Mikel Arteta faz alerta sobre lesão de Declan Rice enquanto técnico do Arsenal enfrenta dor de cabeça para escalar o meio-campo

Arteta confirmou que o Arsenal adotará uma abordagem cautelosa com Rice para proteger seu meio-campista estrela de uma lesão grave. O jogador de 27 anos deixou a seleção da Inglaterra antes da pausa internacional devido a temores sobre sua enorme carga de jogos.

Rice tem jogado uma quantidade intensa de futebol nas últimas temporadas. Notavelmente, ele atuou com um problema no nervo da coxa durante a Copa do Mundo, ajudando o Arsenal a garantir o sucesso na Premier League e a chegar à final da Champions League.

Com o retorno do futebol doméstico, Arteta está cauteloso para não exigir demais de seu meio-campista crucial. O Arsenal enfrenta o Leeds neste fim de semana, mas a participação de Rice segue incerta enquanto o clube monitora sua condição física.