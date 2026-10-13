Arteta deu total apoio a Dowman, jovem prodígio do Arsenal, após uma previsão de peso feita por Messi. O astro do Inter Miami participou recentemente de uma campanha publicitária da Adidas na qual destacou dez jovens jogadores que acredita estarem destinados a grandes feitos. Dowman foi incluído nessa lista seleta, consolidando ainda mais sua reputação como uma das promessas mais empolgantes do futebol europeu.

O técnico do Arsenal foi questionado sobre o reconhecimento recebido pelo jogador de 16 anos. “Se Messi, que é o melhor jogador de todos os tempos, diz isso”, afirmou Arteta, sorrindo, segundo o Evening Standard. “Acho que o olhar dele é melhor do que o de qualquer outra pessoa. Espero que ele esteja certo.”