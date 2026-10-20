Ao ser questionado mais a fundo sobre se essas acusações poderiam influenciar os árbitros a prejudicar seu ponta, manteve a postura serena. Ele destacou que estar sujeito a críticas faz parte do esporte e confiou que seus jogadores responderiam em campo: “Não sei. Estamos abertos a opiniões. Faz parte do nosso trabalho. Faz parte das nossas funções. E essas opiniões precisam ser respeitadas, especialmente se forem expressas de maneira respeitosa. Estamos aqui para provar que pertencemos a este nível, a esta fase, e certamente temos sempre a intenção e a ambição de melhorar e fazer melhor. É isso.”