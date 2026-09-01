Arteta manteve o mistério em relação à suposta investida do clube por Alvarez enquanto a janela de transferências de verão entra em suas horas finais. Apesar da intensa especulação que liga a estrela argentina a uma mudança para o norte de Londres, Arteta afirmou estar em grande parte alheio aos últimos desdobramentos nos bastidores.

Questionado diretamente sobre a possibilidade de contratar o jogador de 26 anos, Arteta foi rápido em delegar a responsabilidade ao departamento de recrutamento do clube. "Não sei. Isso é com o pessoal lá de cima", disse à Sky Sports. "Fiquei desconectado por um dia porque não quero nada relacionado a isso. Meu foco tem de estar no jogo."



