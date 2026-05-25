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Mikel Arteta revela o momento surpreendente em que soube que o Arsenal conquistaria o título da Premier League 2025-26
Uma vitória histórica para os Gunners
O Arsenal finalmente voltou ao topo do futebol inglês, garantindo o título da Premier League 2025-26 e pondo fim a mais de duas décadas de sofrimento. Depois de terminar como vice-campeão por três temporadas consecutivas, a equipe de Arteta finalmente provou que tinha a força mental necessária para superar o City.
O título foi matematicamente confirmado no início da semana, quando o Manchester City perdeu pontos contra o Bournemouth, permitindo que os Gunners comemorassem diante de sua torcida no domingo. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace no Selhurst Park, Arteta refletiu sobre a trajetória e revelou os momentos decisivos que o convenceram de que este ano seria diferente.
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Bases da pré-temporada e dedicação dos jogadores
Arteta acredita que as sementes do sucesso foram plantadas muito antes do apito inicial da temporada. Embora muitos tenham apontado para o grande investimento do clube no mercado de transferências, o espanhol insiste que a mudança psicológica dentro do grupo durante os preparativos de verão foi o catalisador para a glória final.
Em entrevista à BeIN Sports, Arteta disse: “O primeiro momento provavelmente aconteceu quando nos reunimos todos na pré-temporada, na semana antes de jogarmos contra o Manchester United. Reuni todos os jogadores e perguntei o que eles estariam dispostos a fazer pelo time. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa pelo time e eu sabia que tínhamos uma grande chance de competir em todas as competições, porque tínhamos profundidade e qualidade para enfrentar qualquer desafio.”
Ele continuou: “A resposta deles foi imediata e incrível, e não foram apenas palavras – é fácil dizer isso em uma reunião, mas depois você precisa colocar isso em prática ao longo de uma temporada de dez meses. Os rapazes merecem muito crédito porque fizeram isso de uma maneira incrível.”
A reviravolta surpreendente no Etihad
Talvez o mais surpreendente seja que Arteta revelou que uma derrota contra seu principal rival, o Manchester City, foi o momento em que ele se sentiu mais certo da vitória. Em vez de abalar a confiança da equipe, a derrota serviu para confirmar o progresso do Arsenal e sua capacidade de competir no mais alto nível do futebol europeu.
“O segundo momento foi quando perdemos para o Manchester City”, explicou Arteta. “Naquele dia, pensei: ‘vamos ganhar isso’. Olhei para os jogadores no vestiário e quis ver suas reações antes de dizer qualquer coisa. E pude perceber que eles estavam muito abalados, mas perceberam que podemos vencê-los e que podemos ser melhores do que eles. Estava em nossas mãos e tínhamos que fazer o que precisávamos fazer; depois disso, nos concentramos no que precisávamos para nos tornarmos campeões e a resposta foi imediata. A partir daquele momento, percebi que estaríamos muito perto de conquistar o título.”
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O Arsenal busca mais glórias em Budapeste
O Arsenal agora precisa concentrar-se totalmente na final da Liga dos Campeões em Budapeste, com o objetivo de destronar o atual campeão, o Paris Saint-Germain. A concentração no elenco do Arsenal permanece inabalável, enquanto a equipe busca conquistar uma histórica dobradinha, com a grande final marcada para 30 de maio.