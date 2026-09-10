Apesar do resultado positivo, Arteta expressou sua frustração com o desperdício geral do Arsenal no terço final. O treinador acreditava que sua equipe deveria ter matado o jogo com tranquilidade muito antes, diante do grande volume de oportunidades claras que criou contra uma teimosa defesa do Napoli.

"Nós merecemos totalmente os três pontos", disse Arteta à TNT Sports após o apito final. "A atuação provavelmente não reflete o resultado, o time foi soberbo. Mostramos qualidade em muitos momentos para desmontá-los e foi uma pena, porque desperdiçamos muitas grandes chances."

Arteta acrescentou: "Em qualquer outro dia, o resultado teria sido diferente. Deveríamos ter feito isso de uma forma diferente por causa da quantidade de chances que criamos, mas no fim conseguimos a vitória."