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Mikel Arteta minimiza especulações sobre transferência de Julian Alvarez, enquanto técnico do Arsenal deixa os negócios do último dia da janela para o “pessoal lá de cima”
Arteta fala sobre os rumores envolvendo Alvarez
Arteta manteve o mistério em relação à suposta investida do clube por Alvarez enquanto a janela de transferências de verão entra em suas horas finais. Apesar da intensa especulação que liga a estrela argentina a uma mudança para o norte de Londres, Arteta afirmou estar em grande parte alheio aos últimos desdobramentos nos bastidores.
Questionado diretamente sobre a possibilidade de contratar o jogador de 26 anos, Arteta foi rápido em delegar a responsabilidade ao departamento de recrutamento do clube. "Não sei. Isso é com o pessoal lá de cima", disse à Sky Sports. "Fiquei desconectado por um dia porque não quero nada relacionado a isso. Meu foco tem de estar no jogo."
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Asenal segue ativo nas horas finais da janela de transferências
Independentemente dos rumores em torno de Alvarez, Arteta deixou claro que os negócios do clube no mercado de transferências ainda não terminaram, já que o técnico do Arsenal voltou seu foco para o prazo final que se aproxima. Arteta enfatizou que o clube do norte de Londres ainda busca acrescentar qualidade a um elenco que já mostra sinais significativos de maturidade tática e resiliência fora de casa.
Questionado diretamente sobre a possibilidade de novas chegadas antes do prazo final, Arteta foi transparente sobre a intenção do clube de se reforçar. "Como eu disse, estamos tentando melhorar o elenco. Até amanhã à noite, vamos tentar fazer isso", afirmou Arteta no site oficial do clube.
Enfrentando preocupações com a profundidade do elenco e com lesões
A necessidade de reforços foi evidenciada pelos recentes problemas físicos no setor defensivo, especificamente pela ausência de Jurrien Timber. Arteta reconheceu que a margem para erro é pequena, e o clube sentiu que precisava agir em determinadas áreas para evitar uma crise.
"Depende de todo mundo estar em forma ou não. Podemos falar de hoje, mas isso pode mudar", explicou Arteta. "Sabíamos que, se tivéssemos uma lesão na linha defensiva com Jurrien fora, estaríamos em sérios apuros, então tivemos de fazer Ezri [Konsa]. Hoje, [Cristhian] Mosquera não pôde continuar, então sabemos que o elenco precisa ser realmente muito profundo quando estamos brigando em quatro competições da maneira como também jogamos, então vamos tentar fazer isso."
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O relógio avança para o Arsenal
O Arsenal está em uma corrida contra o tempo para contratar um atacante de elite após as saídas de Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. Embora o clube tenha passado toda a janela perseguindo seu alvo principal, o alto preço de € 150 milhões definido pelo Atlético para Alvarez segue como um grande entrave. A rejeição direta de Arteta aos rumores pode muito bem ser uma cortina de fumaça tática, mas a realidade da situação ficará clara muito em breve, à medida que a janela de transferências se aproxima de um fechamento dramático nas principais ligas da Europa. Com os recursos das vendas de Martinelli e Jesus à disposição, a expectativa é de que o Arsenal siga ativo até o fim.
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