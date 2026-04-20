Mikel Arteta “não quer assumir a responsabilidade” pelo fracasso do Arsenal na disputa pelo título, enquanto especialista em linguagem corporal acredita que o espanhol sabe que está “com os dias contados” e provavelmente será demitido em breve

Após a dolorosa derrota por 2 a 1 para o Manchester City, o analista comportamental Darren Stanton sugeriu que Arteta não está mais agindo com a confiança de alguém seguro em seu cargo. Stanton acredita que o técnico do Arsenal está, intencionalmente, colocando o peso da responsabilidade sobre os jogadores para proteger sua própria reputação.

“Mikel Arteta parecia ansioso e cheio de estresse antes do jogo”, disse Stanton aoOLBG. “Seus sorrisos não eram genuínos. Ele parecia tenso. Vendo-o agora na coletiva de imprensa pós-jogo, há também raiva na mistura. Arteta parece irritado por ter sido colocado nessa posição novamente, como vimos após a derrota para o Bournemouth, e, infelizmente para os jogadores do Arsenal, não acho que o técnico deles esteja disposto a assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. Ele quer transferir a responsabilidade para a equipe pelo rumo que as coisas tomaram, em vez de assumir a responsabilidade ele mesmo.”