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Donny Afroni

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Mikel Arteta faz desafio ao prodígio do Arsenal Max Dowman antes de duelo pela Copa da Liga Inglesa

M. Dowman
M. Arteta
Arsenal
Carabao Cup

Mikel Arteta lançou um desafio ao fenômeno adolescente Max Dowman enquanto o Arsenal se prepara para o confronto da terceira rodada da Copa da Liga contra o Ipswich Town. O técnico do Arsenal insiste que, embora o talento do jovem seja inegável, ele precisa brigar por seu espaço em um elenco que atualmente compete em várias frentes.

  • Dowman espera por seu momento

    Para Dowman, a Copa da Liga Inglesa tem um significado pessoal importante. Foi nesta competição, na temporada passada, que ele recebeu sua primeira oportunidade como titular pelo Arsenal, na vitória por 2 a 0 sobre o Brighton, na quarta rodada. Apesar de sua rápida ascensão, o jogador de 16 anos foi reserva não utilizado em quatro ocasiões nesta temporada, incluindo a recente viagem à Itália para enfrentar o Napoli. Embora os torcedores estejam ansiosos para ver o meia criativo de volta em ação, Arteta está administrando cuidadosamente sua carga de trabalho para garantir que ele continue sua trajetória de crescimento sem se desgastar cedo demais.

    A disputa por vaga no meio-campo do Arsenal nunca foi tão acirrada, particularmente com nomes como Noni Madueke e Eberechi Eze reforçando as opções ofensivas. A Copa da Liga Inglesa oferece uma janela vital para Dowman provar que merece estar entre as estrelas do time principal de forma mais regular.

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    Arteta exige mais de promessa adolescente

    Arteta deixou claro que Dowman não receberá oportunidades no time principal de bandeja. Apesar da expectativa em torno do meio-campista, que se tornou o jogador mais jovem a começar uma partida da Premier League na temporada passada, o espanhol insiste que os minutos precisam ser conquistados por meio do desempenho e da dedicação nos treinamentos. O Arsenal enfrenta atualmente uma sequência desgastante de jogos e, embora a rotação seja esperada para a viagem a Portman Road, Arteta mantém um nível de exigência alto para os membros mais jovens de seu elenco.

    "Max terá sua chance", disse o técnico do Arsenal ao site oficial do clube. "Ele terá seus minutos, e terá de conquistá-los como qualquer outro. Sabemos o talento que temos, sabemos os jogadores que temos ali, e precisamos ajudá-lo e encontrar uma maneira de garantir que ele continue a se desenvolver e a ajudar a equipe."

  • Lidando com uma sequência implacável de jogos

    O confronto da Copa da Liga contra o Ipswich representa a terceira competição diferente do Arsenal em rápida sucessão, após duelos de alto risco na Premier League e na Liga dos Campeões. Depois de uma vitória muito disputada sobre o Chelsea, o time do norte de Londres viajou para Nápoles para um confronto europeu antes de garantir três pontos contra o Sunderland. Essa sequência implacável de partidas fora de casa testou a profundidade do elenco, mas Arteta acredita que a força mental de seus jogadores os levará pelo próximo desafio em Suffolk.

    "Vamos olhar nos olhos dos jogadores e eles vão dizer que querem jogar, e 'eu quero ganhar um jogo, e quero melhorar'", disse Arteta. O técnico observou que seu elenco está constantemente buscando evoluir, mesmo após resultados positivos. "Eles vão revisar o jogo [contra o Sunderland] e vão querer mais, porque eu conheço os garotos", acrescentou.

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    Uma semana enorme para o Arsenal

    O talismã do Arsenal, Bukayo Saka, também comentou os desafios enfrentados pela equipe neste período intenso. O internacional inglês destacou o desgaste físico que viagens constantes e partidas de alta intensidade podem causar ao grupo. O elenco teve pouco tempo para se recuperar entre as viagens a Nápoles, Sunderland e agora Ipswich, mas o moral no grupo segue excepcionalmente alto enquanto busca manter o início invicto na temporada.

    "Foi uma semana enorme para nós", disse Saka. "Houve muitas viagens. As pessoas não entendem, nos bastidores, como tem sido, mas estou muito feliz com a forma como lidamos com isso. É incrível para nós, então mérito para o time, a comissão e todos nós. Precisamos seguir em frente, isso não para."

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