Mikel Arteta revela o momento surpreendente em que soube que o Arsenal conquistaria o título da Premier League 2025-26

Arteta acredita que as sementes do sucesso foram plantadas muito antes do apito inicial da temporada. Embora muitos tenham apontado para o grande investimento do clube no mercado de transferências, o espanhol insiste que a mudança psicológica dentro do grupo durante os preparativos de verão foi o catalisador para a glória final.

Em entrevista à BeIN Sports, Arteta disse: “O primeiro momento provavelmente aconteceu quando nos reunimos todos na pré-temporada, na semana antes de jogarmos contra o Manchester United. Reuni todos os jogadores e perguntei o que eles estariam dispostos a fazer pelo time. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa pelo time e eu sabia que tínhamos uma grande chance de competir em todas as competições, porque tínhamos profundidade e qualidade para enfrentar qualquer desafio.”

Ele continuou: “A resposta deles foi imediata e incrível, e não foram apenas palavras – é fácil dizer isso em uma reunião, mas depois você precisa colocar isso em prática ao longo de uma temporada de dez meses. Os rapazes merecem muito crédito porque fizeram isso de uma maneira incrível.”