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Mikel Arteta foi defendido por David Moyes diante das críticas ao estilo de jogo do Arsenal, já que o técnico do Everton afirma que nem todas as equipes conseguem praticar “o belo jogo”
A obsessão pelo "belo jogo"
Dirigindo-se diretamente aos críticos antes da viagem do Everton para enfrentar o Arsenal no sábado pela Premier League, Moyes questionou por que os pontos fortes dos Gunners estavam sendo apresentados como pontos fracos. “O que há com essas coisas que vocês dizem? Estão fazendo parecer que isso é um problema só porque eles são bons em jogadas ensaiadas”, afirmou o técnico dos Toffees. Ele enfatizou que a força física e o domínio das jogadas ensaiadas são pilares históricos do sucesso do futebol inglês. As estatísticas corroboram seu argumento, já que o Arsenal marcou 21 gols em jogadas ensaiadas nesta temporada — o maior número da liga —, enquanto, notavelmente, apenas 35 de seus 100 gols em todas as competições vieram de jogadas abertas, comprovando sua eficácia tática.
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Beleza x tédio na Premier League
Continuando sua defesa, Moyes argumentou que a exigência de perfeição estética constante é irrealista e potencialmente prejudicial ao esporte. “Eles são uma equipe forte e física, e não vejo problema algum nisso – faz parte do jogo. Existe essa ideia de que todos têm que praticar o ‘jogo bonito’ e que tudo tem que ser perfeito. Bem, se todos fizéssemos isso, seria chato”, acrescentou, destacando a necessidade de variedade tática.
Superando as críticas
Moyes não hesitou em classificar seu ex-jogador como um dos maiores talentos do mundo do treinamento na primeira divisão. Ele destacou que o espanhol conseguiu transformar o Arsenal em uma máquina robusta, capaz de vencer de diversas maneiras. “Temos alguns treinadores incríveis, e Mikel é um deles, que vieram para este país e nos mostraram do que são capazes. Talvez eles não consigam manter o ritmo e fazer isso o tempo todo; Mikel conseguiu evoluir sua equipe e levá-la adiante”, explicou Moyes.
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Um alívio para o Everton em relação às lesões
Ao mesmo tempo em que elogiava Arteta, Moyes também deu notícias sobre o elenco, enquanto o Everton se prepara para a difícil tarefa no Emirates. Os Toffees esperam receber de volta Jarrad Branthwaite, um dos destaques desta temporada. O zagueiro central, que não participou da recente pré-temporada do clube em Portugal, está sendo avaliado para um possível retorno. Ele seria fundamental para conter o ataque do Arsenal, que continua letal, independentemente dos debates em curso sobre o “estilo” de jogo.
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