Mikel Arteta mira repetição histórica na Premier League enquanto técnico do Arsenal se prepara para a vida após a rivalidade com Pep Guardiola

Embora o Arsenal já tenha causado um impacto significativo no mercado de transferências com a aquisição de Bruno Guimaraes por £ 75 milhões, Arteta indicou que os negócios do clube talvez ainda não tenham terminado. O Arsenal está atualmente avaliando suas opções para o terço final do campo, particularmente após a saída de Leandro Trossard. Com dúvidas também persistindo sobre o futuro de longo prazo de Gabriel Martinelli, o clube tem sido ligado a vários alvos de alto nível, incluindo o ponta Bradley Barcola, que também interessa ao Liverpool. Arteta segue cauteloso, mas sustenta que o clube sempre buscará melhorar se surgir a oportunidade certa.

"Quando mostramos ambição no clube, isso tem de vir do topo, e acho que os proprietários têm dado muito apoio em tudo o que estamos fazendo no clube", explicou. "A motivação para ser melhor está sempre lá. Se pudermos identificar o talento para nos tornar melhores, então temos de fazer isso, mas precisamos focar no que temos em casa para garantir que evoluam, cresçam e melhorem."

"Você pode ver como a liga é louca e imprevisível. É melhor não falar demais, estar preparado, estar aberto e, espero, encerrar a janela de transferências de uma maneira realmente positiva."