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Mikel Arteta se irrita com estrelas "desrespeitosas" do Arsenal após vexame diante do Brighton, enquanto defesa do título da Premier League sofre grande golpe
Erros incomuns custaram caro ao Arsenal
O início perfeito de campanha do Arsenal chegou a um fim abrupto no sábado, após uma desastrosa derrota por 3 a 0 no litoral sul. Gols de Pascal Gross, Charalampos Kostoulas e Chema Andres deram ao Brighton uma vitória merecida sobre o atual campeão. Antes desta partida, o time visitante havia vencido seus sete jogos de abertura em todas as competições.
No entanto, o Arsenal foi o principal responsável pela própria queda, sendo repetidamente punido por uma série de erros individuais displicentes. A má saída de bola do goleiro David Raya deu o tom de nervosismo, antes que falhas defensivas de Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes e Ezri Konsa acabassem presenteando os mandantes com seus gols.
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Arteta lamenta a falta de princípios básicos
Arteta ficou furioso com a falta de aplicação de sua equipe, apontando uma falha na execução de tarefas simples. Ele disse aos repórteres: "Extremamente decepcionado, mas antes de tudo temos que parabenizar o Brighton pela vitória. Eles mereceram. Foram a melhor equipe."
O técnico do Arsenal destacou a incapacidade de sua equipe de lidar com a abordagem direta do Brighton. "Do nosso lado, há certos fundamentos que você precisa cumprir no futebol, especialmente na Premier League, dos quais estivemos muito longe", acrescentou. "Eles vencerem o primeiro duelo ou a segunda bola coloca o jogo em uma situação realmente difícil para nós, especialmente pela forma direta como jogaram."
Ao ampliar a explicação sobre as falhas técnicas, Arteta acusou seu elenco de abandonar seu estilo habitual quando estava com a posse de bola. Ele explicou: "Quando recuperamos a bola, a quantidade de erros técnicos que cometemos... e não respeitamos nenhum princípio de jogo necessário para sair dessas situações de marcação individual, o que nos deixou sempre em desvantagem e tornou muito difícil controlar o jogo."
Sequência de zebra do Brighton continua
O resultado dá sequência a uma notável tendência recente do Brighton. Pela terceira temporada consecutiva, a equipe conseguiu vencer em casa o atual campeão da Premier League, depois de já ter superado o Manchester City em 2024-25 e o Liverpool em 2025-26.
Arteta reconheceu essa ameaça específica antes da partida, mas admitiu que sua equipe não conseguiu igualar a intensidade do adversário desde o apito inicial. "Sabíamos o quão difícil isso seria hoje", observou. "A primeira coisa que discutimos foi sobre a primeira parte [do jogo]. Se você não sair dessa primeira parte como vencedor, vai ser extremamente difícil dominar o jogo e ter alguma probabilidade de vencer. Mas o mérito é deles. Eles tiveram algo a mais em comparação conosco."
- Mark Pain
Manchester City prestes a assumir o controle
Essa derrota deixa o Arsenal na segunda colocação da tabela da liga, abrindo a porta para o Manchester City assumir o controle da corrida pelo título. O City ocupa atualmente a liderança e pode abrir uma vantagem de três pontos sobre os Gunners quando receber o Sunderland no domingo, 20 de setembro.
Arteta agora deve usar a longa pausa internacional para resolver as gritantes fragilidades defensivas de sua equipe. O Arsenal buscará se recuperar e retomar seu embalo no cenário nacional quando receber um Leeds United em boa fase em 10 de outubro.
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