Em entrevista ao The Athletic, Arteta explicou a lógica por trás da encenação e como desafiou seu novo elenco a arrumar a bagunça.

"Eu simplesmente destruí o escritório e joguei tudo no chão, os computadores, os laptops, os cabos. Depois, chamei todo mundo", disse. "Eu falei: 'Escutem, foi isso que eu ouvi. Não sei se é verdade. Mas, de muitas pessoas diferentes, o sentimento é que é assim que elas se sentem em relação a trabalhar na organização. Estou aqui para ajudá-los a aproveitar sua profissão, sua vida e a paixão que todos nós compartilhamos. Se vocês querem que eu os ajude a fazer isso, vocês têm dois minutos para colocar isso em ordem e ao menos estar prontos para trabalhar juntos'. E eu saí."

O treinador admitiu o enorme risco envolvido em sua exibição teatral, sabendo que isso poderia ter dado errado instantaneamente. Ele continuou: "Aquilo poderia ter sido o fim da minha carreira como treinador, porque, se aquilo tivesse permanecido do mesmo jeito, eu não teria mais emprego!

"Voltei dois minutos depois e estava impecável. Todos estavam em silêncio, de olhos bem abertos, e prontos para ouvir. Eu disse: 'Isso é só o começo. É algo que temos de viver diariamente. O que quer que queiramos alcançar, vamos ter de fazer juntos. Eu não posso fazer isso sozinho. O problema que temos é muito mais profundo do que isso, mas a oportunidade é infinita'."



