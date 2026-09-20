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Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

Mikel Arteta se irrita com estrelas "desrespeitosas" do Arsenal após vexame diante do Brighton, enquanto defesa do título da Premier League sofre grande golpe

Arsenal
M. Arteta
Brighton
Brighton x Arsenal
Premier League

Mikel Arteta não se conteve em sua avaliação da derrota do Arsenal por 3 a 0 para o Brighton, acusando seus jogadores de não respeitarem princípios fundamentais do futebol. O Arsenal chegou ao sul da Inglaterra ostentando uma campanha perfeita nesta temporada, mas erros defensivos incomuns fizeram com que o atual campeão da Premier League fosse amplamente derrotado.

  • Erros incomuns custaram caro ao Arsenal

    O início perfeito de campanha do Arsenal chegou a um fim abrupto no sábado, após uma desastrosa derrota por 3 a 0 no litoral sul. Gols de Pascal Gross, Charalampos Kostoulas e Chema Andres deram ao Brighton uma vitória merecida sobre o atual campeão. Antes desta partida, o time visitante havia vencido seus sete jogos de abertura em todas as competições.

    No entanto, o Arsenal foi o principal responsável pela própria queda, sendo repetidamente punido por uma série de erros individuais displicentes. A má saída de bola do goleiro David Raya deu o tom de nervosismo, antes que falhas defensivas de Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes e Ezri Konsa acabassem presenteando os mandantes com seus gols.


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    Arteta lamenta a falta de princípios básicos

    Arteta ficou furioso com a falta de aplicação de sua equipe, apontando uma falha na execução de tarefas simples. Ele disse aos repórteres: "Extremamente decepcionado, mas antes de tudo temos que parabenizar o Brighton pela vitória. Eles mereceram. Foram a melhor equipe."

    O técnico do Arsenal destacou a incapacidade de sua equipe de lidar com a abordagem direta do Brighton. "Do nosso lado, há certos fundamentos que você precisa cumprir no futebol, especialmente na Premier League, dos quais estivemos muito longe", acrescentou. "Eles vencerem o primeiro duelo ou a segunda bola coloca o jogo em uma situação realmente difícil para nós, especialmente pela forma direta como jogaram."

    Ao ampliar a explicação sobre as falhas técnicas, Arteta acusou seu elenco de abandonar seu estilo habitual quando estava com a posse de bola. Ele explicou: "Quando recuperamos a bola, a quantidade de erros técnicos que cometemos... e não respeitamos nenhum princípio de jogo necessário para sair dessas situações de marcação individual, o que nos deixou sempre em desvantagem e tornou muito difícil controlar o jogo."


  • Sequência de zebra do Brighton continua

    O resultado dá sequência a uma notável tendência recente do Brighton. Pela terceira temporada consecutiva, a equipe conseguiu vencer em casa o atual campeão da Premier League, depois de já ter superado o Manchester City em 2024-25 e o Liverpool em 2025-26.

    Arteta reconheceu essa ameaça específica antes da partida, mas admitiu que sua equipe não conseguiu igualar a intensidade do adversário desde o apito inicial. "Sabíamos o quão difícil isso seria hoje", observou. "A primeira coisa que discutimos foi sobre a primeira parte [do jogo]. Se você não sair dessa primeira parte como vencedor, vai ser extremamente difícil dominar o jogo e ter alguma probabilidade de vencer. Mas o mérito é deles. Eles tiveram algo a mais em comparação conosco."


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  • imago-sport-1083504512.jpgMark Pain

    Manchester City prestes a assumir o controle

    Essa derrota deixa o Arsenal na segunda colocação da tabela da liga, abrindo a porta para o Manchester City assumir o controle da corrida pelo título. O City ocupa atualmente a liderança e pode abrir uma vantagem de três pontos sobre os Gunners quando receber o Sunderland no domingo, 20 de setembro.

    Arteta agora deve usar a longa pausa internacional para resolver as gritantes fragilidades defensivas de sua equipe. O Arsenal buscará se recuperar e retomar seu embalo no cenário nacional quando receber um Leeds United em boa fase em 10 de outubro.

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