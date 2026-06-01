Mikel Arteta vai ficar no Arsenal? Grandes novidades sobre o futuro do técnico dos Gunners

O Arsenal se prepara para recompensar Arteta com um novo contrato lucrativo, depois que o espanhol levou o clube ao seu primeiro título da Premier League desde a era dos “Invincíveis”, em 2004. A diretoria do Emirates Stadium vê Arteta como a pedra angular indiscutível do seu projeto e está ansiosa para evitar qualquer incerteza em relação à sua posição à medida que se aproxima a pausa de verão.

Já ocorreram discussões internas envolvendo o diretor esportivo Andrea Berta e a diretoria do clube, de acordo com o TEAMtalk. Com o elenco totalmente alinhado e a trajetória do clube apontando para cima, os Gunners estão priorizando a estabilidade no banco de reservas.