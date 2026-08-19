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Mikel Arteta mira repetição histórica na Premier League enquanto técnico do Arsenal se prepara para a vida após a rivalidade com Pep Guardiola
Arteta mira títulos consecutivos históricos
Arteta deixou um recado importante antes da nova temporada ao insistir que seu time está totalmente focado em alcançar um feito nunca antes conseguido na história do clube do norte de Londres. Depois de finalmente encerrar na última temporada uma espera de 22 anos por um título da liga ao superar a força do Manchester City, o Arsenal agora mira defender sua coroa. Apenas um pequeno grupo de grandes técnicos, incluindo Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho e Pep Guardiola, conseguiu vencer a Premier League em temporadas consecutivas, e Arteta está ansioso para se juntar a esse grupo de elite.
"Estou muito animado. Já temos alguns sonhos sobre a competição novamente com a Community Shield. É uma nova temporada, novas expectativas", disse Arteta à talkSPORT. "Temos a oportunidade de fazer algo que nunca fizemos antes neste clube, vencer novamente em sequência, e essa é a ambição. Não é algo pessoal, é a ambição coletiva que temos e a ambição do clube. É um belo desafio."
- AFP
A vida após a era Guardiola
O cenário da Premier League mudou significativamente após a decisão de Guardiola de encerrar sua década repleta de títulos no Manchester City. Para Arteta, que foi auxiliar de Guardiola antes de assumir o comando do Arsenal, a ausência de seu compatriota à beira do campo representa uma mudança importante. Arteta admitiu que a alteração na dinâmica pareceu incomum após anos de intensas batalhas táticas contra o homem que estabeleceu o padrão no futebol inglês.
"Foi diferente", disse Arteta. "Obviamente eu conheço muito bem o Enzo [Maresca], mas, obviamente, pela relação que construí com o Pep quando estávamos juntos. A quantidade de dores de cabeça e suor que ele me proporcionou nos últimos seis ou sete anos na tentativa de alcançar o nível deles. Ele foi uma inspiração absoluta, deixou uma marca nesta liga para sempre e tornou todos nós melhores."
Movimentações do mercado e evolução do elenco
Embora o Arsenal já tenha causado um impacto significativo no mercado de transferências com a aquisição de Bruno Guimaraes por £ 75 milhões, Arteta indicou que os negócios do clube talvez ainda não tenham terminado. O Arsenal está atualmente avaliando suas opções para o terço final do campo, particularmente após a saída de Leandro Trossard. Com dúvidas também persistindo sobre o futuro de longo prazo de Gabriel Martinelli, o clube tem sido ligado a vários alvos de alto nível, incluindo o ponta Bradley Barcola, que também interessa ao Liverpool. Arteta segue cauteloso, mas sustenta que o clube sempre buscará melhorar se surgir a oportunidade certa.
"Quando mostramos ambição no clube, isso tem de vir do topo, e acho que os proprietários têm dado muito apoio em tudo o que estamos fazendo no clube", explicou. "A motivação para ser melhor está sempre lá. Se pudermos identificar o talento para nos tornar melhores, então temos de fazer isso, mas precisamos focar no que temos em casa para garantir que evoluam, cresçam e melhorem."
"Você pode ver como a liga é louca e imprevisível. É melhor não falar demais, estar preparado, estar aberto e, espero, encerrar a janela de transferências de uma maneira realmente positiva."
- Getty Images Sport
Preparação para a noite de abertura
Enquanto o Arsenal se prepara para receber o Coventry City na noite de sexta-feira, Arteta enfrenta várias decisões difíceis em relação ao seu time titular. O Arsenal chega para a partida após uma dominante vitória na Community Shield sobre o Manchester City, em Cardiff, uma atuação que mostrou a profundidade e a qualidade agora disponíveis no norte de Londres. Embora estrelas consagradas como Declan Rice e Bukayo Saka estejam novamente à disposição após suas pausas pós-Copa do Mundo, a forma de jogadores mais jovens e de novos reforços deu à comissão técnica muito em que pensar antes da abertura da temporada.
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