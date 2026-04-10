Mikel Arteta lança um aviso aos jogadores formados na base do Arsenal, Myles Lewis-Skelly e Ethan Nwaneri, em meio às dificuldades da equipe principal

Quando questionado sobre o equilíbrio entre dar oportunidades aos jovens e disputar títulos, Arteta foi categórico.

“Isso faz parte de nós”, disse Arteta sobre o sistema de formação do Arsenal. “No fim das contas, o que deve definir este clube de futebol é a busca pela excelência e pelo melhor, independentemente de você vir da base ou do exterior.”

Ele continuou: “Se pudermos ter jogadores de Hale End, melhor ainda, porque a identidade está lá. Crescemos com eles e eles sabem exatamente o que estamos procurando. Mas, no fim das contas, eles têm que conquistar isso. Não por uma semana, não por um mês, mas por anos. Como qualquer outra pessoa, não importa em que departamento ou função você esteja no clube. Você tem que manter o desempenho, e isso tem que ser do mais alto nível se quisermos vencer e estar onde queremos estar.”