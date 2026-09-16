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Mikel Arteta pediu cautela ao Arsenal com a sensação adolescente Max Dowman, apesar de seus dois gols na vitória sobre o Ipswich que igualaram um recorde
Doblete histórico em Portman Road
O Arsenal garantiu uma vitória por 4 a 2 sobre o Ipswich Town na Copa da Liga, muito inspirado por uma atuação individual de tirar o fôlego do jovem Dowman, de 16 anos. Fazendo sua primeira aparição na temporada pelos atuais campeões da Premier League, a sensação adolescente não demorou a causar impacto. Ele abriu o placar com apenas sete minutos, passando por Cedric Kipre antes de bater no canto inferior.
O cria da base marcou seu segundo gol no começo do segundo tempo para coroar uma atuação notável. A influência ofensiva de Dowman foi além dos gols: sua pressão incessante levou Noni Madueke a marcar, e ele também teve papel importante no chute colocado de Mikel Merino para o quarto gol do Arsenal.
Ao balançar as redes duas vezes, Dowman entrou para a história do futebol inglês como apenas o segundo jogador de 16 anos a marcar dois gols por um clube da Premier League, igualando a marca estabelecida por Wayne Rooney pelo Everton em 2002.
- AFP
Arteta exalta caráter "inacreditável"
Após a vitória, Arteta não conseguiu esconder sua admiração pelo jovem talento, reconhecendo que a empolgação em torno do adolescente é totalmente justificada. Ele elogiou o temperamento do garoto, assim como o de outro prospecto, Marli Salmon.
"É uma alegria tê-lo, e o Marli também", comentou Arteta. "Max, sim, é inevitável falar dele quando ele marca e cria os momentos que criou esta noite. Eu diria que ele consegue executar essas ações com facilidade. Essa é sua maior qualidade e, defensivamente, sua aplicação, sua capacidade também de sustentar as ações, o que não é fácil, ele tem 16 anos e consegue criar momentos, mas fazer isso de forma consistente ao longo do jogo."
O técnico do Arsenal destacou a resiliência física e mental necessária para prosperar em seu sistema em uma idade tão jovem. "Com as exigências que colocamos sobre eles, ser capaz de fazer isso é extremamente difícil, e ele está lidando com isso cada vez melhor", acrescentou. "Ele é um jogador inacreditável por causa do caráter que tem e do quanto ama jogar no maior palco."
Navegando pelos holofotes da Premier League
Apesar da atuação que chamou as manchetes, Arteta segue plenamente ciente dos perigos de colocar pressão demais sobre a juventude. Dowman já havia sido alertado por seu treinador de que os minutos no time principal precisam ser conquistados. O adolescente respondeu de forma enfática, mas seu técnico insiste que uma gestão cuidadosa é essencial.
"Não é fácil [conter a empolgação], eu entendo, mas o que temos de fazer é cuidar dele. Ele tem 16 anos. Você não vê isso nesta liga", explicou Arteta. "Em outras ligas da Europa, esse é um contexto totalmente diferente, mas nesta liga, com as exigências que a liga [tem], os jogadores e tudo o que colocam sobre você, realmente precisamos ter certeza de que, toda vez que o colocarmos em campo, ele estará no contexto certo, com a preparação certa."
O espanhol destacou o quão raro é um jogador lidar com a intensidade da elite tão cedo. "A probabilidade provavelmente é extremamente baixa, porque você não vê jogadores com a capacidade de lidar apenas com a fisicalidade do jogo... mas ele está fazendo isso e está fazendo isso muito bem toda vez que surge uma oportunidade."
- Every Second Media
Gestão cuidadosa para o adolescente
A ascensão meteórica de Dowman cria um delicado equilíbrio para a comissão técnica do Arsenal. Embora sua atuação dinâmica em Portman Road prove que ele pode influenciar partidas do time principal, o clube pretende integrá-lo gradualmente, em vez de apressar seu desenvolvimento.
“Ele tem 16 anos e precisamos ser realmente cautelosos”, concluiu Arteta. “Não queremos pará-lo, não queremos pisar no freio com ele, precisamos desenvolvê-lo e temos plena consciência do que ele precisa. Ele terá oportunidades. Há muitas coisas em que você precisa evoluir, mas, aos 16 anos, já fazer o que ele faz é simplesmente incrível.”
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