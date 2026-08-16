O técnico do Arsenal rasgou elogios a seus jogadores depois que eles conquistaram o primeiro título da temporada com uma vitória convincente sobre seus rivais na disputa pelo título. Os gols de Riccardo Calafiori, Kai Havertz e Martin Odegaard garantiram uma tarde tranquila para a equipe do norte de Londres, que mostrou intensidade e superioridade física durante todo o confronto. O resultado representou a maior margem de vitória em uma final da Community Shield desde 2014, deixando o técnico do City, Enzo Maresca, com muitas perguntas a responder antes da nova campanha.

Falando à imprensa pouco depois do apito final, Arteta destacou a importância da atuação. "Estou extremamente feliz com a atuação e com a vitória. Falamos sobre o desejo que temos de começar a temporada e de mostrar a nós mesmos o quanto queremos isso, e vi muitas coisas positivas ali contra um adversário de alto nível", explicou o espanhol.

Ele acrescentou: "Acho que o que aconteceu hoje é fruto da preparação que fizemos na pré-temporada e das decisões que os rapazes tomaram depois da Copa do Mundo para garantir que estivessem preparados e com vontade de jogar nesta competição. Fiquei muito impressionado com a forma como jogamos e com a forma como competimos, então esse é o padrão para nós. Tenho certeza de que vamos ser realmente, realmente competitivos."