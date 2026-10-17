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Mikel Arteta se pronuncia sobre demissões planejadas no Arsenal após a conquista do título da Premier League
Grande reestruturação fora de campo
O Arsenal deve eliminar 60 postos de trabalho em diversos departamentos como parte de uma ampla reorganização fora de campo. O diretor-executivo Richard Garlick informou os funcionários nesta semana sobre os cortes previstos, que afetarão até 7% do quadro de 871 funcionários permanentes do clube.
A decisão ocorre apesar de o Arsenal ter registrado um faturamento recorde de £ 691 milhões (US$ 920 milhões) na temporada 2024-25. Os cortes não afetarão jogadores, jogadoras nem as comissões técnicas das equipes masculina e feminina.
A notícia veio a público pouco depois que o técnico Arteta assinou um novo contrato de quatro anos, que pode render até £ 20 milhões (US$ 27 milhões) por temporada. Recentemente, o espanhol conduziu o clube ao seu primeiro título da Premier League desde 2004.
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Arteta se pronuncia pela primeira vez
Em entrevista coletiva antes do confronto de domingo contra o Nottingham Forest pelo campeonato, Arteta falou diretamente sobre a situação. O treinador insistiu que as perguntas sobre a decisão deveriam ser dirigidas à diretoria executiva.
“Em primeiro lugar, essa pergunta não é para mim”, afirmou Arteta, segundo a ESPN. “Explicaram-me o processo e a análise que foi feita em todo o clube, sempre com a intenção de evoluir e melhorar.
“Algumas decisões precisam ser tomadas para colocar as pessoas nas funções certas e continuar investindo, a fim de alcançar o que queremos alcançar, o sucesso que queremos construir. Isso foi explicado.”
Concentre-se exclusivamente na gestão
Arteta deixou claro que suas responsabilidades se limitam ao trabalho em campo, e não à gestão dos funcionários do clube. Ele pediu compreensão quanto ao seu papel limitado em questões administrativas.
“Obviamente, não sou a pessoa certa para responder a essa pergunta”, afirmou Arteta. “Isso é certo. E espero que todos respeitem isso.”
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Jogos decisivos à vista
O Arsenal agora precisa deixar de lado a distração fora de campo enquanto se prepara para uma sequência intensa de jogos. A equipe recebe o Nottingham Forest pela Premier League na tarde de domingo.
Depois do compromisso pelo campeonato nacional, o Arsenal viaja à Alemanha para enfrentar o Bayern de Munique em um duelo difícil pela Champions League. Arteta vai querer manter seus jogadores totalmente concentrados em dar continuidade ao bom momento em campo.
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