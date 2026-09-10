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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Mikel Arteta foi flagrado "furioso" com trio de estrelas do Arsenal durante vitória sobre o Napoli na Champions League, apesar do início europeu perfeito

M. Arteta
Arsenal
Napoli x Arsenal
Liga dos Campeões
K. Havertz
N. Madueke
C. Tzolis

Mikel Arteta ficou absolutamente furioso com três de seus jogadores durante a vitória do Arsenal sobre o Napoli na Liga dos Campeões. Apesar de dominar a partida e garantir a vitória, o treinador direcionou sua irritação a Kai Havertz, Noni Madueke e Christos Tzolis por causa do trabalho defensivo deles.

  • Arsenal garante vitória dominante em Nápoles

    O Arsenal deu sequência ao seu início impecável na temporada 2026-27 com uma suada vitória por 1 a 0 sobre o Napoli na Liga dos Campeões. Martin Odegaard garantiu os três pontos com o gol decisivo aos 75 minutos, finalmente quebrando o empate sem gols após uma atuação dominante dos visitantes na Itália.

    O Arsenal criou inúmeras chances ao longo da partida, mas teve dificuldades para transformar sua superioridade em gols até a intervenção de seu capitão. O triunfo faz com que o Arsenal agora tenha vencido todos os seus cinco primeiros jogos nesta temporada, reforçando suas credenciais como um verdadeiro candidato na Europa.

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  • SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Arteta reage às chances desperdiçadas

    Apesar do resultado positivo, Arteta expressou sua frustração com o desperdício geral do Arsenal no terço final. O treinador acreditava que sua equipe deveria ter matado o jogo com tranquilidade muito antes, diante do grande volume de oportunidades claras que criou contra uma teimosa defesa do Napoli.

    "Nós merecemos totalmente os três pontos", disse Arteta à TNT Sports após o apito final. "A atuação provavelmente não reflete o resultado, o time foi soberbo. Mostramos qualidade em muitos momentos para desmontá-los e foi uma pena, porque desperdiçamos muitas grandes chances."

    Arteta acrescentou: "Em qualquer outro dia, o resultado teria sido diferente. Deveríamos ter feito isso de uma forma diferente por causa da quantidade de chances que criamos, mas no fim conseguimos a vitória."

  • Técnico saiu furioso com trio de ataque

    Embora Arteta tenha demonstrado claramente satisfação com o esforço coletivo, seu humor mudou drasticamente nos minutos finais. O espanhol foi visto reagindo furiosamente à beira do campo depois que Havertz, Madueke e Tzolis não recompuseram durante um perigoso contra-ataque do Napoli.

    Segundo TNT Sports, a comentarista Lucy Ward afirmou que o técnico do Arsenal estava "absolutamente furioso" enquanto o trio de ataque voltava sem pressa para ajudar na defesa. Ela disse: "Mikel Arteta estava absolutamente furioso na beira do campo porque Havertz, Madueke e Tzolis não estavam recompondo depois daquele ataque."

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  • FBL-EUR-C1-NAPOLI-ARSENALAFP

    O foco se volta para a ação doméstica

    O Arsenal enfim superou o susto no fim para garantir um importante jogo sem sofrer gols e confirmar a vitória. O elenco agora está determinado a manter esse embalo de vitórias quando viajar ao estádio do Sunderland para uma partida da Premier League neste fim de semana.

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