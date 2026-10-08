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Mikel Arteta revela aposta de ‘destruição de escritório’ que quase ENCERROU sua carreira no Arsenal no primeiro dia
Preparando o cenário
Arteta assumiu o comando do Arsenal em dezembro de 2019, após a demissão de Unai Emery e o período interino de Freddie Ljungberg. Embora tivesse fortes vínculos com o clube do norte de Londres desde os tempos de jogador, entre 2011 e 2016, essa foi sua primeira experiência no comando de uma equipe principal, depois de aprender o ofício com Pep Guardiola no Manchester City.
Determinado a causar impacto imediato em um elenco que enfrentava dificuldades, o espanhol optou por uma abordagem pouco convencional. Ele reuniu os jogadores na maior sala do centro de treinamento do clube, mas só depois de bagunçar o espaço de propósito, jogando computadores, laptops e cabos no chão.
- AFP
Ultimato de Arteta
Em entrevista ao The Athletic, Arteta explicou a lógica por trás da encenação e como desafiou seu novo elenco a arrumar a bagunça.
"Eu simplesmente destruí o escritório e joguei tudo no chão, os computadores, os laptops, os cabos. Depois, chamei todo mundo", disse. "Eu falei: 'Escutem, foi isso que eu ouvi. Não sei se é verdade. Mas, de muitas pessoas diferentes, o sentimento é que é assim que elas se sentem em relação a trabalhar na organização. Estou aqui para ajudá-los a aproveitar sua profissão, sua vida e a paixão que todos nós compartilhamos. Se vocês querem que eu os ajude a fazer isso, vocês têm dois minutos para colocar isso em ordem e ao menos estar prontos para trabalhar juntos'. E eu saí."
O treinador admitiu o enorme risco envolvido em sua exibição teatral, sabendo que isso poderia ter dado errado instantaneamente. Ele continuou: "Aquilo poderia ter sido o fim da minha carreira como treinador, porque, se aquilo tivesse permanecido do mesmo jeito, eu não teria mais emprego!
"Voltei dois minutos depois e estava impecável. Todos estavam em silêncio, de olhos bem abertos, e prontos para ouvir. Eu disse: 'Isso é só o começo. É algo que temos de viver diariamente. O que quer que queiramos alcançar, vamos ter de fazer juntos. Eu não posso fazer isso sozinho. O problema que temos é muito mais profundo do que isso, mas a oportunidade é infinita'."
Construindo uma dinastia
Embora aquele choque inicial não tenha trazido sucesso da noite para o dia, ele lançou as bases para uma recuperação espetacular. Avançando para 2026, o Arsenal é o atual campeão da Premier League e também bateu na trave na busca pela glória da Champions League na final da temporada passada.
O elenco daquele caótico primeiro dia foi quase totalmente reformulado, com Bukayo Saka se destacando como o único jogador remanescente a florescer e se tornar uma peça-chave do time. Após seu triunfo doméstico, Arteta agora consolidou seu legado ao assinar um novo contrato que o vincula ao clube até 2030.
"É um privilégio comprometer meu futuro com o clube e continuar a trabalhar com pessoas excepcionais que querem o melhor para o Arsenal", disse Arteta. "Este clube é único, seu caráter e a forma como faz você se sentir, e tenho uma enorme sensação de privilégio por nossa jornada juntos continuar. Já construímos uma ligação especial e criamos memórias que vão durar a vida toda, e o mais empolgante é que este é apenas o começo do que podemos alcançar juntos."
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Olhando para o futuro
Com seu futuro de longo prazo assegurado, Arteta agora vai se concentrar em estabelecer uma era de domínio sustentado no norte de Londres. Depois de finalmente conquistar a Premier League, o objetivo final passará a ser garantir o tão sonhado título da Champions League.
Liderado por Saka e por um elenco meticulosamente reformulado, o Arsenal agora terá de lidar com a intensa pressão de defender seu título nacional enquanto busca a supremacia europeia.
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