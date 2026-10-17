O Arsenal deve eliminar 60 postos de trabalho em diversos departamentos como parte de uma ampla reorganização fora de campo. O diretor-executivo Richard Garlick informou os funcionários nesta semana sobre os cortes previstos, que afetarão até 7% do quadro de 871 funcionários permanentes do clube.

A decisão ocorre apesar de o Arsenal ter registrado um faturamento recorde de £ 691 milhões (US$ 920 milhões) na temporada 2024-25. Os cortes não afetarão jogadores, jogadoras nem as comissões técnicas das equipes masculina e feminina.

A notícia veio a público pouco depois que o técnico Arteta assinou um novo contrato de quatro anos, que pode render até £ 20 milhões (US$ 27 milhões) por temporada. Recentemente, o espanhol conduziu o clube ao seu primeiro título da Premier League desde 2004.