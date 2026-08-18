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Mikel Arteta faz ligação pessoal para Julian Alvarez enquanto o Arsenal lança oferta final para contratar a estrela do Atlético de Madrid
Arteta lança ofensiva final por Alvarez
Arteta entrou em contato pessoalmente com Alvarez enquanto tenta forçar um acordo de peso antes do fechamento da janela de transferências, segundo o El Desmarque. O Arsenal há tempos identificou o ex-jogador do Manchester City como seu principal alvo para o ataque, e Arteta agora lidera a investida com um apelo direto ao jogador.
Embora Viktor Gyokeres tenha tido uma temporada de estreia produtiva no Emirates Stadium, com 21 gols, a comissão técnica acredita que um jogador do calibre de Alvarez é exatamente o que falta para finalmente conquistar a Champions League, após a amarga derrota para o Paris Saint-Germain na final da temporada passada.
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Atlético direciona atacante para retorno à Premier League
Enquanto Diego Simeone está publicamente desesperado para manter seu compatriota, a diretoria do Atlético de Madrid prefere muito mais negociar com o Arsenal do que fortalecer um rival direto de La Liga, o Barcelona. Mundo Deportivo já havia indicado que o clube tentou ativamente direcionar Alvarez para a Premier League, embora esses esforços ainda não tenham mudado o coração do jogador.
Em uma medida ousada para adoçar o acordo, o Arsenal ofereceu incluir o internacional sueco Gyokeres como parte de uma troca, segundo a COPE. Isso daria a Simeone um substituto imediato para o argentino, potencialmente amenizando o impacto de perder uma figura tão importante. No entanto, o estafe do atacante permaneceu firme em sua preferência pelo Barça.
Problemas financeiros do Barcelona dão esperança ao Arsenal
Apesar da preferência do jogador, a instabilidade financeira contínua do Barcelona pode devolver a vantagem a Arteta. Segundo informações, Hansi Flick está vasculhando o mercado em busca de reforços para o ataque após a saída de Ferran Torres para o Paris Saint-Germain e pode até voltar sua atenção para Gyokeres como uma alternativa em potencial, com a incapacidade do clube catalão de atender à avaliação do Atletico por Alvarez se mostrando um grande obstáculo.
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Arsenal considera Osimhen como alternativa de impacto
Ciente de que o negócio por Alvarez está por um fio, o Arsenal não colocou todas as suas fichas em uma única opção e teria aberto conversas por Victor Osimhen. O atacante nigeriano, atualmente no Galatasaray, segue como uma alternativa de alto nível para o Arsenal caso o argentino continue insistindo em esperar pelo Barcelona. Houve conversas com o clube turco na semana passada como parte de negociações mais amplas envolvendo a joia adolescente Ethan Nwaneri e Gabriel Martinelli.
Os próximos dias serão cruciais para a estratégia de contratações do Arsenal enquanto o clube aguarda uma resposta definitiva de Madrid. A intervenção pessoal de Arteta indica o nível de compromisso que o clube tem com esse negócio, mas a relutância do jogador em voltar para a Inglaterra segue como o principal obstáculo.
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