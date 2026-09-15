Mikel Arteta faz desafio ao prodígio do Arsenal Max Dowman antes de duelo pela Copa da Liga Inglesa

Para Dowman, a Copa da Liga Inglesa tem um significado pessoal importante. Foi nesta competição, na temporada passada, que ele recebeu sua primeira oportunidade como titular pelo Arsenal, na vitória por 2 a 0 sobre o Brighton, na quarta rodada. Apesar de sua rápida ascensão, o jogador de 16 anos foi reserva não utilizado em quatro ocasiões nesta temporada, incluindo a recente viagem à Itália para enfrentar o Napoli. Embora os torcedores estejam ansiosos para ver o meia criativo de volta em ação, Arteta está administrando cuidadosamente sua carga de trabalho para garantir que ele continue sua trajetória de crescimento sem se desgastar cedo demais.

A disputa por vaga no meio-campo do Arsenal nunca foi tão acirrada, particularmente com nomes como Noni Madueke e Eberechi Eze reforçando as opções ofensivas. A Copa da Liga Inglesa oferece uma janela vital para Dowman provar que merece estar entre as estrelas do time principal de forma mais regular.