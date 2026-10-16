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Mikel Arteta explica ausência bizarra de William Saliba na foto do time e comenta cortes de postos de trabalho no Arsenal
Saliba não aparece na foto do time
Antes do confronto do Arsenal com o Nottingham Forest pela Premier League, Arteta comentou a ausência inusitada de Saliba na foto oficial do time. Em entrevista coletiva antes da partida, ele explicou as dificuldades logísticas para fazer a foto.
“O que aconteceu foi que já tentamos fazer essa foto três vezes. Tivemos que cancelar na última hora por diferentes motivos. E temos algumas obrigações, obrigações comerciais, e havia pessoas que vieram de avião para fazer isso. Então decidimos pelo menos fazer a foto”, afirmou.
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Promessa de uma nova imagem
Os torcedores ficaram preocupados com o fato de Saliba ter perdido o momento por causa de sua lesão nas costas, mas Arteta garantiu que uma nova foto será tirada. "Vamos tirar outra foto com a família inteira. Espero que consigamos reunir todos algum dia. E também vamos anunciar isso", acrescentou. Questionado se Saliba estava chateado, Arteta afirmou que ele estava satisfeito.
"Não dependia dele. Mas, normalmente, ele fica feliz com tudo. E sabe o quanto é querido. Eles também estavam fazendo algumas brincadeiras sobre o lugar. Ele está absolutamente bem."
Demissões de funcionários do Arsenal são abordadas
Além das questões relacionadas ao elenco, o Arsenal enfrentou forte escrutínio público nesta semana após notícias de uma reestruturação significativa que resultará na perda do emprego de cerca de 60 funcionários. Arteta foi questionado diretamente sobre as demissões durante a entrevista coletiva, mas logo deixou claro que não participa das decisões administrativas do clube.
“Bem, antes de tudo, essa pergunta não é para mim. Explicaram-me o trabalho e a análise feitos em todo o clube, sempre com a intenção de evoluir, de melhorar. Algumas decisões precisam ser tomadas para colocar as pessoas nas funções certas e continuar investindo para alcançar nossos objetivos e o sucesso que queremos construir. Foi isso que me explicaram. É claro que não sou a pessoa certa para responder a essa pergunta. Isso é certo. E espero que todos respeitem isso”, respondeu.
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Teste crucial contra o Nottingham Forest está por vir
O Arsenal agora concentra suas atenções na difícil visita ao Nottingham Forest no domingo, em busca de dar sequência ao bom momento recente. Enquanto isso, a equipe médica fará outra ressonância magnética em Saliba na próxima semana para avaliar a recuperação da lesão nas costas antes de uma agenda movimentada no inverno.
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