Ciente de que o negócio por Alvarez está por um fio, o Arsenal não colocou todas as suas fichas em uma única opção e teria aberto conversas por Victor Osimhen. O atacante nigeriano, atualmente no Galatasaray, segue como uma alternativa de alto nível para o Arsenal caso o argentino continue insistindo em esperar pelo Barcelona. Houve conversas com o clube turco na semana passada como parte de negociações mais amplas envolvendo a joia adolescente Ethan Nwaneri e Gabriel Martinelli.

Os próximos dias serão cruciais para a estratégia de contratações do Arsenal enquanto o clube aguarda uma resposta definitiva de Madrid. A intervenção pessoal de Arteta indica o nível de compromisso que o clube tem com esse negócio, mas a relutância do jogador em voltar para a Inglaterra segue como o principal obstáculo.