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Julian Alvarez Arsenal crestGetty/GOAL
Muhammad Zaki

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Mikel Arteta faz ligação pessoal para Julian Alvarez enquanto o Arsenal lança oferta final para contratar a estrela do Atlético de Madrid

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J. Alvarez
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O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, tomou a situação nas próprias mãos ao ligar pessoalmente para Julian Alvarez em uma tentativa de última hora de convencer o atacante a se mudar para o norte de Londres. O Arsenal está desesperado para contratar o internacional argentino, apesar do forte interesse dos gigantes de La Liga Barcelona e da posição firme do Atletico Madrid sobre uma venda.

  • Arteta lança ofensiva final por Alvarez

    Arteta entrou em contato pessoalmente com Alvarez enquanto tenta forçar um acordo de peso antes do fechamento da janela de transferências, segundo o El Desmarque. O Arsenal há tempos identificou o ex-jogador do Manchester City como seu principal alvo para o ataque, e Arteta agora lidera a investida com um apelo direto ao jogador.

    Embora Viktor Gyokeres tenha tido uma temporada de estreia produtiva no Emirates Stadium, com 21 gols, a comissão técnica acredita que um jogador do calibre de Alvarez é exatamente o que falta para finalmente conquistar a Champions League, após a amarga derrota para o Paris Saint-Germain na final da temporada passada.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Atlético direciona atacante para retorno à Premier League

    Enquanto Diego Simeone está publicamente desesperado para manter seu compatriota, a diretoria do Atlético de Madrid prefere muito mais negociar com o Arsenal do que fortalecer um rival direto de La Liga, o Barcelona. Mundo Deportivo já havia indicado que o clube tentou ativamente direcionar Alvarez para a Premier League, embora esses esforços ainda não tenham mudado o coração do jogador.

    Em uma medida ousada para adoçar o acordo, o Arsenal ofereceu incluir o internacional sueco Gyokeres como parte de uma troca, segundo a COPE. Isso daria a Simeone um substituto imediato para o argentino, potencialmente amenizando o impacto de perder uma figura tão importante. No entanto, o estafe do atacante permaneceu firme em sua preferência pelo Barça.


  • Problemas financeiros do Barcelona dão esperança ao Arsenal

    Apesar da preferência do jogador, a instabilidade financeira contínua do Barcelona pode devolver a vantagem a Arteta. Segundo informações, Hansi Flick está vasculhando o mercado em busca de reforços para o ataque após a saída de Ferran Torres para o Paris Saint-Germain e pode até voltar sua atenção para Gyokeres como uma alternativa em potencial, com a incapacidade do clube catalão de atender à avaliação do Atletico por Alvarez se mostrando um grande obstáculo.

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  • Victor Osimhen Galatasaray 2026Getty

    Arsenal considera Osimhen como alternativa de impacto

    Ciente de que o negócio por Alvarez está por um fio, o Arsenal não colocou todas as suas fichas em uma única opção e teria aberto conversas por Victor Osimhen. O atacante nigeriano, atualmente no Galatasaray, segue como uma alternativa de alto nível para o Arsenal caso o argentino continue insistindo em esperar pelo Barcelona. Houve conversas com o clube turco na semana passada como parte de negociações mais amplas envolvendo a joia adolescente Ethan Nwaneri e Gabriel Martinelli.

    Os próximos dias serão cruciais para a estratégia de contratações do Arsenal enquanto o clube aguarda uma resposta definitiva de Madrid. A intervenção pessoal de Arteta indica o nível de compromisso que o clube tem com esse negócio, mas a relutância do jogador em voltar para a Inglaterra segue como o principal obstáculo.