteza em relação à sua posição à medida que se aproxima a pausa de verão.
Já ocorreram discussões internas envolvendo o diretor esportivo Andrea Berta e a diretoria do clube, de acordo com o TEAMtalk. Com o elenco totalmente alinhado e a trajetória do clube apontando para cima, os Gunners estão priorizando a estabilidade no banco de reservas.
- AFP
As negociações devem ganhar ritmo antes da pré-temporada
Com o fim da temporada nacional, espera-se que as negociações avancem rapidamente. O jornalista Fabrizio Romano confirmou que o Arsenal e Arteta estão “em conversações” e que estão agendadas novas reuniões de alto nível para os próximos dias. O objetivo é ter a documentação assinada e finalizada para que o clube possa se concentrar inteiramente na campanha de contratações de verão, que poderá chegar a gastar até 300 milhões de libras em novos talentos.
Ao comentar a situação, o especialista em transferências Graeme Bailey observou: “Fontes nos disseram que acreditam plenamente que o novo contrato será fechado antes do início da temporada; na verdade, o clube gostaria que isso fosse resolvido antes do início da pré-temporada.”
Arteta está totalmente comprometido com o projeto do norte de Londres
Apesar do interesse de toda a Europa, e especialmente de gigantes como o Real Madrid no passado, Arteta não demonstrou qualquer vontade de abandonar o projeto que construiu. O técnico estaria muito satisfeito com o apoio recebido da diretoria e valoriza especialmente a relação de trabalho que desenvolveu com Berta.
“O Arsenal já conversou com a equipe de Arteta e o trabalho preliminar já foi feito, mas todos concordaram que as coisas não avançariam até o fim da temporada. O Arsenal está muito satisfeito com o andamento das coisas, não apenas em campo, mas também fora dele – o clube está alinhado em sua visão, desde os proprietários, passando pela hierarquia, incluindo Andrea Berta, até Arteta e sua comissão técnica, e o elenco”, afirmou Bailey.
- AFP
A decepção na Liga dos Campeões não vai atrapalhar o progresso
Embora o título da Premier League tenha sido uma conquista monumental, os Gunners ficaram devastados após a derrota na final da Liga dos Campeões para o PSG, em Budapeste. Apesar de terem assumido a liderança logo no início, o Arsenal acabou perdendo a disputa de pênaltis na Puskas Arena. No entanto, a diretoria do clube vê a campanha até a final como mais uma prova de que Arteta é o homem certo para conduzi-los a uma nova era de domínio.
“Eles estão progredindo o tempo todo”, acrescentou Bailey. “Nesta mesma época no ano passado, havia preocupações de que talvez não conseguissem convencer jogadores como Saliba e Saka a ficar, mas isso agora é coisa do passado. Arteta ama este elenco e não quer sair; conquistar a Premier League é apenas o começo, e isso incluirá um novo contrato para ele, que não está longe de ser assinado.”