Antes do confronto do Arsenal com o Nottingham Forest pela Premier League, Arteta comentou a ausência inusitada de Saliba na foto oficial do time. Em entrevista coletiva antes da partida, ele explicou as dificuldades logísticas para fazer a foto.

“O que aconteceu foi que já tentamos fazer essa foto três vezes. Tivemos que cancelar na última hora por diferentes motivos. E temos algumas obrigações, obrigações comerciais, e havia pessoas que vieram de avião para fazer isso. Então decidimos pelo menos fazer a foto”, afirmou.