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Mikel Arteta se frustra com duas baixas por lesão, mas Arsenal recebe boa notícia sobre William Saliba
Golpe duplo para Arteta
Segundo o Guardian, Hincapié e Zubimendi sofreram lesões nos tornozelos durante uma atividade rotineira de desaquecimento no sábado, depois que o Arsenal venceu o Leeds. Nenhum dos dois foi titular na partida da Premier League, mas ambos estavam previstos para jogar contra o Lille na terça-feira.
Arteta explicou a situação: “Tínhamos uma sessão de treinamento planejada para os jogadores depois da partida. Eles não tiveram minutos suficientes para que todos entrassem no ritmo certo e, em duas situações muito infelizes, perdemos dois jogadores.”
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Defendendo a rotina pós-jogo
Apesar da frustração causada pelos contratempos, Arteta defendeu sua comissão técnica e a decisão de manter os reservas em atividade. “Quando precisam jogar, eles estão sem ritmo e, quando você pede que entrem em campo, não conseguem ter impacto na partida”, afirmou.
“Isso poderia acontecer no Emirates. Nunca aconteceu nos sete anos em que estive aqui. Poderia acontecer no dia seguinte, durante o treino, e já aconteceu antes. Espero que aconteça agora e não volte a acontecer. O que você pode fazer? Se eu tivesse uma bola de cristal que me mostrasse tudo com clareza, diria: ‘Pessoal, todo mundo para a Jacuzzi. Vejo vocês amanhã.’”
Saliba traz boas notícias
Enquanto o Arsenal enfrenta problemas no meio-campo, recebeu uma notícia importante sobre Saliba. O zagueiro voltou a treinar individualmente após sofrer uma lesão nas costas na Copa do Mundo. Arteta, porém, confirmou que sua recuperação ainda levará semanas. Na ausência dele, a expectativa é que Gabriel Magalhães volte a formar dupla com Ezri Konsa no centro da defesa contra o Lille.
Magalhães segue confiante apesar de ter perdido um pênalti na final da Champions League contra o Paris Saint-Germain. Ele afirmou: "Fiquei triste e não queria perder um pênalti, mas aprendi com isso e, se tiver outra oportunidade, estarei pronto para bater."
- AFP
O que vem pela frente para o Arsenal?
O Arsenal recebe o Lille pela Champions League na terça-feira e terá de superar essas novas preocupações com lesões. Arteta avaliará na segunda-feira os resultados dos exames de imagem de Hincapié e Zubimendi para determinar os prazos de recuperação dos dois. Enquanto isso, o Arsenal controlará cuidadosamente a carga de Saliba para garantir que ele volte em plena forma para os próximos jogos.
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