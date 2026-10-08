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SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

Mikel Arteta revela aposta de ‘destruição de escritório’ que quase ENCERROU sua carreira no Arsenal no primeiro dia

M. Arteta
Arsenal
Premier League
Liga dos Campeões

Mikel Arteta revelou a aposta impressionante que fez logo em seu primeiro dia como técnico do Arsenal, admitindo que temeu que sua passagem pelo cargo pudesse ter terminado antes mesmo de realmente começar. O espanhol, que herdou um elenco fragmentado em dezembro de 2019, recorreu a uma motivação "teatral" de alto risco para redefinir a cultura em London Colney.

  • Preparando o cenário

    Arteta assumiu o comando do Arsenal em dezembro de 2019, após a demissão de Unai Emery e o período interino de Freddie Ljungberg. Embora tivesse fortes vínculos com o clube do norte de Londres desde os tempos de jogador, entre 2011 e 2016, essa foi sua primeira experiência no comando de uma equipe principal, depois de aprender o ofício com Pep Guardiola no Manchester City.

    Determinado a causar impacto imediato em um elenco que enfrentava dificuldades, o espanhol optou por uma abordagem pouco convencional. Ele reuniu os jogadores na maior sala do centro de treinamento do clube, mas só depois de bagunçar o espaço de propósito, jogando computadores, laptops e cabos no chão.


  • FBL-EUR-C1-NAPOLI-ARSENALAFP

    Ultimato de Arteta

    Em entrevista ao The Athletic, Arteta explicou a lógica por trás da encenação e como desafiou seu novo elenco a arrumar a bagunça.

    "Eu simplesmente destruí o escritório e joguei tudo no chão, os computadores, os laptops, os cabos. Depois, chamei todo mundo", disse. "Eu falei: 'Escutem, foi isso que eu ouvi. Não sei se é verdade. Mas, de muitas pessoas diferentes, o sentimento é que é assim que elas se sentem em relação a trabalhar na organização. Estou aqui para ajudá-los a aproveitar sua profissão, sua vida e a paixão que todos nós compartilhamos. Se vocês querem que eu os ajude a fazer isso, vocês têm dois minutos para colocar isso em ordem e ao menos estar prontos para trabalhar juntos'. E eu saí."

    O treinador admitiu o enorme risco envolvido em sua exibição teatral, sabendo que isso poderia ter dado errado instantaneamente. Ele continuou: "Aquilo poderia ter sido o fim da minha carreira como treinador, porque, se aquilo tivesse permanecido do mesmo jeito, eu não teria mais emprego!

    "Voltei dois minutos depois e estava impecável. Todos estavam em silêncio, de olhos bem abertos, e prontos para ouvir. Eu disse: 'Isso é só o começo. É algo que temos de viver diariamente. O que quer que queiramos alcançar, vamos ter de fazer juntos. Eu não posso fazer isso sozinho. O problema que temos é muito mais profundo do que isso, mas a oportunidade é infinita'."


  • Construindo uma dinastia

    Embora aquele choque inicial não tenha trazido sucesso da noite para o dia, ele lançou as bases para uma recuperação espetacular. Avançando para 2026, o Arsenal é o atual campeão da Premier League e também bateu na trave na busca pela glória da Champions League na final da temporada passada.

    O elenco daquele caótico primeiro dia foi quase totalmente reformulado, com Bukayo Saka se destacando como o único jogador remanescente a florescer e se tornar uma peça-chave do time. Após seu triunfo doméstico, Arteta agora consolidou seu legado ao assinar um novo contrato que o vincula ao clube até 2030.

    "É um privilégio comprometer meu futuro com o clube e continuar a trabalhar com pessoas excepcionais que querem o melhor para o Arsenal", disse Arteta. "Este clube é único, seu caráter e a forma como faz você se sentir, e tenho uma enorme sensação de privilégio por nossa jornada juntos continuar. Já construímos uma ligação especial e criamos memórias que vão durar a vida toda, e o mais empolgante é que este é apenas o começo do que podemos alcançar juntos."


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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Olhando para o futuro

    Com seu futuro de longo prazo assegurado, Arteta agora vai se concentrar em estabelecer uma era de domínio sustentado no norte de Londres. Depois de finalmente conquistar a Premier League, o objetivo final passará a ser garantir o tão sonhado título da Champions League.

    Liderado por Saka e por um elenco meticulosamente reformulado, o Arsenal agora terá de lidar com a intensa pressão de defender seu título nacional enquanto busca a supremacia europeia.

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