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Mikel Arteta “não quer assumir a responsabilidade” pelo fracasso do Arsenal na disputa pelo título, enquanto especialista em linguagem corporal acredita que o espanhol sabe que está “com os dias contados” e provavelmente será demitido em breve
Será que Arteta está se distanciando de um time em declínio?
Após a dolorosa derrota por 2 a 1 para o Manchester City, o analista comportamental Darren Stanton sugeriu que Arteta não está mais agindo com a confiança de alguém seguro em seu cargo. Stanton acredita que o técnico do Arsenal está, intencionalmente, colocando o peso da responsabilidade sobre os jogadores para proteger sua própria reputação.
“Mikel Arteta parecia ansioso e cheio de estresse antes do jogo”, disse Stanton aoOLBG. “Seus sorrisos não eram genuínos. Ele parecia tenso. Vendo-o agora na coletiva de imprensa pós-jogo, há também raiva na mistura. Arteta parece irritado por ter sido colocado nessa posição novamente, como vimos após a derrota para o Bournemouth, e, infelizmente para os jogadores do Arsenal, não acho que o técnico deles esteja disposto a assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. Ele quer transferir a responsabilidade para a equipe pelo rumo que as coisas tomaram, em vez de assumir a responsabilidade ele mesmo.”
- AFP
Sinais de raiva e ansiedade reprimidas
A análise das recentes aparições de Arteta na mídia revela um técnico que luta para conter suas emoções, à medida que a pressão da disputa pelo título atinge seu ponto crítico. Stanton observou sinais fisiológicos específicos durante as entrevistas do espanhol, incluindo a repressão labial, que ele descreve como um esforço físico para conter sentimentos internos. “Vemos ele recorrendo ao que chamamos de supressão labial, que é quando ele reprime fisicamente o que sente internamente para não falar fora de hora”, acrescentou Stanton. “Ele não está dizendo o que realmente pensa quando é questionado sobre o moral da equipe ou outras questões.”
Preocupações com a estabilidade no emprego na Emirates?
Com o Arsenal tendo passado de candidato ao quadruplo a correr o risco de terminar a temporada de mãos vazias, o especialista acredita que Arteta está plenamente ciente de que a segurança do seu emprego depende da conquista de títulos. A falta de um troféu pode ser a gota d’água para a diretoria do Emirates, e o próprio comportamento do técnico indica que ele está se preparando para o pior.
Stanton acrescentou: “Seja por quais forem as razões, Arteta tem parecido extremamente estressado. A menos que consiga tirar um coelho da cartola nos últimos jogos, ele sabe que não vão ganhar nada, e parece que ele acha que também vai perder o emprego. Acho que a pressão está aumentando ainda mais agora. Acho que a forma como o Arsenal reagir a este último revés nos próximos jogos, e se conseguirá ter um bom desempenho na Liga dos Campeões também, nos dirá muito, mas acho que Arteta acredita que os troféus serão o fator decisivo.”
- AFP
A contagem regressiva final para o técnico do Arsenal
Com apenas alguns jogos restantes na temporada, cada decisão tática e cada declaração em coletiva de imprensa está sendo ampliada. Os Gunners estão desesperados para manter vivas suas esperanças de conquistar o título e avançar na Europa, mas o peso psicológico da campanha parece ser grande. De acordo com a análise, as próximas semanas determinarão não apenas o número de troféus do Arsenal, mas também o rumo da carreira do técnico.
“Se ele não conseguir ganhar nem um título nesta temporada, parecerá um homem que já acredita que será demitido”, acrescentou Stanton. “As próximas semanas serão decisivas para sua carreira como técnico e para sua permanência no Arsenal. Vemos sinais claros de pressão, estresse e raiva. Ele está buscando respostas em seus sentimentos, respostas que tem dificuldade em encontrar.”