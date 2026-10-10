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Mikel Arteta toma grande decisão sobre Kai Havertz enquanto o Arsenal confirma o time titular para o duelo com o Leeds, com reforço triplo após lesões
Trio ganha vaga entre os titulares apesar de preocupações físicas
Arteta escalou Kai Havertz, Declan Rice e Ezri Konsa na formação titular do Arsenal para o duelo pela Premier League com o Leeds United. A decisão representa um grande impulso para o Arsenal após preocupações generalizadas com lesões durante a recente pausa para jogos de seleções.
Rice deixou a seleção da Inglaterra para controlar sua carga de trabalho, enquanto Havertz sofreu um problema no tendão da coxa com a Alemanha. Konsa também deixou a concentração da Inglaterra mais cedo devido a uma pancada na perna, o que deixou os três como dúvida para a partida. Nenhum dos três foi visto nas imagens do treino de quinta-feira, mas Arteta considerou que todos estão em condição de atuar desde o apito inicial.
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Arteta explica carga de trabalho cuidadosamente administrada
Arteta comentou a decisão de poupar Rice dos compromissos internacionais, apontando para a carga incessante de jogos do meio-campista nas últimas temporadas. O treinador enfatizou que era necessário um gerenciamento sensato para manter seus principais jogadores em forma.
"Sim, temos que administrá-lo porque ele vem lidando com alguns problemas desde que voltou da Copa do Mundo, e sabemos a quantidade de jogos que ele disputou nos últimos três anos", declarou Arteta. "Então, sim, foi uma decisão sensata, e espero que amanhã ele esteja disponível, assim como alguns outros que também são dúvida."
Decisões importantes no meio-campo e no ataque
Ao lado do trio que está de volta, Arteta fez várias escolhas de seleção dignas de nota em todo o campo. Noni Madueke ganha uma vaga como titular na ponta esquerda à frente de Eberechi Eze, enquanto Christos Tzolis ficará algumas semanas fora com um problema no tendão da coxa.
Ben White volta à lateral direita contra seu ex-clube de empréstimo, enquanto o jovem meio-campista Myles Lewis-Skelly recebe a preferência ao lado de Rice em vez de Bruno Guimaraes. No ataque, Viktor Gyokeres começa no banco apesar de uma impressionante pausa internacional, na qual marcou quatro gols em quatro partidas pela Suécia.
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Escalações confirmadas
Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Madueke; Havertz
Leeds United (3-4-2-1): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Stach, Okafor; Calvert-Lewin
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