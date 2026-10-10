Arteta escalou Kai Havertz, Declan Rice e Ezri Konsa na formação titular do Arsenal para o duelo pela Premier League com o Leeds United. A decisão representa um grande impulso para o Arsenal após preocupações generalizadas com lesões durante a recente pausa para jogos de seleções.

Rice deixou a seleção da Inglaterra para controlar sua carga de trabalho, enquanto Havertz sofreu um problema no tendão da coxa com a Alemanha. Konsa também deixou a concentração da Inglaterra mais cedo devido a uma pancada na perna, o que deixou os três como dúvida para a partida. Nenhum dos três foi visto nas imagens do treino de quinta-feira, mas Arteta considerou que todos estão em condição de atuar desde o apito inicial.