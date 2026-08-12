AFP
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Mikel Arteta pede que o Arsenal reacenda o interesse em Ezri Konsa, apesar das grandes diferenças na avaliação do Aston Villa
Reacendendo o interesse na transferência
O Arsenal reacendeu seu interesse na contratação de Konsa depois de ter uma proposta rejeitada no início deste verão europeu. Segundo a BBC, o clube ofereceu apenas £ 30 milhões pelo jogador de 28 anos, valor que o Aston Villa rejeitou imediatamente.
O time de Midlands quer o dobro desse valor por um jogador que teve papel fundamental no triunfo na Liga Europa e ajudou a Inglaterra a chegar às semifinais da Copa do Mundo.
Apesar da enorme diferença de avaliação, Mikel Arteta segue determinado a levar o versátil defensor ao Emirates Stadium. O Arsenal aceita que precisará melhorar significativamente sua oferta inicial, mas a decisão final, em última análise, está com o Aston Villa, que tem controle total sobre o futuro imediato do jogador.
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Crise defensiva força ação no mercado
A nova investida por Konsa é motivada diretamente por uma lesão de William Saliba, sofrida pelo francês enquanto defendia sua seleção. Com Saliba possivelmente fora por um período considerável, o Arsenal não tem profundidade de elite atrás de sua principal dupla de zaga. Embora o clube tenha contratado com sucesso Bruno Guimaraes e Christos Tzolis nesta janela, ainda não houve grandes reforços para a defesa.
Alvos alternativos como Konstantinos Mavropanos e Jacobo Ramon foram considerados, mas Konsa segue sendo a prioridade. Segundo informações, o defensor está aberto a deixar o Villa Park, embora não esteja forçando uma transferência ativamente. Atualmente em férias prolongadas após seu desgaste na Copa do Mundo, Konsa perdeu recentemente a disputa da Supercopa da Uefa.
Situação contratual e possíveis vendas
O Aston Villa está disposto a renovar o contrato de Konsa, que atualmente tem mais dois anos de vínculo. No entanto, o clube tem plena consciência de que o valor de transferência do jogador pode cair nos próximos meses se novos termos não forem acertados.
Unai Emery já demonstrou que o clube está preparado para deixar astros do time principal saírem caso suas avaliações sejam atendidas. No início deste verão, Morgan Rogers se transferiu para o Chelsea em uma negociação recorde britânica, Youri Tielemans foi liberado para assinar com o Manchester United, e Lucas Digne retornou ao Paris Saint-Germain.
O Arsenal espera que essa disposição para vender acabe jogando a seu favor, desde que consiga se aproximar da pedida de £ 60 milhões pelo zagueiro.
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O que esperar nos próximos dias?
O Arsenal precisa agir rapidamente se pretende apresentar uma oferta formal e melhorada antes do fechamento da janela. O Aston Villa manterá sua posição firme, deixando Arteta com a decisão de avaliar se Konsa vale o enorme investimento financeiro. Se um acordo não puder ser alcançado, o Arsenal terá de mudar rapidamente para alvos alternativos ou recorrer a um remanejamento interno para cobrir sua lacuna defensiva.
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