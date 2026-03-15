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Mikel Arteta revela o que disse a Max Dowman antes da entrada decisiva do jovem jogador do Arsenal na vitória contra o Everton
Dez palavras para mudar o jogo
Em uma partida que parecia destinada a um empate frustrante, Arteta recorreu aos jovens para encontrar uma solução. O técnico do Arsenal revelou que não sobrecarregou Dowman com diagramas táticos complexos ou tarefas defensivas. Em vez disso, manteve sua mensagem breve e cheia de confiança para inspirar o jovem a fazer história no Emirates Stadium. A vitória foi selada de forma espetacular quando Dowman se tornou o mais jovem artilheiro da história da Premier League, com apenas 16 anos e 73 dias de idade.
Quando questionado sobre o que disse ao jovem prodígio na linha lateral, Arteta respondeu: “Vá lá, faça o seu trabalho e garanta a vitória para nós... Eu disse que esses são os momentos da temporada em que algo especial precisa acontecer, e ele sabe que tem a capacidade, que eu preciso dar a ele a oportunidade, e ele vai cumprir.”
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A "intuição" de Arteta dá certo
Refletindo sobre a ousada substituição, Arteta disse: "Provavelmente, no fundo, eu tinha um pressentimento. Ele vinha treinando nos últimos dias e eu senti que era a hora dele. Talvez porque ele não parece se intimidar com a ocasião, o momento, o contexto ou o adversário. Ele simplesmente joga com muita naturalidade. Ele toma decisões para fazer as coisas acontecerem, e o que ele mostrou foi incrível."
Gyokeres elogia companheiro de equipe "incrível"
O impacto de Dowman não passou despercebido pelos companheiros de equipe, especialmente por Gyokeres, que se beneficiou da participação do jovem no primeiro gol. O jogador da seleção sueca, que vem em excelente fase, não hesitou em elogiar a atuação da jovem promessa da base após a histórica jogada individual que garantiu os três pontos.
“Ele não parece ter 16 anos quando está jogando, mas é incrível vê-lo marcar um gol como aquele. Dava para ver todos os jogadores comemorando com ele. Ele é incrível, e estou muito feliz por ele”, disse Gyokeres ao programa MOTD da BBC.
- AFP
O que vem a seguir para o Arsenal?
A vitória dá um grande impulso às aspirações do Arsenal ao título da Premier League, especialmente depois que o Manchester City perdeu pontos cruciais ao empatar em 1 a 1 contra o West Ham, que luta contra o rebaixamento. Com a excelente atuação de Dowman, que trouxe uma dimensão emocionante ao time, os jogadores de Arteta terão pouco tempo para comemorar, já que sua atenção deve se voltar rapidamente para a competição continental. Em seguida, os Gunners receberão o Bayer Leverkusen na segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, buscando garantir a classificação no Emirates após empatarem em 1 a 1 em uma partida muito disputada na Alemanha.
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