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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Mikel Arteta toma grande decisão sobre Kai Havertz enquanto o Arsenal confirma o time titular para o duelo com o Leeds, com reforço triplo após lesões

Arsenal
Premier League
Arsenal x Leeds
Leeds
M. Arteta
K. Havertz

Mikel Arteta tomou várias decisões importantes na escalação do Arsenal para o confronto da Premier League contra o Leeds United. Estrelas importantes voltaram diretamente ao time titular após preocupações com lesões na pausa internacional.

  • Trio ganha vaga entre os titulares apesar de preocupações físicas

    Arteta escalou Kai Havertz, Declan Rice e Ezri Konsa na formação titular do Arsenal para o duelo pela Premier League com o Leeds United. A decisão representa um grande impulso para o Arsenal após preocupações generalizadas com lesões durante a recente pausa para jogos de seleções.

    Rice deixou a seleção da Inglaterra para controlar sua carga de trabalho, enquanto Havertz sofreu um problema no tendão da coxa com a Alemanha. Konsa também deixou a concentração da Inglaterra mais cedo devido a uma pancada na perna, o que deixou os três como dúvida para a partida. Nenhum dos três foi visto nas imagens do treino de quinta-feira, mas Arteta considerou que todos estão em condição de atuar desde o apito inicial.

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    Arteta explica carga de trabalho cuidadosamente administrada

    Arteta comentou a decisão de poupar Rice dos compromissos internacionais, apontando para a carga incessante de jogos do meio-campista nas últimas temporadas. O treinador enfatizou que era necessário um gerenciamento sensato para manter seus principais jogadores em forma.

    "Sim, temos que administrá-lo porque ele vem lidando com alguns problemas desde que voltou da Copa do Mundo, e sabemos a quantidade de jogos que ele disputou nos últimos três anos", declarou Arteta. "Então, sim, foi uma decisão sensata, e espero que amanhã ele esteja disponível, assim como alguns outros que também são dúvida."

  • Decisões importantes no meio-campo e no ataque

    Ao lado do trio que está de volta, Arteta fez várias escolhas de seleção dignas de nota em todo o campo. Noni Madueke ganha uma vaga como titular na ponta esquerda à frente de Eberechi Eze, enquanto Christos Tzolis ficará algumas semanas fora com um problema no tendão da coxa.

    Ben White volta à lateral direita contra seu ex-clube de empréstimo, enquanto o jovem meio-campista Myles Lewis-Skelly recebe a preferência ao lado de Rice em vez de Bruno Guimaraes. No ataque, Viktor Gyokeres começa no banco apesar de uma impressionante pausa internacional, na qual marcou quatro gols em quatro partidas pela Suécia.

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    Escalações confirmadas

    Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Madueke; Havertz

    Leeds United (3-4-2-1): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Stach, Okafor; Calvert-Lewin

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