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Mikel Arteta reage após Lionel Messi incluir Max Dowman, promessa do Arsenal, em sua lista das dez maiores estrelas do futuro
Arteta responde ao apoio de Messi
Arteta deu total apoio a Dowman, jovem prodígio do Arsenal, após uma previsão de peso feita por Messi. O astro do Inter Miami participou recentemente de uma campanha publicitária da Adidas na qual destacou dez jovens jogadores que acredita estarem destinados a grandes feitos. Dowman foi incluído nessa lista seleta, consolidando ainda mais sua reputação como uma das promessas mais empolgantes do futebol europeu.
O técnico do Arsenal foi questionado sobre o reconhecimento recebido pelo jogador de 16 anos. “Se Messi, que é o melhor jogador de todos os tempos, diz isso”, afirmou Arteta, sorrindo, segundo o Evening Standard. “Acho que o olhar dele é melhor do que o de qualquer outra pessoa. Espero que ele esteja certo.”
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Presentes especiais e talento único
Arteta acredita que a atenção de um jogador do calibre de Messi é um reconhecimento do trabalho árduo do jovem na academia de Hale End. O técnico quer evitar que a maior exposição atrapalhe o desenvolvimento do jogador, embora reconheça que um elogio como esse é raro para alguém da idade de Dowman. Questionado sobre quais características poderiam ter levado Messi a destacar o meio-campista nascido em Londres, Arteta respondeu: “Que ele tem algo especial”.
O técnico claramente considera que o jogador tem qualidades técnicas que o diferenciam dos demais, inclusive daqueles que são vários anos mais velhos. “Nas poucas partidas em que atuou, ele já fez coisas extraordinárias. É alguém agraciado com um dom especial. É um prazer vê-lo jogar. A maneira como se movimenta, como toca na bola e como se porta é simplesmente diferente. É isso que o torna único”, acrescentou o treinador espanhol.
Uma ascensão recorde no Arsenal
Dowman teve uma ascensão meteórica nas categorias de base no norte de Londres nos últimos doze meses. A temporada passada marcou sua afirmação: ele estreou em uma partida oficial com apenas 15 anos. Logo começou a fazer história, tornando-se o jogador mais jovem a disputar uma partida da Champions League e, depois, o mais jovem a marcar um gol na história da Premier League.
Seu desenvolvimento não deu sinais de desaceleração na temporada atual. Dowman teve papel decisivo na recente vitória do Arsenal sobre o Ipswich Town pela Copa da Liga Inglesa, quando demonstrou precisão nas finalizações ao marcar dois gols.
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Preparativos para a Champions League
O adolescente deve integrar a lista de relacionados para a partida contra o Lille pela Champions League, na noite de terça-feira. Com o Arsenal buscando manter o bom momento na Europa, Dowman é uma opção real para Arteta no banco de reservas. O técnico já demonstrou disposição para confiar em seus jovens talentos em situações de grande pressão, desde que mostrem a postura adequada nos treinos.
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