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Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Mikel Arteta explica por que tirou Martin Zubimendi de campo depois de colocá-lo no lugar de Ben White, que havia se lesionado, na vitória apertada sobre o West Ham

M. Zubimendi
M. Arteta
Arsenal
West Ham
Premier League
B. White

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, deu uma explicação sincera sobre sua reviravolta tática após substituir Martin Zubimendi apenas 39 minutos depois de colocá-lo em campo contra o West Ham. O treinador dos Gunners admitiu que a reorganização inicial, após a lesão de Ben White no primeiro tempo, atrapalhou o ritmo da equipe, forçando-o a tomar uma decisão drástica para proteger a vantagem mínima do Arsenal na disputa pelo título da Premier League.

  • A polêmica substituição de um jogador

    O drama começou aos 28 minutos, quando White saiu mancando com uma lesão preocupante no joelho. Em uma decisão que surpreendeu a muitos, Arteta optou por colocar o meio-campista Zubimendi em vez de um zagueiro tradicional, deslocando Declan Rice para a lateral direita. No entanto, a experiência durou menos de 40 minutos, já que Zubimendi foi substituído aos 67 minutos por Kai Havertz. O Arsenal acabou vencendo por 1 a 0 graças a um gol no final da partida de Leandro Trossard.

    “Nunca é fácil fazer isso com um jogador, especialmente alguém com a qualidade do Martin”, admitiu Arteta após a partida.

    “Mas o jogo estava se desenrolando de uma maneira que nos obrigou a mudar. Perdemos um pouco do nosso ímpeto inicial e o equilíbrio não estava certo com o Dec [Rice] fora do meio-campo. Como técnico, você tem que ser frio e fazer o que o jogo exige para vencer.”

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  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    A correção tática implacável de Arteta

    A decisão de Arteta de colocar Rice na linha defensiva foi duramente criticada por comentaristas, incluindo Gary Neville, que afirmou ter ficado “chocado” com a escolha. Reconhecendo que o meio-campo havia perdido seu “motor”, Arteta aproveitou o segundo tempo para corrigir a formação, acabando por colocar Cristhian Mosquera em campo para permitir que Rice voltasse à sua posição natural.

    “Eu disse aos rapazes no intervalo: vamos realmente em frente, então estejam prontos, porque se não estiver funcionando, mudamos”, explicou Arteta. Ele observou que, embora Zubimendi tenha tido um “impacto incrível” em certas fases, a necessidade de mais presença ofensiva no terço final levou à entrada de Havertz.

    Ele acrescentou: “Os finalizadores fizeram a diferença hoje, e às vezes é preciso sacrificar um jogador para colocar o perfil certo em campo.”

  • Preocupações com lesões no time dos Gunners

    Além do problema tático, Arteta confirmou que a substituição de Calafiori também foi forçada.

    O zagueiro italiano foi substituído por Mosquera no intervalo, deixando o Arsenal com uma defesa improvisada durante grande parte do segundo tempo no London Stadium.

    “Richy [Calafiori] sentiu algo e não podíamos correr o risco”, revelou Arteta. Com a lesão no joelho de Ben White descrita como “não parecendo nada boa”, o técnico do Arsenal enfrenta uma possível crise na escolha da defesa no pior momento possível.

    “Estamos com o elenco reduzido nessas posições agora, mas a atitude e a coragem dos jogadores que entraram em campo — especialmente Mosquera e [Myles] Lewis-Skelly — foram excelentes sob enorme pressão”, disse ele.

  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-ARSENALAFP

    Um passo decisivo rumo ao título

    O gol da vitória de Trossard aos 83 minutos garantiu que as manchetes continuassem focadas na vantagem de cinco pontos do Arsenal na liderança da tabela. Arteta elogiou a resiliência de sua equipe e a decisão “corajosa” do VAR de anular o gol de empate do West Ham no final da partida por uma falta sobre o goleiro David Raya.

    “Essa é a história da temporada”, concluiu Arteta. “Temos lesões, temos que tomar decisões que as pessoas podem não entender, mas conquistamos os três pontos. Estamos lutando pela sobrevivência e hoje mostramos que podemos sobreviver ao caos. Agora vamos nos recuperar e nos preparar para outra grande final no próximo fim de semana.”

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