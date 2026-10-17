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Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Mikel Arteta se pronuncia sobre demissões planejadas no Arsenal após a conquista do título da Premier League

M. Arteta
Arsenal
Premier League

Mikel Arteta comentou as informações de que o Arsenal deve demitir 60 funcionários de vários departamentos. O técnico explicou que a reestruturação lhe foi apresentada como uma medida necessária para ajudar o clube a alcançar o sucesso no futuro.

  • Grande reestruturação fora de campo

    O Arsenal deve eliminar 60 postos de trabalho em diversos departamentos como parte de uma ampla reorganização fora de campo. O diretor-executivo Richard Garlick informou os funcionários nesta semana sobre os cortes previstos, que afetarão até 7% do quadro de 871 funcionários permanentes do clube.

    A decisão ocorre apesar de o Arsenal ter registrado um faturamento recorde de £ 691 milhões (US$ 920 milhões) na temporada 2024-25. Os cortes não afetarão jogadores, jogadoras nem as comissões técnicas das equipes masculina e feminina.

    A notícia veio a público pouco depois que o técnico Arteta assinou um novo contrato de quatro anos, que pode render até £ 20 milhões (US$ 27 milhões) por temporada. Recentemente, o espanhol conduziu o clube ao seu primeiro título da Premier League desde 2004.

  • 미켈 아르테타 (Mikel Arteta)Getty Images

    Arteta se pronuncia pela primeira vez

    Em entrevista coletiva antes do confronto de domingo contra o Nottingham Forest pelo campeonato, Arteta falou diretamente sobre a situação. O treinador insistiu que as perguntas sobre a decisão deveriam ser dirigidas à diretoria executiva.

    “Em primeiro lugar, essa pergunta não é para mim”, afirmou Arteta, segundo a ESPN. “Explicaram-me o processo e a análise que foi feita em todo o clube, sempre com a intenção de evoluir e melhorar.

    “Algumas decisões precisam ser tomadas para colocar as pessoas nas funções certas e continuar investindo, a fim de alcançar o que queremos alcançar, o sucesso que queremos construir. Isso foi explicado.”

  • Concentre-se exclusivamente na gestão

    Arteta deixou claro que suas responsabilidades se limitam ao trabalho em campo, e não à gestão dos funcionários do clube. Ele pediu compreensão quanto ao seu papel limitado em questões administrativas.

    “Obviamente, não sou a pessoa certa para responder a essa pergunta”, afirmou Arteta. “Isso é certo. E espero que todos respeitem isso.”

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  • SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Jogos decisivos à vista

    O Arsenal agora precisa deixar de lado a distração fora de campo enquanto se prepara para uma sequência intensa de jogos. A equipe recebe o Nottingham Forest pela Premier League na tarde de domingo.

    Depois do compromisso pelo campeonato nacional, o Arsenal viaja à Alemanha para enfrentar o Bayern de Munique em um duelo difícil pela Champions League. Arteta vai querer manter seus jogadores totalmente concentrados em dar continuidade ao bom momento em campo.

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18 de out. de 2026

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