Getty Images Sport
Traduzido por
Mikel Arteta lança um aviso aos jogadores formados na base do Arsenal, Myles Lewis-Skelly e Ethan Nwaneri, em meio às dificuldades da equipe principal
Arteta prioriza a excelência em detrimento do status da academia
A base de Hale End tem sido, há muito tempo, o coração da identidade do Arsenal, revelando nomes como Bukayo Saka, Emile Smith Rowe e Eddie Nketiah. No entanto, Arteta deixou claro que ser um talento formado no clube não garante um futuro a longo prazo no time principal se o nível de desempenho cair.
Ao falar sobre o desafio de integrar jovens jogadores enquanto busca os maiores troféus do futebol, Arteta enfatizou que a emoção não determinará sua seleção ou a formação do elenco. O espanhol exige um nível de consistência que poucos jovens jogadores conseguiram manter sob a intensa pressão da disputa pelo título da Premier League.
- Getty Images Sport
Dupla de Hale End avaliada em 100 milhões de libras
Crescem as especulações de que o Arsenal estaria disposto a lucrar com a venda de seus jovens jogadores mais promissores para financiar novas contratações. Relatos sugerem que o clube poderá considerar ofertas por Nwaneri e Lewis-Skelly neste verão, com uma avaliação combinada de cerca de 100 milhões de libras (135 milhões de dólares) sendo cogitada para a dupla.
A venda de jogadores formados na base representa lucro puro de acordo com as Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR) da Premier League. Com Lewis-Skelly tendo sido titular em apenas uma partida do campeonato nesta temporada e Nwaneri já tendo se juntado ao Marselha por empréstimo em janeiro, a porta para uma possível saída definitiva parece estar se abrindo.
O que Arteta disse
Quando questionado sobre o equilíbrio entre dar oportunidades aos jovens e disputar títulos, Arteta foi categórico.
“Isso faz parte de nós”, disse Arteta sobre o sistema de formação do Arsenal. “No fim das contas, o que deve definir este clube de futebol é a busca pela excelência e pelo melhor, independentemente de você vir da base ou do exterior.”
Ele continuou: “Se pudermos ter jogadores de Hale End, melhor ainda, porque a identidade está lá. Crescemos com eles e eles sabem exatamente o que estamos procurando. Mas, no fim das contas, eles têm que conquistar isso. Não por uma semana, não por um mês, mas por anos. Como qualquer outra pessoa, não importa em que departamento ou função você esteja no clube. Você tem que manter o desempenho, e isso tem que ser do mais alto nível se quisermos vencer e estar onde queremos estar.”
- Getty Images Sport
Fechar as contas para os investimentos de verão
Espera-se que o Arsenal se mantenha ativo na próxima janela de transferências, embora seja improvável que repita os gastos recordes observados nos anos anteriores.
Embora os torcedores tenham se apegado à ideia de Nwaneri e Lewis-Skelly se tornarem as próximas estrelas do Emirates, o aviso de Arteta sugere que o potencial por si só não é suficiente. A menos que a dupla consiga provar que é capaz de manter níveis de desempenho de elite imediatamente, eles podem seguir os passos de Smith Rowe e Nketiah rumo à saída para ajudar a financiar a próxima fase do projeto de Arteta.