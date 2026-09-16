O Arsenal garantiu uma vitória por 4 a 2 sobre o Ipswich Town na Copa da Liga, muito inspirado por uma atuação individual de tirar o fôlego do jovem Dowman, de 16 anos. Fazendo sua primeira aparição na temporada pelos atuais campeões da Premier League, a sensação adolescente não demorou a causar impacto. Ele abriu o placar com apenas sete minutos, passando por Cedric Kipre antes de bater no canto inferior.

O cria da base marcou seu segundo gol no começo do segundo tempo para coroar uma atuação notável. A influência ofensiva de Dowman foi além dos gols: sua pressão incessante levou Noni Madueke a marcar, e ele também teve papel importante no chute colocado de Mikel Merino para o quarto gol do Arsenal.

Ao balançar as redes duas vezes, Dowman entrou para a história do futebol inglês como apenas o segundo jogador de 16 anos a marcar dois gols por um clube da Premier League, igualando a marca estabelecida por Wayne Rooney pelo Everton em 2002.



