Dirigindo-se diretamente aos críticos antes da viagem do Everton para enfrentar o Arsenal no sábado pela Premier League, Moyes questionou por que os pontos fortes dos Gunners estavam sendo apresentados como pontos fracos. “O que há com essas coisas que vocês dizem? Estão fazendo parecer que isso é um problema só porque eles são bons em jogadas ensaiadas”, afirmou o técnico dos Toffees. Ele enfatizou que a força física e o domínio das jogadas ensaiadas são pilares históricos do sucesso do futebol inglês. As estatísticas corroboram seu argumento, já que o Arsenal marcou 21 gols em jogadas ensaiadas nesta temporada — o maior número da liga —, enquanto, notavelmente, apenas 35 de seus 100 gols em todas as competições vieram de jogadas abertas, comprovando sua eficácia tática.