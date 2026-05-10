Mikel Arteta explica por que tirou Martin Zubimendi de campo depois de colocá-lo no lugar de Ben White, que havia se lesionado, na vitória apertada sobre o West Ham

O drama começou aos 28 minutos, quando White saiu mancando com uma lesão preocupante no joelho. Em uma decisão que surpreendeu a muitos, Arteta optou por colocar o meio-campista Zubimendi em vez de um zagueiro tradicional, deslocando Declan Rice para a lateral direita. No entanto, a experiência durou menos de 40 minutos, já que Zubimendi foi substituído aos 67 minutos por Kai Havertz. O Arsenal acabou vencendo por 1 a 0 graças a um gol no final da partida de Leandro Trossard.

“Nunca é fácil fazer isso com um jogador, especialmente alguém com a qualidade do Martin”, admitiu Arteta após a partida.

“Mas o jogo estava se desenrolando de uma maneira que nos obrigou a mudar. Perdemos um pouco do nosso ímpeto inicial e o equilíbrio não estava certo com o Dec [Rice] fora do meio-campo. Como técnico, você tem que ser frio e fazer o que o jogo exige para vencer.”