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Mikel Arteta exalta Max Dowman como "inacreditável" após joia de 16 anos fazer história na vitória do Arsenal sobre o Ipswich na Copa da Liga Inglesa
Adolescente lidera vitória contundente
Dowman abriu o placar com menos de sete minutos, com uma brilhante jogada individual após uma rápida tabela com Eberechi Eze, antes de marcar o segundo 90 segundos depois do reinício. Noni Madueke e Mikel Merino também balançaram as redes para deixar os visitantes em total controle em Portman Road. As respostas tardias de Anis Mehmeti e Chuba Akpom serviram apenas para diminuir, enquanto a equipe do norte de Londres selava a vitória em uma noite com 19 mudanças somadas nas escalações.
- Every Second Media
Técnico elogia talento excepcional
A atuação de destaque do jogador de 16 anos rendeu elogios efusivos de seu treinador imediatamente após o apito final. Ao comentar a atuação de Dowman ao site oficial do clube, Arteta disse: "Ele foi inacreditável de novo; algumas das ações e conexões que ele pode nos proporcionar em campo são simplesmente um prazer de ver. Ele foi muito eficiente; está ficando cada vez mais ativo nas jogadas; consegue manter isso por períodos mais longos, e nós sabemos o talento que temos."
Doblete histórico rende elogios
O feito entrou para os livros de recordes, já que Dowman se tornou apenas o segundo jogador de 16 anos a marcar duas vezes em uma partida por um time da Premier League em todas as competições, igualando o feito de Rooney em outubro de 2002 pelo Everton contra o Wrexham.
Merino, que foi o capitão da equipe, também foi efusivo ao falar sobre o adolescente ao site oficial do clube: "Ele é um talento inacreditável, sinceramente, tão jovem, tão cheio de vida, e dá para ver a alegria nos olhos dele quando joga futebol. Obviamente, há muitas coisas para melhorar, ele é muito jovem, precisa continuar ouvindo e aprendendo com os veteranos, mas estamos aqui para apoiá-lo e vamos levá-lo à melhor versão de si mesmo, com certeza."
- Every Second Media
Time do norte de Londres aguarda sorteio
A atuação dominante ampliou a campanha de 100% de vitórias do Arsenal em todas as competições nesta temporada, ressaltando a enorme qualidade presente no jovem elenco de Arteta. As atuações seguras de Dowman e da zagueira de 17 anos Marli Salmon representam um enorme impulso moral antes de uma sequência cheia de jogos. O Arsenal agora volta sua atenção para o sorteio da quarta rodada da Copa da Liga de quarta-feira à noite, após o confronto entre Brighton e Manchester United.
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