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Mikel Arteta responde a Graeme Souness sobre acusações de trapaça contra Bukayo Saka antes de confronto com o Bayern de Munique
Arteta responde às críticas de Souness
Arteta falou com a imprensa antes de um aguardado confronto da Champions League contra o Bayern de Munique e foi questionado sobre comentários recentes de Souness. Em um podcast, o comentarista causou polêmica ao chamar Saka de trapaceiro e acusá-lo de simular faltas. Na entrevista coletiva, segundo o Football London, o treinador manteve o tom diplomático e evitou entrar em uma troca de farpas. “Não ouvi isso e não vou comentar opiniões”, afirmou ao ser questionado inicialmente sobre o assunto.
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Respeitando opiniões e provando seu valor
Ao ser questionado mais a fundo sobre se essas acusações poderiam influenciar os árbitros a prejudicar seu ponta, manteve a postura serena. Ele destacou que estar sujeito a críticas faz parte do esporte e confiou que seus jogadores responderiam em campo: “Não sei. Estamos abertos a opiniões. Faz parte do nosso trabalho. Faz parte das nossas funções. E essas opiniões precisam ser respeitadas, especialmente se forem expressas de maneira respeitosa. Estamos aqui para provar que pertencemos a este nível, a esta fase, e certamente temos sempre a intenção e a ambição de melhorar e fazer melhor. É isso.”
Zubimendi retorna enquanto Kompany enfrenta um desfalque
Além das especulações da imprensa, o Arsenal recebeu uma ótima notícia sobre a condição física do elenco. O espanhol confirmou que Zubimendi está à disposição para a partida: “Sim, ele está de volta conosco. Ele estará envolvido amanhã.” Enquanto isso, o Bayern pode ficar sem Vincent Kompany à beira do campo por motivo de doença. O espanhol também manifestou admiração pelo colega: “Espero que ele [melhore] logo. Espero que esteja lá amanhã, porque a presença dele será muito boa para o jogo. Sou um grande admirador dele.”
- AFP
O que acontece agora?
Agora, o elenco vai se concentrar totalmente em executar seu plano de jogo contra o Bayern amanhã. A equipe chega à partida com uma campanha perfeita na Champions League, após conquistar duas vitórias expressivas sobre Napoli e Lille. Já o adversário alemão soma quatro pontos, depois de vencer o Bodo/Glimt e arrancar um empate em um jogo disputado contra o Viking, o que prepara o terreno para um confronto emocionante.
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