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Declan Rice Arsenal 2025-26Getty
Yosua Arya
Traduzido por

Mikel Arteta faz alerta sobre lesão de Declan Rice enquanto técnico do Arsenal enfrenta dor de cabeça para escalar o meio-campo

Arsenal
D. Rice
M. Arteta
Arsenal x Leeds
Premier League

Mikel Arteta admite que o Arsenal precisa administrar Declan Rice com cuidado após uma sequência desgastante de jogos por clube e seleção. O meio-campista da Inglaterra vem lidando com um problema persistente no tendão da coxa, o que força seu técnico a adotar uma abordagem cautelosa antes do próximo confronto contra o Leeds.

  • Arsenal administra preocupações com lesão de Rice

    Arteta confirmou que o Arsenal adotará uma abordagem cautelosa com Rice para proteger seu meio-campista estrela de uma lesão grave. O jogador de 27 anos deixou a seleção da Inglaterra antes da pausa internacional devido a temores sobre sua enorme carga de jogos.

    Rice tem jogado uma quantidade intensa de futebol nas últimas temporadas. Notavelmente, ele atuou com um problema no nervo da coxa durante a Copa do Mundo, ajudando o Arsenal a garantir o sucesso na Premier League e a chegar à final da Champions League.

    Com o retorno do futebol doméstico, Arteta está cauteloso para não exigir demais de seu meio-campista crucial. O Arsenal enfrenta o Leeds neste fim de semana, mas a participação de Rice segue incerta enquanto o clube monitora sua condição física.

  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arteta explica a necessidade de cautela

    Embora Rice ainda possa atuar contra o Leeds, seu técnico está bem ciente dos riscos de longo prazo. Arteta ressaltou que o Arsenal precisa proteger o jogador após um torneio de verão desgastante.

    "Sim, temos que administrá-lo porque ele teve alguns problemas desde que voltou da Copa do Mundo", disse Arteta, segundo o Independent. "Tomara que amanhã ele esteja disponível, e alguns outros também são dúvida."

  • Notícias mistas sobre as lesões do Arsenal

    Além de Rice, Arteta administra várias outras dúvidas físicas. Kai Havertz foi cortado da seleção da Alemanha por um problema muscular, enquanto Ezri Konsa retornou mais cedo do compromisso com a Inglaterra.

    Explicando a situação, Arteta disse: "No caso do Kai, como ele teve uma lesão muscular, falei com a Alemanha e eles mandaram o jogador de volta normalmente. Com o Ezri, tivemos uma boa comunicação com a comissão da Inglaterra. Vamos ver amanhã [se eles estarão disponíveis]."

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  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-ARSENALAFP

    Arsenal mira reduzir a diferença

    O Arsenal volta a campo contra o Leeds tentando se recuperar de um resultado decepcionante antes da pausa para a data Fifa. O clube sofreu uma derrota frustrante para o Brighton em sua partida anterior. Com essa derrota, o Arsenal está três pontos atrás do Manchester City nesta fase inicial da tabela da Premier League.

    Ainda não se sabe se Rice será considerado em condições físicas de começar jogando contra o Leeds. No entanto, o retorno de defensores importantes oferece uma base crucial para o Arsenal retomar seu embalo de vitórias.

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