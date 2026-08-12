O Arsenal reacendeu seu interesse na contratação de Konsa depois de ter uma proposta rejeitada no início deste verão europeu. Segundo a BBC, o clube ofereceu apenas £ 30 milhões pelo jogador de 28 anos, valor que o Aston Villa rejeitou imediatamente.

O time de Midlands quer o dobro desse valor por um jogador que teve papel fundamental no triunfo na Liga Europa e ajudou a Inglaterra a chegar às semifinais da Copa do Mundo.

Apesar da enorme diferença de avaliação, Mikel Arteta segue determinado a levar o versátil defensor ao Emirates Stadium. O Arsenal aceita que precisará melhorar significativamente sua oferta inicial, mas a decisão final, em última análise, está com o Aston Villa, que tem controle total sobre o futuro imediato do jogador.