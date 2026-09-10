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Mikel Arteta foi flagrado "furioso" com trio de estrelas do Arsenal durante vitória sobre o Napoli na Champions League, apesar do início europeu perfeito
Arsenal garante vitória dominante em Nápoles
O Arsenal deu sequência ao seu início impecável na temporada 2026-27 com uma suada vitória por 1 a 0 sobre o Napoli na Liga dos Campeões. Martin Odegaard garantiu os três pontos com o gol decisivo aos 75 minutos, finalmente quebrando o empate sem gols após uma atuação dominante dos visitantes na Itália.
O Arsenal criou inúmeras chances ao longo da partida, mas teve dificuldades para transformar sua superioridade em gols até a intervenção de seu capitão. O triunfo faz com que o Arsenal agora tenha vencido todos os seus cinco primeiros jogos nesta temporada, reforçando suas credenciais como um verdadeiro candidato na Europa.
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Arteta reage às chances desperdiçadas
Apesar do resultado positivo, Arteta expressou sua frustração com o desperdício geral do Arsenal no terço final. O treinador acreditava que sua equipe deveria ter matado o jogo com tranquilidade muito antes, diante do grande volume de oportunidades claras que criou contra uma teimosa defesa do Napoli.
"Nós merecemos totalmente os três pontos", disse Arteta à TNT Sports após o apito final. "A atuação provavelmente não reflete o resultado, o time foi soberbo. Mostramos qualidade em muitos momentos para desmontá-los e foi uma pena, porque desperdiçamos muitas grandes chances."
Arteta acrescentou: "Em qualquer outro dia, o resultado teria sido diferente. Deveríamos ter feito isso de uma forma diferente por causa da quantidade de chances que criamos, mas no fim conseguimos a vitória."
Técnico saiu furioso com trio de ataque
Embora Arteta tenha demonstrado claramente satisfação com o esforço coletivo, seu humor mudou drasticamente nos minutos finais. O espanhol foi visto reagindo furiosamente à beira do campo depois que Havertz, Madueke e Tzolis não recompuseram durante um perigoso contra-ataque do Napoli.
Segundo TNT Sports, a comentarista Lucy Ward afirmou que o técnico do Arsenal estava "absolutamente furioso" enquanto o trio de ataque voltava sem pressa para ajudar na defesa. Ela disse: "Mikel Arteta estava absolutamente furioso na beira do campo porque Havertz, Madueke e Tzolis não estavam recompondo depois daquele ataque."
- AFP
O foco se volta para a ação doméstica
O Arsenal enfim superou o susto no fim para garantir um importante jogo sem sofrer gols e confirmar a vitória. O elenco agora está determinado a manter esse embalo de vitórias quando viajar ao estádio do Sunderland para uma partida da Premier League neste fim de semana.
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