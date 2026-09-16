O feito entrou para os livros de recordes, já que Dowman se tornou apenas o segundo jogador de 16 anos a marcar duas vezes em uma partida por um time da Premier League em todas as competições, igualando o feito de Rooney em outubro de 2002 pelo Everton contra o Wrexham.

Merino, que foi o capitão da equipe, também foi efusivo ao falar sobre o adolescente ao site oficial do clube: "Ele é um talento inacreditável, sinceramente, tão jovem, tão cheio de vida, e dá para ver a alegria nos olhos dele quando joga futebol. Obviamente, há muitas coisas para melhorar, ele é muito jovem, precisa continuar ouvindo e aprendendo com os veteranos, mas estamos aqui para apoiá-lo e vamos levá-lo à melhor versão de si mesmo, com certeza."