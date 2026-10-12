Mikel Arteta se frustra com duas baixas por lesão, mas Arsenal recebe boa notícia sobre William Saliba

Segundo o Guardian, Hincapié e Zubimendi sofreram lesões nos tornozelos durante uma atividade rotineira de desaquecimento no sábado, depois que o Arsenal venceu o Leeds. Nenhum dos dois foi titular na partida da Premier League, mas ambos estavam previstos para jogar contra o Lille na terça-feira.

Arteta explicou a situação: “Tínhamos uma sessão de treinamento planejada para os jogadores depois da partida. Eles não tiveram minutos suficientes para que todos entrassem no ritmo certo e, em duas situações muito infelizes, perdemos dois jogadores.”