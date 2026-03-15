Mikel Arteta revela o que disse a Max Dowman antes da entrada decisiva do jovem jogador do Arsenal na vitória contra o Everton

Em uma partida que parecia destinada a um empate frustrante, Arteta recorreu aos jovens para encontrar uma solução. O técnico do Arsenal revelou que não sobrecarregou Dowman com diagramas táticos complexos ou tarefas defensivas. Em vez disso, manteve sua mensagem breve e cheia de confiança para inspirar o jovem a fazer história no Emirates Stadium. A vitória foi selada de forma espetacular quando Dowman se tornou o mais jovem artilheiro da história da Premier League, com apenas 16 anos e 73 dias de idade.

Quando questionado sobre o que disse ao jovem prodígio na linha lateral, Arteta respondeu: “Vá lá, faça o seu trabalho e garanta a vitória para nós... Eu disse que esses são os momentos da temporada em que algo especial precisa acontecer, e ele sabe que tem a capacidade, que eu preciso dar a ele a oportunidade, e ele vai cumprir.”