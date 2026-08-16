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Mohamed Saeed

Traduzido por

Mikel Arteta exalta Arsenal "extremamente feliz" após atropelo sobre o Manchester City na Community Shield

M. Arteta
Arsenal
Arsenal x Manchester City
Manchester City
Supercopa da Inglaterra
C. Tzolis

Mikel Arteta não conseguiu esconder a satisfação depois de ver seu Arsenal atropelar o Manchester City em uma vitória contundente por 3 a 0 para conquistar a Supercopa da Inglaterra. O técnico do Arsenal elogiou o desejo incansável e o espírito competitivo de sua equipe ao deixar de lado o atual campeão da Premier League em Wembley.

  • Arteta reflete sobre atuação dominante em Wembley

    O técnico do Arsenal rasgou elogios a seus jogadores depois que eles conquistaram o primeiro título da temporada com uma vitória convincente sobre seus rivais na disputa pelo título. Os gols de Riccardo Calafiori, Kai Havertz e Martin Odegaard garantiram uma tarde tranquila para a equipe do norte de Londres, que mostrou intensidade e superioridade física durante todo o confronto. O resultado representou a maior margem de vitória em uma final da Community Shield desde 2014, deixando o técnico do City, Enzo Maresca, com muitas perguntas a responder antes da nova campanha.

    Falando à imprensa pouco depois do apito final, Arteta destacou a importância da atuação. "Estou extremamente feliz com a atuação e com a vitória. Falamos sobre o desejo que temos de começar a temporada e de mostrar a nós mesmos o quanto queremos isso, e vi muitas coisas positivas ali contra um adversário de alto nível", explicou o espanhol.

    Ele acrescentou: "Acho que o que aconteceu hoje é fruto da preparação que fizemos na pré-temporada e das decisões que os rapazes tomaram depois da Copa do Mundo para garantir que estivessem preparados e com vontade de jogar nesta competição. Fiquei muito impressionado com a forma como jogamos e com a forma como competimos, então esse é o padrão para nós. Tenho certeza de que vamos ser realmente, realmente competitivos."

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    Tzolis recebe muitos elogios na estreia

    Um dos grandes destaques do Arsenal foi Tzolis, reforço que chegou no verão, e que teve papel fundamental para desmontar a defesa do Manchester City. O ponta deu as assistências para o segundo e o terceiro gols, atormentando a linha defensiva adversária com suas arrancadas em direção ao gol e sua inteligência no terço final.

    Arteta foi rápido em destacar a nova contratação por sua calma e impacto imediato na produção ofensiva da equipe em sua primeira partida competitiva com a camisa do Arsenal, afirmando: "Ele tem uma qualidade enorme, que é a de ser muito sereno quando está nos últimos 20 ou 30 metros, dentro e ao redor da área, com suas ações decisivas, e mostrou isso de novo hoje."

    O técnico também comentou as declarações recentes de Mikel Merino, que sugeriu que o Arsenal agora tem o melhor meio-campo do mundo. Arteta manteve a modéstia, mas demonstrou confiança em seu setor de criação, ao dizer: "É o melhor meio-campo para o Arsenal, isso é certo, e precisamos de todos para complementar as qualidades do jogador que está ao lado deles.


  • Frustrações com seleção do elenco e inscrições

    Apesar do clima de celebração, houve ausências notáveis na lista relacionada para a partida, incluindo Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e a estrela em ascensão Ethan Nwaneri. Arteta revelou que essas ausências não foram por lesão, mas sim pela natureza restritiva das atuais regras sobre o tamanho do elenco.

    Falando à TNT Sports, o técnico do Arsenal explicou sua frustração com a configuração atual. "É realmente triste não contar com eles. Tenho brigado com a Premier League para ampliar e acomodar mais jogadores no elenco, porque eles merecem estar no elenco, não há dúvida. Ethan e Marli também, que fez toda a pré-temporada conosco. Espero que possamos mudar essa regra para que os jogadores possam aproveitar em campo e possam ser uma opção para jogar e contribuir com a equipe daqui para frente." Esses comentários surgem em meio a relatos de que Martinelli optou recentemente por permanecer no Emirates.

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  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Ambição por mais títulos

    Enquanto muitos se perguntavam se a fome do Arsenal permaneceria após alcançar o topo do futebol inglês, Arteta deixou claro que seu elenco está mais motivado do que nunca para sustentar o sucesso. "Quero viver esse momento novamente. Quero vivê-lo de forma ainda maior; sabemos o que isso vai exigir e que demandará algo especial, mas estamos prontos para isso", disse.

    Com novas contratações como Tzolis começando muito bem e a base do elenco campeão parecendo mais afiada do que nunca, o Arsenal parece bem posicionado para brigar novamente em todas as frentes.

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