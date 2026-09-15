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Mikel Arteta faz desafio ao prodígio do Arsenal Max Dowman antes de duelo pela Copa da Liga Inglesa
Dowman espera por seu momento
Para Dowman, a Copa da Liga Inglesa tem um significado pessoal importante. Foi nesta competição, na temporada passada, que ele recebeu sua primeira oportunidade como titular pelo Arsenal, na vitória por 2 a 0 sobre o Brighton, na quarta rodada. Apesar de sua rápida ascensão, o jogador de 16 anos foi reserva não utilizado em quatro ocasiões nesta temporada, incluindo a recente viagem à Itália para enfrentar o Napoli. Embora os torcedores estejam ansiosos para ver o meia criativo de volta em ação, Arteta está administrando cuidadosamente sua carga de trabalho para garantir que ele continue sua trajetória de crescimento sem se desgastar cedo demais.
A disputa por vaga no meio-campo do Arsenal nunca foi tão acirrada, particularmente com nomes como Noni Madueke e Eberechi Eze reforçando as opções ofensivas. A Copa da Liga Inglesa oferece uma janela vital para Dowman provar que merece estar entre as estrelas do time principal de forma mais regular.
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Arteta exige mais de promessa adolescente
Arteta deixou claro que Dowman não receberá oportunidades no time principal de bandeja. Apesar da expectativa em torno do meio-campista, que se tornou o jogador mais jovem a começar uma partida da Premier League na temporada passada, o espanhol insiste que os minutos precisam ser conquistados por meio do desempenho e da dedicação nos treinamentos. O Arsenal enfrenta atualmente uma sequência desgastante de jogos e, embora a rotação seja esperada para a viagem a Portman Road, Arteta mantém um nível de exigência alto para os membros mais jovens de seu elenco.
"Max terá sua chance", disse o técnico do Arsenal ao site oficial do clube. "Ele terá seus minutos, e terá de conquistá-los como qualquer outro. Sabemos o talento que temos, sabemos os jogadores que temos ali, e precisamos ajudá-lo e encontrar uma maneira de garantir que ele continue a se desenvolver e a ajudar a equipe."
Lidando com uma sequência implacável de jogos
O confronto da Copa da Liga contra o Ipswich representa a terceira competição diferente do Arsenal em rápida sucessão, após duelos de alto risco na Premier League e na Liga dos Campeões. Depois de uma vitória muito disputada sobre o Chelsea, o time do norte de Londres viajou para Nápoles para um confronto europeu antes de garantir três pontos contra o Sunderland. Essa sequência implacável de partidas fora de casa testou a profundidade do elenco, mas Arteta acredita que a força mental de seus jogadores os levará pelo próximo desafio em Suffolk.
"Vamos olhar nos olhos dos jogadores e eles vão dizer que querem jogar, e 'eu quero ganhar um jogo, e quero melhorar'", disse Arteta. O técnico observou que seu elenco está constantemente buscando evoluir, mesmo após resultados positivos. "Eles vão revisar o jogo [contra o Sunderland] e vão querer mais, porque eu conheço os garotos", acrescentou.
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Uma semana enorme para o Arsenal
O talismã do Arsenal, Bukayo Saka, também comentou os desafios enfrentados pela equipe neste período intenso. O internacional inglês destacou o desgaste físico que viagens constantes e partidas de alta intensidade podem causar ao grupo. O elenco teve pouco tempo para se recuperar entre as viagens a Nápoles, Sunderland e agora Ipswich, mas o moral no grupo segue excepcionalmente alto enquanto busca manter o início invicto na temporada.
"Foi uma semana enorme para nós", disse Saka. "Houve muitas viagens. As pessoas não entendem, nos bastidores, como tem sido, mas estou muito feliz com a forma como lidamos com isso. É incrível para nós, então mérito para o time, a comissão e todos nós. Precisamos seguir em frente, isso não para."
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