Arteta ficou furioso com a falta de aplicação de sua equipe, apontando uma falha na execução de tarefas simples. Ele disse aos repórteres: "Extremamente decepcionado, mas antes de tudo temos que parabenizar o Brighton pela vitória. Eles mereceram. Foram a melhor equipe."

O técnico do Arsenal destacou a incapacidade de sua equipe de lidar com a abordagem direta do Brighton. "Do nosso lado, há certos fundamentos que você precisa cumprir no futebol, especialmente na Premier League, dos quais estivemos muito longe", acrescentou. "Eles vencerem o primeiro duelo ou a segunda bola coloca o jogo em uma situação realmente difícil para nós, especialmente pela forma direta como jogaram."

Ao ampliar a explicação sobre as falhas técnicas, Arteta acusou seu elenco de abandonar seu estilo habitual quando estava com a posse de bola. Ele explicou: "Quando recuperamos a bola, a quantidade de erros técnicos que cometemos... e não respeitamos nenhum princípio de jogo necessário para sair dessas situações de marcação individual, o que nos deixou sempre em desvantagem e tornou muito difícil controlar o jogo."



